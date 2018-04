Suomessa parhaillaan vieraileva brittitaiteilija säälii miehiä: "Heillä on aggressiota ja voimaa, mutta kuka niitä enää tarvitsee?”

Brittitaiteilija Grayson Perry on mediapersoona ja transvestiitti. Hänen Kiasmassa avautuva näyttelynsä on yhteiskunnallinen, mutta ei ryppyotsainen.

Stand up -komiikkaako se vetää? Brittiläinen kuvataiteilija Grayson Perry kierrättää toimittajia helsinkiläisen nykytaiteen museo Kiasman näyttelyssä. Monella taidekierroksella on tullut oltua, mutta harvoin näin hauskalla.

– Miten määritellään keskiluokka, Perry kysyy.

– Keskiluokkaisia ovat ihmiset, jotka ostavat viiniä, mutta eivät juo sitä saman tien, hän laukoo ja jatkaa seuraavan teoksensa äärelle.

Kiasmassa on esillä Perryn keramiikkaruukkuja ja kuvakudoksia. Niitä esittelee taiteilija, joka on pukeutunut naistenvaatteisiin.

58-vuotiasta Perryä tituleerataan kotimaassaan Britannian tunnetuimmaksi transvestiitiksi ja maailman kuuluisimmaksi ristiinpukeutuvaksi ruukkujen tekijäksi. Määritelmät on annettu kieli poskessa. Perry kuuluu maansa nykytaiteilijoiden kärkikaartiin.

Kun Perryllä on mekko yllä, hän on Claire. Ja Claire on se, joka avaa näyttelyt ja laittautuu juhliin, tilaisuuksiin, joihin muutkin tälläytyvät.

Perry tajusi 12-vuotiaana olevansa transvestiitti. Hän pukeutui siis naisten vaatteisiin paljon ennen kuin hänestä tuli taiteilija. Siksi häntä ärsyttävät kysymykset: Ai, onko tämä joku performanssi?

– Ei. Tämä ei ole performanssi. Tämä on minä ja minä olen transvestiitti, Perry kertoo oikaisevansa ihmisiä kerta toisensa jälkeen.

– Naisten vaatteisiin pukeutuminen on minulle eroottista. Se kiihottaa edelleen. Ja jos siitä on jotain hyötyä, jos se on hyvää PR:ää ja avaa uusia luovia mahdollisuuksia, niin miksi ei.

Perryn mielestä maailmassa on jo liikaa nurkissa notkuvia, likaiseen t-paitaan pukeutuvia taiteentekijöitä, joita kukaan ei erota seinäpaperista.

– Mutta kun ihmiset tulevat minun näyttelyyni, he sanovat: Tuolla on Grayson, se taiteilija. Pukeudu kuin taiteilija ja ihmiset tulevat luoksesi, hän neuvoo alalle aikovia.

The Annunciation of the Virgin Deal (Virgin-sopimuksen ilmestys), 2012 © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

Opiskelijat eivät ole kummoisia ompelijoita

Perry tietää, että taiteen tekijät kiinnostavat ihmisiä vähintään yhtä paljon kuin heidän teoksensa. Perry antaa ihmisille sitä, mitä nämä kaipaavat: tarinoita.

Brittejä hän säväytti jo vuonna 2003, kun hän sai arvostetun kuvataiteen Turner Prize -palkinnon. Hän otti sen vastaan violetissa pikkutyttömekossa. Sama mekko on mukana Kiasman näyttelyssä.

Perryn mielikuvitukselliset asut on tehty varta vasten hänelle. Taiteilija vetää Lontoossa muodin opiskelijoille suunnattua kurssia, jolla suunnitellaan joka vuosi uusi asu Clairelle. Kurssi päättyy muotishowhun, jonka luomuksista taiteilija ostaa puolet itselleen.

– Minulla on valtavan suuri vaatekaappi, jossa on paljon hassuja mekkoja. Useat niistä ovat hyvin, hyvin huonosti tehtyjä. Opiskelijat ovat loistavia, mutta he eivät osaa ommella. Älkää siis ihmetelkö, jos jokin osa hameestani irtoaa kesken kierroksen, Perry viihdyttää yleisöä.

Matching Pair (Yhteensopiva pari), 2017 © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

Taidepiirien oli vaikea hyväksyä ruukkuja

Kiasmassa Perryltä on esillä 50 teosta, joiden joukossa on myös leninkejä ja veistoksia. Enin osa töistä on kuitenkin keramiikkaruukkuja ja seinävaatteita, esineitä, joita on perinteisesti pidetty enemmän käsityönä kuin taiteena.

