Maailman suurimman havusellutehtaan tulo Kuopioon on askeleen lähempänä: paperijätti lähtee rahoittamaan suunnittelua

Maailman suurinta havusellutehdasta Kuopioon suunnitteleva Finnpulp on saanut taakseen uuden rahoittajan. Kiinalainen pehmopaperivalmistaja Hengan International lähtee rahoittamaan hankkeen esisuunnittelua 11,7 miljoonalla eurolla.

Finnpulpin mukaan Hengan on Kiinan merkittävin pehmopaperivalmistaja. Hengan valmistaa muun muassa terveyssiteitä ja vaippoja (siirryt toiseen palveluun). Sillä oli 2,9 miljardin euron liikevaihto talouslehti Forbesin viimevuotisen tiedon mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Finnpulpin aikaisemmat omistajat, maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja kotimainen sijoitusyhtiö Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet omaa osuuttaan yhtiöstä. Aiemmin Finnpulpiin on sijoittanut myös sijoitusyhtiö Ingman Finance.

Hengan omistaa nyt 36,5 prosenttia Finnpulpin osakkeista. Tulevaisuudessa sillä on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan yhtiöstä 49 prosenttiin asti.

– Olisimme toivoneet kotimaista ratkaisua, mutta siihen ei ollut kiinnostusta. Hengan on tosi hyvä ratkaisu näissä olosuhteissa. Se on ykkösluokan yritys, joka käyttää paljon pitkäkuituista selluloosaa ja he halusivat integroitua tuotannossa kohti raaka-ainetta, taustoittaa Finnpulpin hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa.

Kiinalaisjätti käyttäisi todennäköisesti itse osan kuopiolaisesta sellusta

Hengan Internationalin 11,7 miljoonan euron rahoitus on vain murto-osa tehtaan kokonaisuudessaan tarvitsemasta 1,4 miljardin euron rahoituksesta. Finnpulpin johto kuitenkin uskoo, että kiinalaisen rahan mukaantulo silottaa hankkeen tietä tästä eteenpäin.

Ensinnäkin Finnpulp saa nyt rahoitettua noin vuoden kestävän biotuotetehtaan esisuunnittelun Henganin sijoituksen turvin. Sen jälkeen yhtiö voisi tarvittaessa aloittaa tehtaan rakentamisen Sorsasaloon.

Toiseksi Finnpulpilla on kiinalaisessa pehmopaperijätissä valmiina iso asiakas, jos tehdas toteutuu.

– Se on suuri teollinen pörssiyritys, joka varmaan käyttää aikanaan itse suuren osan Kuopion sellusta. Uskoisin, että se on fakta, joka edistää myönteisen investointipäätöksen tekemistä tulevissa kuvioissa, Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo.

Varsinaista investointipäätöstä odotetaan Finnpulpin mukaan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sitä ennen pitäisi saada ratkaisu muun muassa tehtaan ympäristölupaan, josta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Sillä välin Finnpulp jatkaa uusien rahoittajien etsimistä. Henganilla on mahdollisuus kasvattaa omistustaan yhtiössä, mutta Finnpulpin hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaan mukaan yhtiö tarvitsee myös "uusia lähtöjä".

– Yksi vaihtoehto on, että osakkaiksi tulee muita teollisia toimijoita. Samoin tulemme ainakin selvittämään julkisen annin tekemistä.

Takana vuosien työ

Finnpulp on pitänyt jo useiden vuosien ajan hiljaista linjaa hankkeen rahoituksen kanssa. Se sai vuonna 2015 yhteensä 1,5 miljoonan euron alkurahoituksen, mutta sen jälkeen uusista rahoittajista ei ole kerrottu ennen tätä päivää.

Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen kertoi Ylelle tammikuussa, että tänä vuonna tavoitteena on saada hankkeen toinen rahoituskierros valmiiksi. Sen jälkeen vuorossa on biotuotetehtaan perussuunnittelu, lopullisten kustannusarvioiden ja kannattavuuslaskelmien tekeminen ja valmiin rahoituspaketin hankkiminen.

Kesällä yhtiö odottaa Vaasan hallinto-oikeudesta päätöstä tehtaan ympäristöluvista tehtyihin valituksiin. Finnpulpin mukaan lainvoimainen ympäristölupa on edellytys hankkeen seuraavien vaiheiden toteutumiseen.

Tammikuussa yhtiö arvioi, että jos kaikki etenee sen suunnitelmien mukaan, tuotanto voisi alkaa Kuopion Sorsasalossa aikaisintaan keväällä 2021.

Kuopion Sorsasaloon suunnitellun tehtaan kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa. Sen tuotantokapasiteetiksi on ilmoitettu 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa. Lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä ja muita biotuotteita. Tehtaaseen tulee myös suuri voimalaitos, josta toimitetaan valtakunnan verkkoon biosähköä.

Finnpulpin mukaan valmis biotuotetehdas toisi Pohjois-Savoon 1 500 vakituista työpaikkaa ja välillisesti koko maahan 3 400 työpaikkaa. Itse tehdasalueella työskentelisi 200 henkilöä.

