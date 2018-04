Yritystukiuudistuksen kaatuminen kuumensi tunteet: "Jos emme saa tämän kokoluokan muutoksia tehtyä niin se kuvaa myös kykyä tehdä muita päätöksiä."

Hallitus asetti työryhmän leikkaamaan ja uudelleenkohdentamaan yritystukia. Viime viikolla uutisoitiin, että yritystukien leikkaaminen ja uudelleenkohdentaminen karahti kuitenkin kiville.

Hallituksen pitkään sorvattu yritystukiuudistus kaatui, koska yhteistä näkemystä ei löytynyt.

Yritystukityöryhmää vetänyt Mauri Pekkarinen sanoi A-studiossa, että olisi ollut hyvä, että yhteisymmärrys olisi löytynyt ja päätöksiä olisi kyetty tekemään.

– Tällä porukalla oli vaikeaa löytää yhteisymmärrystä. Kun hallitus ei pystynyt kolmestaan löytämään ratkaisua, niin oli se aika kovasti meihin luotettu, kun ajateltiin, että saman pöydän ympärille tuodaan hallituspuolueiden lisäksi kuusi oppositiopuolueen edustajaa. Tosiasiassa näkemysten kirjo siitä vain levenee.

Kansanedustaja Antero Vartia oli työryhmän varajäsen. Hän on arvostellut työryhmän tulosta voimakkaasti. Hänen mielestään se, ettei tukia leikattu, on surkea suoritus myös poliitikoilta.

– Jos emme saa tämän kokoluokan muutoksia tehtyä niin se kuvaa myös päätöskykyä tehdä muita päätöksiä. Tätä harjoitusta on tehty monta kertaa ja tälläkään kertaa ei leikattu. Vika oli prosessissa, ei tahdossa leikata.

Tukien leikkaamista ei lähdetty kokoamaan sirpaleista

Pekkarinen kehuu esimerkiksi demareiden ja kristillisten rakentavaa suhtautumista työryhmän toimintaan. Sen sijaan hän kritisoi Vihreiden toimintaa.

– Alusta alkaen sellainen asenne, ettei muut osaa tai tiedä ja julkisuudessa tämän näkemyksen läiskiminen meitä muita vastaan. Koko muu työryhmä ei pitänyt tästä toimintatavasta.

Vartian vastaus oli, että hän ei ole kommentoinut prosessin aikana työtä lainkaan.

– Vihreät eivät vastustaneet yhtään leikkausta, vaan pyrkivät kirittämään. Ongelma on se, että jos asetetaan tuollainen työryhmä, jossa vielä edunvalvojilla on näkyvä rooli ja aikaa annetaan tavattoman vähän. Jos leikkauksia ei saada aikaan, siihen on joku syy.

Pekkarinen muistuttaa, että työryhmä haki edes enemmistön kanssa yhteistä ymmärrystä.

– Pääsimme monien kanssa kuitenkin lähelle yhteisymmärrystä etenkin siinä, miten tukia uudelleenkohdennetaan. Päätimme jo alkuun, että mistään sirpaleista emme ala kokoamaan leikkauksia. Siitä, mistä leikataan, näkemykset olivat kauempana toisiaan.