– Taidemaailman oli paljon helpompi hyväksyä se, että olen transvestiitti kuin se, että teen ruukkuja, Perry kertoo.

Ala vahtii rajojaan tarkkaan, eikä pidä siitä, että tavallisen oloisia vaaseja kutsutaan taiteeksi, niin ainakin Perry väittää.

– Oli ihan ok, että Marcel Duchamp toi urinaalin tai Damien Hurst hain taidegalleriaan, mutta että ruukkuja: Sehän on rikollista, Perry kuvailee taidepiirien reaktioita.

Sama ongelma, käsityön leima, koskee kudottuja, taidokkaita seinävaatteita, joita Perry myös työstää.

Teosten materiaali saattaa vaikuttaa perinteiseltä tai kesyltä, mutta aiheet ovat kaikkea muuta. Perry käsittelee muun muassa miehenä olemista, seksuaalisuutta ja Brexitiä.

Grayson Perry: The Upper Class at Bay (Yläluokka pakenee) 2012 © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

Avaa suusi ja kerron, mihin luokkaan kuulut

Yksi Perryn teossarjoista tutkii brittiläistä luokkayhteiskuntaa.

– Meillä on erittäin hienostunut luokkajärjestelmä. Kanssakansalaisen ei tarvitse kuin avata suunsa saadakseen muiden vihat päälleen. Tavasta, jolla ihminen puhuu, pystyy kertomaan hänen taustastaan paljon, Perry sanoo.

Perry itse syntyi työväenluokkaiseen perheeseen, mutta on sittemmin tehnyt pitkän luokkaretken. Hänen teoksistaan maksetaan nykyisin kymmeniä tuhansia puntia.

Kuvakudokset satirisoivat yläluokkaa, mutta ei keskiluokkakaan vähällä pääse. Yksi sarjoista on saanut inspiraationsa William Hogarthin kuuluisasta maalaussarjasta A Rake’s Progress, siitä samasta, joka innoitti myös Igor Stravinskyn säveltämään Hulttion tie -oopperan.

Juuri tälläisiä viittauksia taidehistoriaan Perry piilottaa teoksiinsa ihan vain koulutettua keskiluokkaa kiusatakseen. Nämä kun niin tykkäävät bongata töistä tuttuja nimiä ja leveillä tietämyksellään.

Perry kertoo myös pitävänsä ostajat visusti mielessä. Viime vuonna syntyneeseen Battle of Britain -kuvakudokseen hän valitsi kivoja, neutraaleja sävyjä.

– Toisin kuin muut taiteilijat, minä ajattelen keräilijöiden sisustusvaatimuksia. Se on erittäin tärkeää, etenkin jos haluaa tienata, hän sanoo ja taas meitä naurattaa.

Grayson Perry: Kenilworth AM1, 2010 © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

Perry on suuri jäynäntekijä

Äänessä on selvästi satiirikko, jolle huumori on tärkeä osa taidetta. Miksi? Koska hän on englantilainen ja englantilaiset suhtautuvat huumoriin vakavasti.

– Huumori on myös eräänlainen juuri, jolla on yhteys alitajuntaan samalla tavalla kuin unilla ja seksillä on, Perry perustelee.

Perry kokee, että asiat on hyvä kääntää päälaelleen ja katsoa, miltä ne näyttävät toisesta näkökulmasta. Hänelle huumori on yhtä tärkeä luovuuden lähde kuin viha.

– Monet teoksistani ovat jäynäntekoa. Minusta on hauska kiusoitella ihmisiä. Ajattelen samalla tavalla kuin videotaiteilija Nam June Pike: Taiteilijan tehtävä on purra ruokkivaa kättä, mutta ei liian lujaa. Siihen minä pyrin.

Kiasman näyttelylleen Perry on antanut nimen Kansanviisautta. Nimi sai inspiraationsa italialaiselta filosofilta Antonio Gramscilta ja erityisesti hänen ajatuksestaan orgaanisesta intellektuaalista.

Perry kertoo, että häneen on työväenluokasta ponnistaneena jäänyt eräänlainen särö, jota hän yrittää paikata. Hänellä on kyllä koulutus, mutta pidemmällekin olisi voinut opiskella.

