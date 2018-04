Herätys: Näin Facebook-pomoa grillattiin, alkoholiton olut yhä suositumpaa, aurinkoinen päivä luvassa koko maahan

Facebook-pomo myrskyn silmässä

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on ollut ensi kertaa Yhdysvaltain kongressin kuultavana liittyen Facebook-käyttäjien tietojen päätymiseen vääriin käsiin. Zuckerberg kertoi kuulemisessa muun muassa, että Facebook taistelee koko ajan Venäjän vaikutustoimia vastaan. Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajamme Paula Vilénin keskeiset havainnot kuulemisesta.

Alkuvuoden kuplintaa kaupoissa – olutmyynnissä alkoholittomuus kasvoi hanakasti

Suomalaisten olutkulutuksessa on pieniä uusia olutvirtoja: Kesko ja S-ryhmä esittelevät kevään muutoksen olutmyynnissään. Kupittaalla kauppias on sitä mieltä, että oluen maku ja vaihtoehdot ovat monipuolistuneet. Vain pieni osuus myynnistä on tänä vuonna myyntiin tulleita vahvoja oluita, kertoo S-ryhmä.

Alkoholitonta olutta. Petri Aaltonen / Yle

Mopoauton omistaja on huolissaan ajokkinsa jälleenmyyntiarvosta

Mopoautojen määrä on viisinkertaistunut Suomessa kymmenessä vuodessa. Monessa maakunnassa määrä on kuitenkin kääntynyt jo laskuun. Kokkolalainen Riku Salo huristelee vielä mopoautolla, mutta miettii, saako ajokkiaan enää kaupaksi, jos traktoriautot tulevat Suomen teille.

Riku Salo (oikealla) ja Kim Vapola (vasemmalla) nojaa Salon mopoauton keulaan. Noora Haapaniemi / Yle

Sotessa ihmiset luokitellaan riskien mukaan

Tällä hetkellä on työn alla malli, jonka mukaan ihmiset luokitellaan riskien mukaan. THL:n mukaan sote-keskukset ja terveysyritykset saisivat tulevaisuudessa asiakkaistaan henkilökohtaiseen riskiin perustuvan maksun. Määrittäviä tekijöitä ovat asiakkaiden ikä, sukupuoli ja perussairaudet. Myös työssäkäynti huomioidaan. THL:n johtaja Markku Pekurisen mukaan malli on oikeudenmukainen. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan malli on erityisesti paljon sairastavien etu.

Mårten Lampén / Yle

YK ajautui umpikujaan setviessään Syyrian iskuja

YK:n turvallisuusneuvostossa etsittiin ratkaisua Syyrian iskujen tutkintaan. Turvallisuusneuvosto ei päässyt yksimielisyyteen siitä, kuinka kemiallisten aseiden käyttöön Syyriassa puututaan. Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän esitykset menivät nurin äänestyksissä.

YK:n turvallisuusneuvoston kokous New Yorkissa tiistaina. Drew Angerer / AFP

Auringonpaistetta piisaa!

Korkeapaine pitää pakkasyöt ja aurinkoiset päivät Suomen yllä, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Luvassa on siis pakkasyön jälkeen keväisen aurinkoinen päivä suuressa osassa maata. Aurinko lämmittää lämpötilan päivällä plussan puolelle koko maassa – myös pohjoisessa. Etelässä lämpömittari kohoaa kymmenen asteen tuntumaan.

Yle

