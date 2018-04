Viidennes vanhan rouvan puolen miljoonan vakuutuksesta suli kuluihin ja tappioihin – monesta kuolinpesästä voi paljastua lähivuosina ikävä yllätys

Puolen miljoonan euron perintö tuli iloisena yllätyksenä espoolaiselle Tiina Saijonmaalle. Kuolinpesää hoitanut Saijonmaa kävi läpi isänsä papereita perukirjaa varten, kun hän löysi tämän vaimon Elvy Kajander-Koivumäen ottaman säästöhenkivakuutuksen.

Elvy oli tehnyt vakuutusyhtiö SEB Lifen kanssa sopimuksen vuonna 2012 Asset Management Bond -sijoitussidonnaisesta säästöhenkivakuutuksesta. Hän oli tuolloin 83-vuotias. Elvy menehtyi 88-vuotiaana viime syyskuussa. Hänen aviomiehensä Keijo Koivumäki kuoli pian Elvyn jälkeen joulukuussa.

Tarkempi silmäys jäämistöstä löytyneisiin asiakirjoihin herätti kysymyksiä – kaikki ei ollut kunnossa. Vakuutuksen pääomasta oli hävinnyt runsaassa viidessä vuodessa viidesosa erilaisiin kuluihin ja sijoitusten tappioihin.

Puolen miljoonan vakuutusmaksusta oli jäljellä enää hieman alle 400 000 euroa. Erityisesti vakuutuksen kulut, yli kymmenys pääomasta, tuntuivat omaisista korkeilta.

– Olen täysin vakuuttunut, ettei hän täysin ymmärtänyt näitä kuluja. Ylipäätään ihmettelen, miten hän on tällaiseen ryhtynyt. Epäilen, että kyseessä on ollut puhelinmyynti, jossa on houkuteltu veroedulla, Saijonmaa sanoo.

Sijoitusalan yhtiöt käyttävät hyväkseen verotietojen julkisuutta. Niiden perusteella puhelin- ja muuta markkinointia voidaan kohdentaa varakkaille henkilöille.

Tiina Saijonmaan isä Keijo Koivumäki ja Elvy Kajander-Koivumäki menivät naimisiin vanhoilla päivillään. Nella Nuora / Yle

Omaiset eivät ole löytäneet vakuutuskirjan ohesta kuluista kertovaa liitettä.

– Vakuutusehdot ovat hyvin monimutkaiset ja niissä on kerrottu epämääräisesti kuluprosenteista. Ne ovat tulleet asiakaskohtaisesti räätälöitynä erillisellä liitteellä, Saijonmaa kertoo.

Asset Management Bond-vakuutus SEB Lifen Asset Management Bond-säästöhenkivakuutuksen (siirryt toiseen palveluun) tuote-esitteessä lukee nykyään, että yli 75-vuotiaat henkilöt voivat hakea vakuutusta vain erikoisehdoilla.

tuote-esitteessä lukee nykyään, että yli 75-vuotiaat henkilöt voivat hakea vakuutusta vain erikoisehdoilla. Vakuutushakemuksessa taas kerrotaan, että tuotteen sijoitushorisontti on yli 5 vuotta.

Sijoituskohteeksi tarjotaan erityyppisiä rahastoja.

Vakuutuksenottajan täytyy myös allekirjoittaa monimutkaisten sijoituskohteiden riskiselvitys.

Hyväksymislausunnossa asiakas muun muassa vakuuttaa ymmärtävänsä, että voi menettää koko sijoittamansa pääoman.

SEB Life kuuluu SEB-konserniin, joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia pankki- ja henkivakuutusyhtiötä.

Tämä selvisi, kun vakuutusta hoitanut Suomen Pankkiiriliikkeen sidonnaisasiamies toimitti edunsaajille kopion vakuutuskirjasta ja niiden mukana tuli SEB Lifen edustajan allekirjoittama lista kuluista. Joidenkin maksujen kohdalla viitataan takaisin vakuutuksen ehtoihin.

