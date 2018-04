Turistisesonki on taas ovella – jättisuositussa Temppeliaukion kirkossa yleisövessat pidetään kiinni turvallisuussyistä

Yleisövessat kiinni – muun muassa tällä tavalla Helsingissä huolehditaan turistien valtaamien kirkkojen turvallisuudesta.

Tarkemmin sanottuna matkailijoiden suosimassa Temppeliaukion kirkossa Helsingin Etu-Töölössä.

Asia on puhuttanut viime päivinä ainakin sosiaalisessa mediassa.

Temppeliaukion kirkon palvelupäällikkö Eekku Aromaa selittää käytäntöä sillä, että ihmiset muodostivat ennen jonon ovelle, joka on myös hätäuloskäynti, ja varauloskäynnin on oltava aina vapaana.

– Pahimmillaan meillä voi olla ruuhka-aikoina tuhat ihmistä sisällä ja vessajonot tukkivat tuolloin uloskäynnin. Jos silloin sattuisi tulipalo, niin se voisi aiheuttaa suuriakin vahinkoja, hän sanoo.

Temppeliaukion kirkko sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä. Linda Varoma

Poliisi epäili viime vuoden kesäkuussa, että Temppeliaukion kirkkoon Helsingissä olisi suunniteltu terroristista tekoa. Alueella oli massiivinen poliisioperaatio, mutta minkäänlaista uhkaa kirkkoon ei loppujen lopuksi kohdistunut.

Operaation jälkeen kirkon eteen tuotiin betoniporsaat, jotta autoiskua alueelle ei voisi tehdä.

Kirkko tarkisti myös omat toimensa turvallisuuden lisäämiseksi ja päätti sulkea vierailuajoiksi yleisö-wc:t. Eekku Aromaan mukaan terrorismin uhka ei ollut kuitenkaan muutosten ainoa syy.

– Meidän olisi pitänyt huomata tehdä tämä ratkaisu jo aiemmin, mutta se oli meille hyvä tsekkauspiste, jossa kävimme läpi, millaisia asioita meidän pitää ottaa huomioon.

Temppeliaukion kirkko kielsi samalla myös suurten laukkujen sekä matkalaukkujen tuonnin kirkkoon yleisötunteina. Vieraita kirkossa voi käydä parhaina turistikuukausina jopa kymmenentuhatta ihmistä yhden päivän aikana.

Kirkko pitää vessoja kuitenkin auki kirkollisten toimitusten kuten messujen ja häiden aikana.

"Terrori-isku on epätodennäköinen uhka, varaudumme todennäköisiin uhkiin"

Temppeliaukion kirkossa oli vieraillut lokakuun loppuun mennessä (siirryt toiseen palveluun) noin 830 000 ihmistä ja vuoden lopussa määrän odotettiin nousevan lähelle 900 000:ta vierailijaa.

Aromaa uskoo, että kävijämäärä tulee kasvamaan tänä vuonna entisestään.

– Haasteita tulee niinä päivinä, kun meillä on kirkossa seurakunnan toimintaa. Meillä on esimerkiksi sunnuntaisin messu ja silloin haluamme rauhoittaa kirkon ja sightseeing [nähtävyyksien katselu] on kokonaan kielletty.

Kun Temppeliaukion kirkko on koko päivän vierailijoiden käytössä, massiivinen turistimäärä mahtuu vierailemaan siellä hyvin ja turvallisesti. Eekku Aromaan mukaan turistien kanssa toimiva henkilökunta on koulutettu turvallisuuden varalta.

– Kaikki saavat ensiapukoulutuksen, sillä esimerkiksi sairauskohtaukset ovat vuosittaisia näin suuren kävimäärän takia, hän sanoo.

– Me ajattelemme täällä, että terrori-isku on epätodennäköinen uhka. Varaudumme todennäköisiin uhkiin, kuten vaikkapa siihen, että joku menee liian lähelle lähetyskynttilöitä ja sytyttää huppunsa palamaan.

Helsingin Temppeliaukion kirkko. Google

Tuomiokirkko: Turvallisuuteen suhtaudutaan hyvin vakavasti

Toisesta suositusta yleisömagneetista, Helsingin tuomiokirkosta kerrotaan, että yhteistyötä poliisin ja vartiointipalveluja tarjoavan yrityksen kanssa tehdään erittäin tiiviisti.

Tuomiokirkko valaistuna Lux Helsinki -tapahtumassa. Henrietta Hassinen / Yle

Turvallisuuteen suhtaudutaan hyvin vakavasti, kommentoi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pääsuntio Petri Oittinen.

Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöille ollaan muun muassa järjestämässä parin viikon kuluttua turvallisuusiltaa.

Temppeliaukion kirkon kaltaisia betoniporsaita ei Tuomiokirkossa ole. Oittinen selittää tätä sillä, että kirkko sijaitsee mäen päällä ja toisaalta viranomaisilla on vastuu Senaatintorin tapahtumien turvallisuudesta ja siellä saattaa olla ajoesteitä.

Helsingin tuomiokirkossa vieraili viime vuonna yli 400 000 ihmistä, luvussa ei ole mukana kirkkotilaisuuksien kävijöitä. Vilkkaina kesäpäivinä kävijöitä voi olla yli neljä- ja puolituhatta.

Yhteistyötä tehdään myös Temppeliaukion kirkon kanssa, Oittinen sanoo.

Sen sijaan Kallion seurakunnasta kerrotaan, ettei Kallion kirkossa käy vielä niin paljon turisteja, että sinne tarvittaisiin Temppeliaukion tai Tuomiokirkon kaltaisia erityisiä suunnitelmia.

Mutta jos matkailijoita alkaisi käydä paljon nykyistä enemmän, asiaan pitäisi alkaa kiinnittää entistä enemmän huomiota, sanoo Kallion seurakunnan suntio Timo Pentikäinen.