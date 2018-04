Teinien huoli työllistymisestä kasvaa, mutta siihen tuli juuri helpotusta – "juuri sitä mitä tarvitsen"

Luokallinen teinejä näpeltää tablettien ja puhelimien kanssa. Ruuduilla näkyy jonkinlainen peli tai sovellus. Ja se vaikuttaa kiinnostavan nuoria kovasti.

– Tuntuu hyödylliseltä. Juuri sitä mitä tarvitsen, kun en vielä tiedä, mitä haluan tehdä, sanoo Töölön yhteiskoulun lukiossa toisella luokalla opiskeleva Taika Nerkko.

Ei ihme, että kiinnostaa: Nerkko ja muut luokkaan kokoontuneet testaavat uutta työkalua, joka auttaa nuoria hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan. Työkalun nimi on Noodi ja se on tästä päivästä lähtien ilmaiseksi kaikkien käytettävissä (siirryt toiseen palveluun).

Sovelluksen kunnianhimoinen tehtävä on tarjota vastauksia kysymykseen "mitä tehdä isona". Espoon Saunalahden koululle kerääntynyt testiryhmä nyökyttelee hyväksyvästi.

– Kestää hetki tottua siihen, miten ohjelmaa käytetään. Mutta ilman tätä tiedon hakeminen olisi paljon hitaampaa. Vaihtoehtoja on niin paljon, sanoo Tuuli Toivonen Saunalahden koulun kahdeksannelta luokalta.

Ei voida vain hokea, että "koulutus kannattaa aina". Joskus pitää ihan näyttää, miten se vaikuttaa nuoren elämään. Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen.

Noodi on Me-säätiön yritys valjastaa yhteiskunnan tuottama tieto nuorten hyödyksi. Sovelluksen kehittäminen alkoi kyselemällä nuorilta, mitä apua he kaipaavat opiskelun ja työnhaun suhteen. Haastattelujen tulos oli yksinkertainen: nuoret kaipaavat kovaa faktaa, josta on heille hyötyä.

– Nuoret ovat pyytäneet meiltä konkreettista tietoa muodossa, joka on heille luontevaa. Ja tarkkoja lukuja siitä mitä työelämä voi olla, sanoo Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen.

Ainakin Töölön lukiossa opiskeleville Vilma Vartiaiselle ja Essi Ukkolalle Noodi tuo helpotusta informaatioähkyyn.

– On hyvä, ettei moneen eri sivustoon tarvitse lähteä surffailemaan, Vartiainen sanoo.

– Kattava. Siellä (Noodissa) on palkkatasoa, miten työllistyy, opintopolkuja. Ei ole mustavalkoista, että mene tähän kouluun. Sovellus esittää eri vaihtoehtoja, mikä on hyvä, sanoo Ukkola.

"Meidän on tuotava nuorille parasta mahdollista tietoa ja Suomessa meillä on siihen hyvät puitteet: maailman parhaat rekisterit ja loistava teknologinen kehityspinta", sanoo Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen. Markku Pitkänen / Yle

Noodi toimii näin: Ensin sovellus kysyy käyttäjältään perustietoa, kuten sen, missä vaiheessa hänen opintonsa ovat, ja minkälainen tekeminen käyttäjää kiinnostaa. Vastausten perusteella Noodi ehdottaa käyttäjälle mahdollisesti soveltuvia ammatteja, sekä olennaista tietoa muun muassa ammatin vaatimasta koulutuksesta, palkasta ja työllisyystilanteesta.

Noodin selkärankana on "maailman parhaat rekisterit", eli kokonainen vuori Tilastokeskuksen päivittyvää dataa työelämästä ja opiskelusta. Niiden pohjalta Noodi kertoo nuorelle esimerkiksi sen, mitä opintopolkuja pitkin pääsee lentokonekorjaajaksi, tai miten koulutus vaikuttaa sairaanhoitajan työllistymiseen.

Noodi esittää, miten eri opintopolut vaikuttavat ammattiin kiinni pääsemiseen. Esimerkiksi lukion käyminen parantaa huomattavasti arkkitehdiksi haluavan palkkaa ja työllistymismahdollisuuksia.

– Ei voida vain hokea, että "koulutus kannattaa aina". Joskus pitää ihan näyttää, miten se vaikuttaa nuoren elämään, Me-säätiön Pyykkönen sanoo.

"Mitä jos en pysty tekemään, mitä multa odotetaan? Mitä jos mä saan potkut?"

Tällä hetkellä nuorten usko tulevaisuuteen on koetuksella. Yhä harvempi (siirryt toiseen palveluun) nuori esimerkiksi uskoo koulutuksen parantavan työllistymistä. Vastaavasti yhä useampi uskoo, että pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä tulee kasvamaan.

Kahdekasluokkalainen Akseli Mäki kiteyttää ikätoveriensa huolet osuvasti:

– Oli kuinka itsevarma tahansa, mieltä kalvaa epävarmuus joka voimistuu sitä mukaa kun kasvaa isommaksi. Siihen liittyy pelko siitä, mitä jos mä joudunkin kadulle? Mitä jos en pysty tekemään, mitä multa odotetaan? Mitä jos mä saan potkut?

