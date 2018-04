Venäjältä tulevat myrkkyjunat eivät mahdu niille tarkoitetuille säilytysalueille Suomessa – lasteja jouduttu viemään jonoon salaisiin paikkoihin

Mistä on kyse? VR on joutunut etsimään tavarajunille muun muassa tilapäisiä säilytyspaikkoja, kun niitä ei ole voinut ajaa Kotkan satamaan purettavaksi

Kotkan Mussalon ratapihalle mahtuu 700-800 vaunua, mutta raiteet ovat olleet täynnä tänä talvena

Satamajohtaja Kimmo Naskin mukaan helmikuussa pari tuhatta vaunua odotti sisämaassa ja Venäjän puolella pääsyä satamiin

Naskin mukaan valtion olisi rakennettava viisi uutta raideparia Mussaloon

Tavarajunat ovat joutuneet viime kuukausina etsimään tilapäisiä pysähdyspaikkoja, koska ne eivät ole mahtuneet Kotkaan Mussalon satamaan lastinpurkuun

– Mäntyharjun Kinnin lisäksi meillä on ollut tänä talvena kaksi muuta vaarallisten aineiden kuljetusta odottamassa luvallisesti normireittinsä ulkopuolella pääsyä Mussaloon. Turvallisuussyistä en voi paljastaa paikkoja, tuotantojohtaja Nina Mähönen VR Transpoint Oy:stä sanoo.

Viime lauantaina Mäntyharjun Kinnissä sattui kemikaalionnettomuus, kun tilapäisparkkiin pysäköidyt vaunut lähtivät liikkeelle ja yksi niistä suistui raiteelta. VR:n vastuulla olleet 50 venäläistä säiliövaunua olivat matkalla Venäjältä Mussalon satamaan Kotkaan. Liikennevirasto oli myöntänyt luvan tilaispäiseen pysäköintiin.

– Idän tavaraliikenne on kasvanut vuoden aikana ja kuljetusmääriin tulee välillä piikkejä. Venäjällä kuljetukset voivat kestää viikkoja, jolloin Suomen rajalle juna voi tulla päiviä arvioidusta myöhässä. Kun kuljetusaikataulun ennakointi on vaikeaa, niin lastin sovittaminen sataman purkukykyyn on hyvin haastavaa.

VR kuljettaa vaarallisia aineita noin viisi miljoonaa tonnia vuodessa.

Vaarallisten aineiden kuljetukset pois tilapäispaikoilta

Suomessa on yhteensä 13 vaarallisten aineiden tilapäiseen säilytykseen tarkoitettua ratapihaa. Tällaisia Liikenteen turvallisuusviraston Trafin nimeämiä erityisiä ratapihoja on esimerkiksi Kouvolassa ja Kotkassa.

Jos ratapihat ovat täynnä, niin Liikennevirasto myöntää lupia säilyttää kuljetuksia tilapäisillä varapaikoilla. Maaliskuussa tällaisia lupia on myönnetty yhteensä kolme. Paikkoja ei kerrota.

Idän tavaraliikenne on kasvanut vuoden aikana ja kuljetusmääriin tulee välillä piikkejä. Nina Mähönen

Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että säiliövaunuja on ollut parkissa myös Kouvolassa.

– Meillä ei ole valmista listaa tilapäisistä paikoista, vaan ne arvioidaan tapauskohtaisesti, yksikönpäällikkö Jukka Ronni Liikennevirastosta kertoo.

Mäntyharjun onnettomuuden jälkeen virasto on määrännyt, että väliaikaiset säilytyspaikat on tyhjennettävä. Ronnin mukaan vaarallisia aineita kuljettavat junat mahtuvat nyt niille tarkoitetuille odotusratapihoille.

Vienti vetää ja sataman ratapiha jumiutuu

Erilaiset tavarajunat joutuvat varmasti jatkossakin odottamaan pääsyä esimerkiksi Kotkan Mussalon satamaan purettavaksi. Kun vienti on lähtenyt vetämään, niin Suomen suurimman vientisataman ratapihasta on tullut tulppa.

– Lähes päivittäin meillä on ollut tilanne, että satama ei vedä. Tämä talvi on ollut hyvin täynnä, sanoo HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Satamajohtaja laskee, että helmikuussa pari tuhatta vaunua odotti pääsyä satamiin. Suuri osa vaunuista oli tulossa HaminaKotkan satamaan. Osa niistä oli myrkkyvaunuja.

– Junat odottivat kauempana sisämaassa ja osa junista jopa Venäjän puolella. Ruuhkatilanne oli melkoisen paha silloin.

Mussaloon mahtuu 700–800 vaunua.

Lähes päivittäin meillä on ollut tilanne, että satama ei vedä. Kimmo Naski

HaminaKotkan satamaan tulee keskimäärin 25 tavarajunaa päivässä. Suuri osa junista kuljettaa metsäteollisuuden vientituotteita, mutta kiskokuljetuksissa tulee myös muun muassa lannoitteita ja kemikaaleja. Tällä hetkellä junat tuovat Kotkan satamaan myös paljon Nord Streamin kaasuputkia pinnoitettavaksi.

– Liikenne on kasvanut alkuvuonna 15 prosenttia. Venäjä on ohjannut tavaravirtojaan erityisen paljon Suomen kautta.

Valtiolla ei rahaa uusiin raiteisiin

Kotkan satamassa Mussalossa ratapihan pullonkaula on ollut tiedossa jo vuosia. Pitkät junat saapuvat Kotolahden ratapihalle, josta ne ajetaan pienempinä pätkinä purettaviksi varastoihin tai laivoihin.

– Ratapihalle pitäisi rakentaa viisi uutta raideparia nykyisen viiden lisäksi, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Investointi maksaa noin 20 miljoonaa euroa. Valtion budjetista rahaa ei ole toistaiseksi löytynyt.

– Olemme pitäneet meteliä korjaustarpeesta kyllästymiseen asti.