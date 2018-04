”Mikä mussa on vikana?” – Nuoret ja lapset ottivat yhteyttä yli 20 000 kertaa neuvontapuhelimeen: Pojat pohtivat seksuaalisuutta, tytöt mielenterveyttä

Lasten ja nuorten puhelimeen otettiin yhteyttä lähes 21 000 kertaa viime vuonna. Selvästi suurin osa yhteydenotoista oli puheluita, mutta myös nettikirjeitä ja chat-keskusteluja tuli.

Palvelua ylläpitävä Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL kertoo (siirryt toiseen palveluun), että yhteydenottojen määrä on laskenut aiemmista vuosista, mutta puhelin on edelleen ruuhkainen eivätkä kaikki halukkaat pääse keskustelemaan.

Puhelin tavoitti erityisesti pienempiä, ala- ja yläkouluikäisiä lapsia ja nuoria. Eniten yhteyttä ottivat 12–14-vuotiaat, seuraavaksi eniten 9–11-vuotiaat.

Puhelut kestivät muutamasta minuutista useisiin tunteihin. Pitkät puhelut lisääntyivät huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2015 yli puolen tunnin keskusteluja oli 4 prosenttia, mutta nyt määrä oli yli kaksinkertainen.

Puhelin on suosituin yhteydenottotapa pojilla – yli puolet soittajista oli poikia, kuten viime vuosina on tavannut olla. Tytöt hakevat apua kirjoittaen: nettikirjeistä valtaosa koko palvelun olemassaolon aikana on tullut tytöiltä. Myös chat-palvelun käyttäjistä suurin osa on tyttöjä.

Tämä puhutti – Pojat pohtivat fyysistä kehitystä, tytöt mielenterveyttä

Timo Nykyri / Yle

Kaikista eniten puhelinkeskusteluissa teemana oli arjessa koettu yksinäisyys. Ilmeni, että yleisimmin lapsi tai nuori halusi vain jonkun olevan hetken hänen kanssaan.

Seksuaalisuuteen, seksiin ja murrosiän kehitykseen liittyvät aiheet ovat olleet yleisimpiä aiheita aina Lasten ja nuorten puhelimessa. Viime vuonna kaikista puheluista 19 prosenttia koskikin tätä aihepiiriä. Poikien yhteydenotoista 26 prosenttia liittyi seksuaalisuuteen tai seksiin, tytöillä vastaava luku oli 10 prosenttia.

Seksin ja seksuaalisuuden rinnalla kiusaaminen ja ihmissuhteet ikätovereihin ovat tavallisia lasten esiin ottamia keskusteluaiheita. Yleisesti kolme prosenttia puheluiden aiheista käsitteli kiusaamista.

MLL toteaa, kuinka sukupuolten erot näkyvät yhteydenottovälineessä mutta myös aiheissa – eri asiat askarruttavat tyttöjä ja poikia.

Nii moi. Mitä mun pitäis tehä ku mulla ei oo yhtään kaverii? Nuori tai lapsi Mannerheimin Lastensuojeluliiton puhelimessa.

Poikia pohditutti yleisimmin oma fyysisen kehityksen aikataulu ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Pojat pohtivat, miten lähestyä kiinnostavaa kumppania, tai onnistua seksuaalisessa kontaktissa. MLL myös kertoo, kuinka poikien tapa hakea yhteyttä aikuiseen oli tyttöjä useammin testaava tai huumorilla värittynyt. Siltikin pinnan alla oli kipeitä yksinjäämisen kokemuksia ja kelpaamattomuutta.

Tytöt toivoivat apua eniten mielenterveydenongelmiin sekä ihmissuhteisiin. Yleisimpiä yhteydenottoaiheita tytöillä olivat masentuneisuus sekä itsensä vahingoittaminen. Yhteydenottojen perusteella voimakaskaan oireilu ei välttämättä näkynyt ulospäin, eikä huonovointisuus ollut kenenkään aikuisen tiedossa. Tyttöjä autettiin useasti löytämään apua lähiammattilaisilta.

MLL:n palveluissa on voinut merkata muutaman vuoden ajan sukupuoleksi myös "joku muu". Lapset ja nuoret, jotka ilmoittivat sukupuolekseen ”jokin muu”, keskustelivat muita useammin sukupuolen kokemukseen liittyvistä aiheista.

Ensin ne haukkuu mua välitunnilla ja sitten se jatkuu instassa. Mikä mussa on vikana? Nuori tai lapsi Mannerheimin Lastensuojeluliiton puhelimessa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin (siirryt toiseen palveluun) on auki joka päivä, eikä sinne soitto maksa mitään. Puhelimeen vastaa koulutettu vapaaehtoinen aikuinen, ja päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia.