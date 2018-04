Kaura on nyt pop – siihen siirtyvät sekä trendikkäät kuluttajat että viljelijät

Maidon kulutus on vähentynyt jo kauan, mikä tekee markkinoilla tilaa kasvipohjaisille juomille. Jalasjärveläinen Juustoportti alkoi tuottaa maidon rinnalla myös kaurajuomaa, koska haluaa vastata näin trendeihin ja palvella myös entistä tiedostavampia kuluttajia.

Jalasjärveläisen Juustoportin vientitehtaalla valmistuu viikottain joitakin kymmeniä tuhansia litroja uutta kaurajuomaa. Tehtaaseen on investoitu alkuvaiheessa kymmenen miljoonaa euroa.

Meijeriyhtiössä päätettiin satsata kasvipohjaiseen juomaan, koska yritys haluaa seurata kulutustottumuksiin liittyviä ilmiöitä ja trendejä.

– Ihmisistä arviolta parisen prosenttia on vegaaneja ja lakto-ovovegetaristeja on ehkä jo tuplasti enemmän. Fleksaajia on jo monin-monin-moninkertainen määrä. Tiedostava kuluttaja ottaa huomioon paitsi ympäristölliset ja eläinten kohteluun liittyvät asiat, myös ravinnollisen puolen, kuvaa Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari.

Fleksaajilla Keski-Kasari viittaa sellaisiin kuluttajiin, jotka vähentävät jonkun verran lihansyöntiä tai maidonkäyttöä, mutta pitävät ne silti ruokavaliossaan.

Operaattori Jenni Ketelälle kaurajuomalinja on Juustoportin tehtaalla jo neljäs tuotantolinja, jota hän on ollut ottamassa käyttöön. Mirva Ekman / Yle

Maitoa syödään enemmän kuin juodaan

Kasvipohjaisten juomien suosio kasvaa samaan aikaan kun juotavan lehmänmaidon kulutus laskee. Maitoa silti syödään enemmän (siirryt toiseen palveluun) kuin sitä juodaan.

– Se on ihan eurooppalainen trendi. Juotavan maidon kulutus on laskenut jo vuosikymmeniä ja maitoa käytetään yhä enemmän rahkana, jugurttina, juustona, tuorejuustona ja niin edelleen. Meillä ollaan menossa kohti samanlaista kulutuskysyntää kuin muualla Euroopassa, pohtii Timo Keski-Kasari.

Juustoportilta kerrotaan, että myös vastuulliset maitotuotteet ovat nostaneet menekkiään viime aikoina. He arvelevat, että sekin liittyy aiemmin kuvattuun ilmiöön tiedostavasta kuluttajasta.

Kaurajuomaa valmistuu tällä hetkellä Juustoportin tehtaalta pääasiassa kotimaan markkinoille. Mirva Ekman / Yle

Elintarvikekauran viljely kasvussa

Kotimaiset elintarvikevalmistajat näyttävät jatkavan kaurabuumia.

– Tänä vuonna sekin nähtiin, että kaura näyttäisi ohittavan ohran [viljelyalojen pinta-alamäärissä]. Kaurahype on edelleen päällä ja sille on kysyntää, vaikka toki tähän vaikuttaakin moni tekijä, kertoo Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:in koordinaattori Päivi Tähtinen.

Kylvöaikeista kysyttiin viljelijöiltä tämän vuoden tammi-helmikuun aikana ja kylvöalaennusteeseen osallistui viitisensataa viljelijää eri puolilta Suomea. Kasvussa näyttäisi olevan erityisesti elintarvikekauran viljely..

Kaurajuomasta toivotaan Juustoportilla veturia kasvavalle viennille. Mirva Ekman / Yle

Kauraa vientiin

Vegaanisten tuotteiden määrä on moninkertaistunut kaupoissa muutaman viime vuoden aikana. Pitkään muualta tuotua kauramaitoa saa nyt kotimaisena jo usemmaltakin valmistajalta.

Markkinat ovat kuitenkin vielä melko pienet, ja siinä onkin syy, miksi esimerkiksi Juustoportti aikoo tähdätä uusilla tuotteillaan ennen kaikkea ulkomaille.

– Ilmiöt ovat hyvin samanlaisia kaikissa muissakin maissa tällä hetkellä. Trendit liikkuvat paljon nopeammin tällä hetkellä kuin aikaisemmin, ja tässä on syy, miksi tähtäämme vientiin. Tarkoituksena on viisinkertaistaa meidän vienti lähivuosina, toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari kertoo.