Elvy Kajander-Koivumäen säästöhenkivakuutuksen edunsaajiksi oli merkitty puoliso Keijo Koivumäki, Tiina Saijonmaa ja hänen veljensä. Aviomies perisi puolet jäljellä olevasta summasta ja lapset kumpikin neljäsosan. Saijonmaa arvelee, että Elvyn kauniina ajatuksena oli turvata aviomiehensä viimeiset vuodet, jos hän sattuisi kuolemaan ensin, ja muistaa samalla läheisiään.

Elvy ja Keijo olivat avioituneet kymmenen vuotta sitten kahdeksankymppisinä. Perhetuttavat löysivät elämäänsä vielä uuden onnen iäkkäinä. Molemmat olivat jääneet leskeksi muutamia vuosia aiemmin eikä Elvyllä ollut omia lapsia tai lähisukulaisia.

Edunsaajien korvauksen osittainen verovapaus toimi varmasti houkuttimena ostaa säästöhenkivakuutus. Myös sijoituksia voitiin myydä ja sijoittaa edelleen salkun sisällä ilman voitoista maksettavaa veroa.

Yli 100 000 euroa suli kuluihin ja tappioihin

Tiina Saijonmaan mukaan asioiden selvittäminen Irlannissa kotipaikkaansa pitävän SEB Lifen kanssa on ollut vaivalloista ja aikaa vievää. Koska myös pääedunsaaja Keijo Koivumäki oli kuollut, omaiset tarvitsivat perukirjaa varten tarkat tiedot vakuutuksesta.

– Olemme saaneet hyvin niukasti tietoja kolmen kuukauden aikana. Sähköposteihin tai soittopyyntöihin ei vastata. Koska tietojen saanti oli vaikeaa, ryhdyimme katsomaan vakuutusta muutenkin, Saijonmaa kertoo.

500 000 euron vakuutusmaksusta oli otettu ensin säästöhenkivakuutuksissa yleisesti käytössä oleva prosentin toimitusmaksu. Sen lisäksi pelkästään perustamiskuluihin oli mennyt 40 000 euroa. Hallinnointipalkkiota ja palvelumaksua sekä rahastojen osto- ja myyntikuluja oli peritty vielä tämän päälle lähes 18 000 euroa.

Erilaiset kulut olivat siis syöneet pääomasta runsaassa viidessä vuodessa noin 11,5 prosenttia, 58 000 euroa. Jos mukaan lasketaan vakuutuksen toimitusmaksu summa nousee jo 63 000 euroon.

Lisäksi vakuutuksen sijoitukset olivat tuottaneet tappiota 40 000 euroa. Pääsijoituskohteiksi oli valittu kaksi opiskelija-asuntokiinteistörahastoa, jotka molemmat ajautuivat selvitystilaan vuonna 2013.

Yli puolet Elvyn pääomasta, 280 000 euroa, oli sijoitettu Brandeaux Student Accommodation Fundiin ja Mansion Student Accommodation Fundiin. Osa jäädytetyistä varoista palautettiin myöhemmin, kun rahastojen kiinteistöomaisuutta realisoitiin.

Luvut on pyöristetty. Elvy Kajander-Koivumäki maksoi ensin prosentin toimitusmaksun vakuutusmaksusta. Perustamiskulua perittiin kaksi prosenttia vakuutusmaksusta neljän ensimmäisen vuoden ajan. Palvelumaksu oli 0,5 prosenttia vakuutusmaksun arvosta joka neljännesvuosi. Lisäksi veloitettiin hallinnointimaksu joka kuukausi ja palkkioita rahastojen ostoista ja myynneistä. Takaisinostosta olisi veloitettu 7,6 prosenttia vakuutusmaksusta ensimmäisen puolen vuoden aikana, jonka jälkeen alkuprosentti laski jokaisen kuuden kuukauden kohdalla 0,95 prosenttiyksikköä. Viidestä vuodesta eteenpäin takaisinosto oli ilmaista. Yle Uutisgrafiikka

Vanhan rouvan papereista löytyi sijoitusten vuosiraportteja. Saijonmaan mukaan Elvy ei osannut käyttää tietokonetta, joten kuka oli hoitanut vakuutuksen sijoituksia kaikki nämä vuodet?

