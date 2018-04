Eläinsuojelupomo: "Yhtään eläintä ei pitäisi myydä netissä – nettikauppa kiellettävä"

Moni lemmikkikoira ostetaan verkosta ja ostopäätös tehdään söpöjen kuvien sekä hinnan perusteella. Tarkkaa tilastoa harmaasta koirabisneksestä ei ole olemassa, mutta asiantuntijoiden mukaan nettiostaminen on yleistä. Tilastokeskuksen laskelmien mukaan Suomessa oli vuonna 2016 noin 700 000 koiraa. Kennelliiton rekisterissä niistä on noin puoli miljoonaa.

– Koiria ostetaan ihan liian paljon netin kautta. Yhtään eläintä ei pitäisi myydä netissä, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen sanoi Aamu-tv:n haastattelussa.

Hän vaatii, että eläinten nettikauppa kiellettäisiin tai ainakin sille luotaisiin eettiset säännöt kuten esimerkiksi ilmoitusten valvonta.

Koiran voi adoptoida

Luukkainen korostaa, että jos ei harrasta rotukoiratoimintaa, ei välttämättä myöskään tarvi olla puhdasrotuinen koira.

– Koiran voi adoptoida eläinsuojeluyhdistykseltä, löytöeläintalolta tai vastuulliselta rescuejärjestöltä, joita toimii Suomessa ainakin yli kolmekymmentä.

Luukkaisen mukaan vastuulliset rescuejärjestöt noudattavat tarkkoja säädöksiä siitä, että koirat on rokotettu tiettyihin tauteihin ja lisäksi kaikki mahdolliset taudit on testattu.

– Näistäkin on tiedot netissä mutta sitä kauppaa ei käydä netissä eikä niitä koiria luovuteta auton takakontista Länsisatamassa.

Eläinsuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Luukkainen katsoo, että uuteen lakiin pitäisi saada pakollinen tunnistusmerkintä ja valtakunnallinen lemmikkieläinrekisteri.

– Se ehkäisisi pentutehtailua, laitonta maahantuontia, eläinten heitteillejättöjä, varastamisia ja mikä parasta kadonneen lemmikin omistaja löytyisi nopeammin.

Samat nimimerkit palstoilla

Luukkaisen mukaan nettikaupan lemmikit sen sijaan tulevat pentutehtaista, joita on ympäri Eurooppaa, etenkin Baltian maissa. Koirat kasvatetaan äärettömän surkeissa olosuhteissa, esimerkiksi halleissa tai luolissa.

– Ne pidetään häkeissä, ei hoideta terveyttä, emot ovat koko ajan synnytyskoneina. Pennut vieroitetaan alaikäisinä ja tuotetaan markkinoille. Juuri viikko sitten sain Saksasta tiedon, että Saksan poliisi oli moottoritiellä pysäyttänyt transporterin, jonka sisältä löytyi 91 koiranpentua ja yli 20 kissanpentua.

Suomessa on Luukkaisen mukaan yli 20 nettipalstaa, joilla myydään koiria. Luukkainen on tutkinut, että palstoilla pyörivät samat nimimerkit ja puhelinnumerot.

– Toimituspaikka on aina Länsisatama tai Helsingissä joku kohde.

Luukkaisen mukaan pentutehdaspentujen kanssa mahdolliset ongelmat ilmaantuvat heti. Pentuja ei yleensä ole rokotettu, madotettu, terveys ei ole kunnossa. Pahimmassa tapauksessa koira kuolee käsiin.

– Hyvää ei voi saada halvalla.

"Valistusta tarvitaan"

Rekisteröityjä rotukoiraostoksia varten Kennelliitolla on avoin tietokanta, josta näkyvät pennut sekä kasvattajat ja terveystutkimukset.

– Kun pentutehtaan tuotteita ostetaan, niistä ei todennäköisestä saa minkäänlaisia papereita ja jos saa, ne ovat väärennettyjä. Pitäisi sen verran nähdä vaivaa, että varmistaisi, että kyseessä on todellinen kasvattaja, todellinen henkilö, joka on järjestäytynyt vastuullinen kasvattaja. Jos on vähänkään epävarmuutta, ei kannata ostaa, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo.

Hänen mukaansa Kennelliitolla on säännöt ja ohjeet, joita kasvattajien pitäisi noudattaa. Kennelliitolla on myös kurinpitolautakunta sekä kennelvalvojia, jotka läheteään paikalle, jos tulee vihjeitä epämääräisestä toiminnasta.

Lehkosen mukaan valistamista tarvitaan, koska kuluttaja ei välttämättä toimi pentua ostaessaan rationaalisesti vaan enemmänkin tunteella.