Yle tutki kaikki Suomen 3 030 asuinaluetta – tähtiluokitus kertoo, millainen naapurustosi on muihin verrattuna

Onko kaupunkisi tasa-arvoinen? Eriytyvätkö rikkaat ja köyhät omille alueilleen? Vertaile omaa asuinaluettasi Ylen Postinumero­­puntarissa. Kaikki eriytyminen ei ole kielteistä.

Mikä yhdistää Helsingin Jätkäsaaren kaupunginosaa ja Åvan kylää Ahvenanmaan Brändössä?

Niiden tähtiluokitus parani Ylen Postinumero­puntarissa maan asuinalueista nopeimmin vuosina 2013–2015.

Jätkäsaari ja Brändön Åva käyvät esimerkeiksi siitä, miten herkkä asia alueen elinvoima on – ja miten päättäjät voivat siihen vaikuttaa.

Helsinki on aktiivisesti kaavoittanut uutta Jätkäsaarta, johon nousee kerrostaloja silmissä. Vajaan 500 asukkaan Brändö taas muodostuu 1 200 saaresta: ei tarvita kuin muutama uusi korkeasti koulutettu, työssäkäyvä ja hyvätuloinen uusi åvalainen, ja kylän tulevaisuus näyttää vertailussa paljon paremmalta.

Ostovoima, ikäjakauma ja koulutus määrittävät elinvoimaa

Yle analysoi Suomen postinumeroalueet Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen perusteella. Alueet saavat 1–5 tähteä väestöpohjansa ja elinvoimansa mukaan. Kaikista Suomen 3 030 postinumeroalueesta vain hyvin harvaan asutut alueet jäivät analyysin ulkopuolelle.

1–2 tähden alueilla on keskimääräistä vähemmän työtätekeviä ja keskimääräistä enemmän yhteiskunnan tukien varassa eläviä. Työttömyys voi olla yleistä tai alueella asua suhteellisen paljon eläkeläisiä; huoltosuhde on heikko. Monella asukkaalla on vain peruskoulutus, ja heidän tulonsa jäävät suomalaisten mediaanituloa pienemmiksi.

Viiden tähden alueeksi pääsee, kun asujaimistolla on enemmän ostovoimaa, työssäkäyvien osuus on suurempi ja nuoria ja korkeasti koulutettuja on enemmän kuin keskivertoalueella.

Runsaalla kymmenellä prosentilla Suomen postinumeroalueista menee erittäin hyvin. Heikoimmat luokitukset Ylen luokittelun ja käytetyn datan perusteella löytyvät yleisimmin maaseudulta ja muuttotappioalueilta; pohjoisesta ja idästä.