Omaiset eivät ole löytäneet jäämistöstä Elvyn allekirjoittamaa vakuutushakemusta tai toimeksiantosopimuksia. Suomen Pankkiiriliikkeen sidonnaisasiamies on kertonut heille, että puolen miljoonan euron sijoituksia on hoidettu suullisesti. Myyjän mukaan vakuutushakemuksen kopiota ei luovuteta, koska se on vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välinen luottamuksellinen asiakirja.

SEB Life taas on kieltäytynyt luovuttamasta asiakirjoja Elvyn edunsaajille tai hänen kuolinpesälleen vedoten muun muassa Irlannin tietosuojalakiin. Asset Management Bondin vakuutusehdoissa kuitenkin sanotaan, että vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.

Selvittelyn hitaus on johtanut siihen, että kuolinpesä on joutunut anomaan verottajalta lisäaikaa perukirjan tekoon. SEB Life veloittaa kuluja aina siihen asti kunnes korvaus on maksettu edunsaajille. 15 000 euroa Mansion-kiinteistörahastoon sijoitetuista varoista pysyy edelleen jäädytettynä, koska rahaston konkurssirealisointi on kesken.

Asset Management Bond -rahastovakuutus on esitteen mukaan rakennettu nimenomaan sellaisille asiakkaille, jotka haluavat suunnitella oman salkkunsa sijoitusneuvojansa kanssa.

Elvy Kajander-Koivumäki ei ollut aivan kokematon sijoittaja. Kuoleman jälkeen paljastui, että vanhalla rouvalla oli mittava erillinen osakesalkku, jota hän oli hoitanut itsenäisesti. Rahat oli sijoitettu vuosikymmenien saatossa kotimaisiin pörssiosakkeisiin. Hän oli myös määrännyt tasapuolisesti testamentilla kuka hänen läheisistään perii mitäkin omaisuutta.

Tätä vasten huono sijoituspäätös herättää ihmetystä. Tiina Saijonmaa kuvailee äitipuoltaan itsenäiseksi ihmiseksi, joka ei ottanut vastaan apua muilta. Yli 70-vuotiaaksi hammaslääkärinä työskennellyt Elvy keräsi omaisuutensa omalla työllään ja oli tarkka rahoistaan.

– Uskoisin, että Elvy olisi raivoissaan lopputuloksesta, Saijonmaa toteaa.

Tiina Saijonmaa sanoo, että Elvyn tapauksessa suurin häviäjä on Suomen valtio eli veronmaksajat, ja suurin voittaja irlantilainen vakuutusyhtiö. Nella Nuora / Yle

Hän kertoo, että viimeisinä vuosinaan Elvy tilaili kaikenlaista tavaraa puhelinmyyjiltä ja laskutkin jäivät maksamatta. Elvy Kajander-Koivumäki teki myös vakuutuksen myyntivuonna edunvalvontavaltuutuksen Saijonmaan, hänen tyttärensä ja serkkunsa tyttären kanssa, mutta sitä ei koskaan käytetty. Saijonmaan isä tai hänen vaimonsa eivät tässäkään yhteydessä maininneet vakuutuksesta sanallakaan.

Vakuutuksen myyjä on kertonut Saijonmaalle, että isä Keijo oli Elvyn mukana Suomen Pankkiiriliikkeen toimistossa, kun tuote ostettiin. Saijonmaa uskoo isänsä olleen paikalla lähinnä fyysisenä tukena huonosti liikkuneelle Elvylle, koska hän ei ymmärtänyt mitään sijoitusten päälle.

Vanhuksen kohtelu harmittaa Saijonmaata sen verran, että hän haluaa kertoa Elvyn tarinan julkisesti nimellään. Hän epäilee, ettei tapaus ole ainoa laatuaan. Omaiset haluaisivat myös tietää, onko monimutkaisen säästöhenkivakuutuksen myynti 83-vuotiaalle tapahtunut Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

– Me olemme kohta itse sen ikäisiä, että voimme olla siellä huijattavana, Saijonmaa huomauttaa.

Jos vakuutuksen hoitajalta tai vakuutusyhtiöltä ei tipu tietoa, miten edunsaajat voivat arvioida, onko kaikki hoidettu lakien ja sääntöjen mukaan?

Omaiset eivät aio ryhtyä oikeustoimiin asian selvittämiseksi, koska myyntitilanteessa paikalla olleet ovat kuolleet välittäjää lukuunottamatta.

