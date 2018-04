FBI ratsasi Trumpin asianajajan toimiston ja takavarikoi arkaluontoisia tietoja

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on ratsannut presidentti Donald Trumpin asianajan toimiston New Yorkissa. Ratsiat on vahvistanut asianajaja Michael Cohenin oma lakimies Stephen Ryan. Uutistoimisto Reutersin mukaan etsintöjä olisi tehty myös Cohenin kotona.

Ryanin mukaan ratsia tehtiin FBI:n Venäjä-tutkintaa johtavan erikoissyyttäjä Robert Muellerin aloitteesta. Tutkinnassa selvitetään Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain presidentivaaleihin vuonna 2016 sekä sitä, oliko Venäjällä yhteyksiä Trumpin kampanjakoneistoon.

The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan FBI:n etsinnät Cohenin toimistolla eivät näytä suoraan liittyvän Muellerin tutkintaan, mutta lienevät seurausta tutkinnassa ilmi tulleista tiedoista.

Poliisi takavarikoi luottamuksellista materiaalia, joka liittyi Cohenin ja tämän asiakkaiden yhteydenpitoon. Amerikkalaismedian tietojen mukaan takavarikoitujen asiakirjojen joukossa on tietoja Cohenin ja aikuisviihdetähti Stormy Danielsin yhteyksistä.

Cohen on myöntänyt maksaneensa ennen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleja pornotähdelle 130 000 dollaria. Stormy Danielsin eli Stephanie Cliffordin mukaan maksun oli määrä pitää hänet hiljaisena suhteestaan Donald Trumpin kanssa.

Amerikkalaisviestinten mukaan asianajan ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon lisäksi takavarikoitiin myös ainakin veroihin ja liiketoimiin liittyviä asiakirjoja.

Lähteet: AFP, Reuters, STT