Huolestuttavat tiedot, kuten nuorisotyöttömyydestä kertovat uutisotsikot lisäävät epävarmuutta nuorten keskuudessa, sanoo Akseli Mäki, joka opiskelee Espoon Saunalahden koulun kahdeksannella luokalla. Markku Pitkänen / Yle

Mäelle itselleen tulevaisuus näyttäytyy selvempänä: Hän on päättänyt ryhtyä toimittajaksi.

– Pienestä pitäen on ollut halu tietää, miksi? Se, että "asiat nyt vaan menee niin", ei ole koskaan tyydyttänyt minua. Esimerkiksi miksi kouluilta leikataan rahaa? Se näkyy munkin arkielämässä.

Noodista on kuitenkin hyötyä, vaikka tietääkin jo mihin pyrkiä, Mäki sanoo. Sillä on näppärä vertailla esimerkiksi sitä, miten erilainen koulutusaste vaikuttaa työllistymiseen tietyssä ammatissa. Kun edessä olevat mahdollisuudet näkee selvemmin, pelot hälvenevät.

– Uskon, että sovellus kasvattaa itsevarmuutta, kun tietää mihin koulutukseen kannattaa hakea ammattia varten, Mäki sanoo.

Ja tietenkin nuoria kiinnostaa etenkin palkka, mikä ei ole ihme. Eri ammattien palkkatasoa ei juuri mainosteta esimerkiksi opiskelupaikkojen nettisivuilla.

– Niistä on vaikea etsiä tietoa. Helsingissä asuntojen hinnat nousevat, sekin on hyvä syy tietää, sanoo Lumi Palm Töölön lukiosta.

Töölössä lukion toisella luokalla opiskelevat Taika Nerkko (vas.) ja Lumi Palm pitävät Noodia monipuolisena, mutta sopivan yksinkertaisena työkaluna. Markku Pitkänen / Yle

Muutakin mielenkiintoista Noodin avulla selviää. Sillä voi esimerkiksi tarkistaa, kuinka paljon eri ammateissa työskentelee miehiä ja naisia.

– On sekin olennaista. Jos ammatissa on paljon miehiä, voisit mennä naiseksi siihen ja saada sitä kautta enemmän naisia siihen työhön, sanoo kahdeksasluokkalainen Viivi Viren Saunalahden koululta.

Toimittajaksi haluavalle Mäelle Noodi kertoo, että toimittajan bruttopalkka on keskimäärin kolme tuhatta euroa kuukaudessa. Miltäs kuulostaa?

– Sillä pystyy kyllä elämään. Tärkeintä olisi, että pitää työstä. On päätöntä olla työssä, jossa on hyvä palkka, mutta joka aamu kun herää on, että ”ai niin, taas työpäivä", Mäki tuumaa.

Noodi ennustaa tulevaisuutta kolmen eri skenaarion avulla. Skenaariossa "nykysuunnan maailma" asiat kehittyvät nykytrendien mukaan. Tutkimus kuitenkin ennustaa, että tulevaisuudessa kysyntä vuorovaikutustaidoille ja matemaattisille taidoille kasvaa, samalla kun yksinkertaisen fyysisen työn merkitys vähenee.

Noodin on tarkoitus auttaa tulevaisuuden työntekijöitä. Siksi se ei ainoastaan kerro, millaista työelämä on nyt, vaan myös ennustaa tulevaa.

Se on vähintäänkin haasteellinen tehtävä kun ottaa huomioon, millaisessa murroksessa työelämä on. Tarkoitus ei kuitenkaan ole väittää, että Noodin ennusteet toteutuvat vuoren varmasti, vaan kertoa, mihin suuntaan kehitys tutkimustiedon pohjalta tulee menemään, Pyykkönen sanoo.

Me-säätiö Me-säätiö jakaa rahoitusta hankkeisiin, joiden tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ja eriarvoistumisen vähentäminen Suomessa. Säätiön visio on, että vuonna 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta. Me-säätiön taustalla ovat pelifirma Supercellin perustajajäsenet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Vuonna 2016 maailman suurin pelifirma Tencent osti Supercellin. Me-säätiön pääoma koostuu 200 miljoonasta eurosta, jotka saatiin Supercellin osakemyynnistä.

– Meillä ei ole kristallipalloa. Mutta nuoret toivovat, että me aikuiset voisimme parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen kertoa tulevaisuuden vaihtoehdoista. Siksi olemme rakentaneet kolme skenraariota, johon suuntaan tulevaisuus todennäköisesti menee.

Noodin tarkoitus ei ole korvata peruskoulun ja toisen asteen opinto-ohjausta, pikemminkin tuoda uusi työkalu myös ohjaajien avuksi, Pyykkönen sanoo.

– On selvää, että heitä auttaa kun nuoren tulevaisuutta voidaan pohtia konkreettisiin lukuihin perustuen. Meidän on tuotava nuorille parasta mahdollista tietoa ja Suomessa meillä on siihen hyvät puitteet: maailman parhaat rekisterit ja loistava teknologinen kehityspinta.

Löydät Noodin täältä (siirryt toiseen palveluun).