Veroedun poisto hävitti yhden myyntivaltin

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen selailee Kajander-Koivumäen vakuutuksen tapahtumahistoriaa. Hän ei ole yllättynyt SEB Lifen säästöhenkivakuutuksen kovista kuluista, koska näissä sopimuksissa on ollut perinteisesti korkeat kustannukset.

– Ihmiset ovat olleet aiemmin valmiit maksamaan suuriakin kuluja, koska on ajateltu, että perintöverossa sitten säästetään, Puttonen toteaa.

Elvyn tapaus jää tuskin ainoaksi. Monesta kuolinpesästä voi lähivuosina paljastua ikäviä tai iloisia yllätyksiä, kun vanhempi ikäpolvi siirtyy ajasta iäisyyteen. Yllätyksen laatu riippuu tietysti siitä, miten hyvin vakuutuksen sijoitukset ovat onnistuneet. Suomalaisille on nimittäin myyty satoja tuhansia säästöhenkivakuutuksia tällä vuosituhannella.

Finanssialan tilastojen mukaan huippuvuonna 2006 lähes 47 000 yksityishenkilöä hankki sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen. Kiinnostus tuotetta kohtaan väheni selvästi vuonna 2016, kun julkisuudessa alettiin keskustella vakuutustuotteiden veroedun poistosta.

Alhaisten korkojen aikana suomalaiset myös etsivät suosittujen korkeakorkoisten tilien tilalle tuottavampia sijoituskohteita. Vuoteen 2016 mennessä moni oli sellaisen löytänyt, ja pankkien ja vakuutusyhtiöiden rahalähde alkoi ehtyä.

Kolmen suurimman yhtiön, Nordea henkivakuutuksen, OP Henkivakuutuksen ja Mandatumin, markkinaosuus oli vuonna 2017 yli 70 prosenttia. Suomessa toimi kymmenen henkivakuutusyhtiötä, joiden kaikkien tuotteiden maksutulo oli yhteensä 4,5 miljardia euroa. Ulkomaisten henkivakuutusyhtiöiden, kuten SEB Life toiminta Suomessa on vähäistä. Niiden maksutulon määrä oli Fivan tuoreimman vuoden 2016 tilaston mukaan noin puoli miljardia euroa. Finanssiala ei ole kerännyt tietoja sijoitussidonnaisten säästöhenkivakuutusten kappalemääristä enää OP Ryhmän eron jälkeen. Yle uutisgrafiikka

Säästöhenkivakuutusten myyntivaltti, perillisten veroetu, on myös menetetty. Vakuutusten verokohtelua kiristettiin vuoden alussa (siirryt toiseen palveluun) kun perintöveron vapaaosat poistuivat. Nyt koko vakuutuskorvauksesta peritään vero.

Aiemmin korvaus oli perillisille tai edunsaajille verovapaa 35 000 euroon asti. Puolison vakuutuskorvauksesta puolet oli verovapaata, vaikka summa ylitti 35 000 euroa. Elvyn edunsaajat saavat vielä veroedun, koska verovelvollisuus alkaa vakuutuksenottajan kuolinpäivästä.

Kajander-Koivumäen rahastosalkkuun tutustunut Puttonen toteaa diplomaattisesti, että sijoitukset eivät ole aivan onnistuneita. Erityisesti jos niitä peilaa viimeistä kuutta vuotta vasten, jolloin osake- ja kiinteistömarkkinoilla on eletty nousun aikaa.

Puttosen mukaan sijoituksia on kyllä hajautettu erityyppisiin rahastoihin, kuten yhdistelmä- ja osakerahastoihin. Kurssinousun aikaan useamman kohteen olisi pitänyt tuottaa tai pitää edes pääoma lähtötasolla, mutta näin ei ole käynyt.

Kiinteistörahastosijoitukset hämmästyttävät kokenutta sijoittajaa. Hän sanoo, ettei ole aiemmin törmännyt konkurssiin menneeseen kiinteistörahastoon.

– Jos joku sijoitus on menestynyt hyvin viime vuosina, se on nimenomaan kiinteistörahastot. Että onkin onnistuttu löytämään kaksi noin huonosti menestynyttä. Siinä on ollut kyllä hyvin paljon huonoa tuuria, professori muotoilee.

