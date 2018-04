Hallituksen kehysriihi: Maakunnille sote- ja it-kokeiluihin 100 miljoonaa, työttömien aktiivimalliin viilauksia ja TE-keskuksiin lisää käsipareja

Hallitus on etsinyt illan hämärtyessä Kesärannan kehysriihessä keinoja, joilla voitaisiin helpottaa työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista.

Kehysriihessä on sovittu esimerkiksi siitä, miten työtön voisi osallistua muuntokoulutukseen.

Muuntokoulutus ei tuo uutta ammattia, mutta auttaa pitämään yllä ammattitaitoa ennen seuraavan työpaikan löytymistä..

Myös aktiivimalliin on tulossa tarkennuksia. Aktiivimalli on saanut arvostelua sekä oppositiolta että Suomen suurimmalta palkansaajajärjestöltä SAK:lta. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on todennut, että aktiivimallista on tullut työttömyysetuuksien leikkuri.

TE-keskukset ovat saamassa yli uutta sata työntekijää. Heidän tehtävänsä on helpottaa työttömiä löytämään osa-aikatöitä tai työvoimakoulutusta, jotta työttömät täyttäisivät aktiivimallin ehdot.

STT:n mukaan myös aktivointiin tarvittavia koulutuksia ollaan muuttamassa niin, että esimerkiksi liittojen koulutukset kelpaavat aktivoinniksi.

Valinnanvapauskokeiluihin sata miljoonaa

Hallitus lupaa turvata maakuntien rahoituksen riittävyyden, kun soteuudistusta käynnistetään 2020. Lisää rahaa valinnanvapauskokeiluihin ja ict-hankkeisiin on luvassa 100 miljoonaa.

Jo vuonna 2018 hallitus aikoo teettää sote-hankkeista koetalousarvion. Mikäli rahat eivät tunnu riittävän, valtio ja kunnat arviovat myöhemmin, millaisia ovat sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen.

Asiakasmaksulakia on valmisteltu siten, ettei asiakasmaksuihin tulisi kohtuuttomia korotuksia. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset lakkautetaan vuoden 2022 alusta.

Riihen tuloksia keskiviikkona

Hallituksen kehysriihi näyttää jatkuvan pitkälle iltaan asti.

Keskiviikkona hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat antaneet riihen kulusta niukasti tietoja. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sekä eurooppa- kulttuuri- ja urheiluminstetri Sampo Terho (sin) ovat pysytellet Kesärannassa, eivätkä ole kommentoineet neuvottelujen kulkua puolen päivän jälkeen.

Kolmikkoa ei nähty edes eduskunnassa, kun muut ministerit saapuivat iltapäivällä täysistuntoon.

Neuvotteluissa liikumavaraa on hyvin vähän, enintään sata miljoonaa euroa. Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan nyt keskitytään velan maksuun, ei menolisäyksiin.

Kehysriihi, kokous julkisen talouden pitkän tähtäyksen suunnitelmasta, jatkuu keskiviikkona kello 9. Hallitus pitää sen tuloksista huomenna tiedotustilaisuuden.

