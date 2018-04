BBC: Julia Skripal pääsi sairaalasta

33-vuotias Julia Skripal on kuntoutunut riittävästi päästökseen pois sairaalasta, kertoo BBC.

Myrkytysyrityksen kohteeksi joutunut Julia Skripal on päässyt pois sairaalasta. Asiasta kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n tietojen mukaan venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin tytär on päässyt sairaalasta Salisburyssa. Hänet on kuljetettu salaiseen turvalliseen kohteeseen.

66-vuotias Sergei Skripal on edelleen sairaalahoidossa, mutta myös hänen tilansa kerrotaan paranevan nopeasti.

Vuonna 1984 syntynyt Julia Skripal sanoi viime torstaina saavansa lisää voimia päivä päivältä.

Sergei ja Julia Skripal löydettiin tiedottomina puistonpenkiltä 4. maaliskuuta.

Murhayritys on aiheuttanut Venäjän ja erityisesti Britannian välille vakavan diplomaattisen selkkauksen. Britannia pitää Venäjää vastuullisena myrkytystapaukseen, sillä Skripaleihin käytetty novichok-hermomyrkyn valmistus on yhdistetty venäläislaboratorioihin. Venäjä on kiistänyt syytteet.