– Yritän välittää akateemisen maailman ideoita ihmisille kansanomaisemmalla tavalla. Haluan puhutella laajoja yleisöjä, enkä häpeä myöntää sitä. Minä siis levitän ympärilleni kansanviisautta.

Brittitaiteilija Grayson Perry pukeutuu juhlatilaisuuksiin Calireksi. © Richard Ansett

Terapia antoi uuden kyvyn katsoa maailmaa

Transvestiittina Perryä kiinnostaa erityisesti miehenä oleminen. Hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan, The Descent of Man. Hänen mielestään miehet aiheuttavat kaikki maailman ongelmat, “kaiken paskan”, joten on syytä kyseenalaistaa nykyisenlainen maskuliinisuus.

– Miehet säälittävät minua. Heillä on vietit ja heidät on ehdollistettu lapsuudessa tavalla, josta ei ole enää mitään hyötyä. Ikään kuin heillä olisi työkalut ammattiin, joka lakkasi olemasta. Heillä on aggressiota ja voimaa, mutta kuka niitä enää tarvitsee? Nykymaailmassa on käyttöä toisenlaisille taidoille.

Pahinta Perryn mielestä on se, että miehet eivät puhu tunteistaan. Se on mielenterveydelle vaarallista. Onko taiteilijalla neuvoa suomalaismiehille?

– Tärkeintä on puhua. On oikeastaan aika yllättävää, kuinka mielellään miehet keskustelevat maskuliinisuudestaan, kun saavat siihen mahdollisuuden. He heräävät suorastaan eloon, Perry sanoo.

Perry kävi kuusi vuotta psykoterapiassa, joka mullisti hänen elämänsä taiteilijana.

– Terapia vaikutti teoksiini enemmän kuin mikään muu viimeisen 20 vuoden aikana, hän sanoo.

Psykoterapian mukana tuli kyky katsoa paitsi omaan itseen myös ihmissuhteisiin, niiden vaikutuksiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja sen käyttäytymismalleihin.

– Aloin virittäytyä ja huomata asioita herkemmin ja juuri se on tehtäväni taiteilijana, huomata asioita.

Battle of Britain (Britannian taistelu), 2017 © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

Brexitillä ei ole mitään tekoa EU:n kanssa

Perry on naimisissa psykoterapeutti Philippa Perryn kanssa ja heillä on aikuinen tytär. Taiteilija on kotimaassaan tunnettu mediapersoona, joka on palkittu myös tv-sarjoistaan ja dokumenteistaan. Yksi niiden aiheista oli Brexit, jota Perry kuvailee miesmuistiin suurimmaksi jakajaksi kotimaassaan.

– Kansanäänestys ei koskenut sitä, jäämmekö EU:hun vai emme. Kyse oli siitä, että oli kaksi ryhmää, joilla oli kaikesta vastakkaiset arvot.

Perrylle Brexit oli taiteellisessa mielessä inspiroiva, ensimmäinen osoitus jostain, jota hän kutsuu kulttuurisodaksi.

– Sitä ennen oli havaittavissa epämääräistä tyytymättömyyttä, mutta kyllä- ja ei-ryhmien mukana tuli kaksi eri heimoa, joilla ei lopulta ole mitään tekemistä EU:n kanssa. Kansanäänestys oli kätevä päätös, joka jakoi yhteiskunnan samalla tavalla kuin Donald Trump on jakanut Yhdysvallat.

Perryä huolettaa tapa, jolla kahtiajako kristallisoituu. Molemmat puolet ovat toisilleen vihaisia, eivätkä keskustele keskenään.

– Vallalla on ajatus, että jokainen, joka on eri mieltä kanssani, on paha. Keskustelu ja ajatustenvaihto puuttuvat.

Juuri tämä häiritsee taiteilijaa, jonka viimeisimmät teokset Battle of Britain ja Matching Pair käsittelevät aihetta. Kahteen keramiikkavaasiin on kuvattu Brexitin puolustajia ja vastustajia ja seinävaatteeseen juuri se maisema, johon Perry valitsi neutraalit värit. Maiseman halkaisee sateenkaari.

– Minulla on sellainen fantasia, että jonain päivänä lapsi näkee taivaalla sateenkaaren ja kysyy äidiltään: "Äiti, miksi taivaasta tuli LBGT", sanoo Perry ja viittaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä käytettyyn lyhenteeseen.

Parantumaton humoristi.

Grayson Perry: Kansanviisautta-näyttely Nykytaiteen museo Kiasmassa 13.4.–2.9.2018.