Kiinteistöjä pidetään perinteisesti matalamman riskin sijoituskohteina kuin esimerkiksi osakkeita.

“Jos asiakkaat eivät luota, bisneskin häviää nopeasti”

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynnillä on ollut huono maine alalla paljastuneiden epäselvyyksien takia. Vanhuksille on myyty tuotteita, joiden ehtoja he eivät ole täysin ymmärtäneet ja säästöt ovat huvenneet. Muun muassa pitkään alalla työskennellyt pankkiiriliikkeen entinen johtaja on paljastanut Helsingin Sanomille alan yritysten asiakkaiden houkuttelussa (siirryt toiseen palveluun)käyttämiä myyntitekniikoita.

Kun Kajander-Koivumäki hankki säästöhenkivakuutuksensa sääntely oli vielä löysää. Vakuutussopimulaissa oli yleisluontoinen säännös tuotteiden myynnistä ja alan valvojan suositusluontoisia ohjeita vakuutussäästämisen markkinoinnista ja hyvästä myyntitavasta.

Euroopan unioni ja kansalliset viranomaiset ovat puuttuneet esiin tulleisiin epäkohtiin tiukentamalla lakeja ja ohjeita. Viimeisin sijoitustuotteita koskeva kiristys tuli voimaan vuoden alussa ja vakuutukset seuraavat perässä syksyllä.

Tarkista ainakin nämä, ennen kuin sijoitat rahasi tai ostat sijoitusvakuutuksen

Mutta viranomaisilla on vähän keinoja puuttua yksittäistapauksiin. Valvonta tapahtuu jälkikäteen, kun ihmiset ovat jo menettäneet rahansa.

Vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa auttava Rahoitus- ja vakuutusneuvonta (FINE) voi antaa vain riidanratkaisusuosituksia. FINE on voinut käsitellä ulkomailta toimivan SEB Lifen riita-asioita viime vuodesta lähtien. Aiemmin asiakkaan piti hoitaa valittaminen Irlannin oikeusasiamiehen kautta.

Finanssivalvonta taas voi tarkastaa yhtiöiden menettelytapoja, jos reklamaatioita alkaa kertyä ja määrätä rikkeistä seuraamusmaksun. Ankarin sanktio on yrityksen toimiluvan peruminen. Vakuutuksenottajan tai omaisten pitäisi siis riitauttaa asia oikeudessa ja kantaa myös riski häviöstä.

Finanssivalvonta teki muutama vuosi sitten pankkeihin ja sijoitusyhtiöihin tarkastuksia iäkkäille myydyistä sijoitustuotteista. Viime keväänä Fiva antoi neljälle yhtiölle julkisen varoituksen ja seuraamusmaksun, koska löysi puutteita niiden sijoitustuotteiden neuvonnassa ja myynnissä. Alan suurimmat toimijat Nordea ja OP saivat isoimmat rapsut.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen hämmästelee Elvy Kajander-Koivumäen salkun konkurssiin menneitä kiinteistörahastoja. Nimenomaan kiinteistörahastot ovat tuottaneet hyvin viime vuosina. Nella Nuora / Yle

Esille nousseet epäselvyydet eivät ole alan etu. Professori Vesa Puttosen mukaan ne johtavat siihen, etteivät suomalaiset enää uskalla sijoittaa ja rahat makaavat sitten pankkitilillä tuottamatta mitään.

– Sijoitusmarkkinoilla kaikki perustuu luottamukseen. Jos asiakkaat eivät luota, niin yrityksen bisneskin häviää nopeasti, hän korostaa.

Suomalaiset elävät yhä iäkkäämmiksi ja ovat oikeustoimikelpoisia pidempään. Vanhemmilla ikäluokilla on myös aiempaa enemmän varallisuutta, mutta heillä ei välttämättä ole kokemusta rahoitusalasta.

– Siinä on sisäänrakennettu jännite. Tulee yksittäisiä tapauksia, missä sijoittaja huomaa jälkikäteen tehneensä sellaista, mitä ei alun perin tarkoittanut, Puttonen toteaa.

Samaan aikaan sijoitus- ja vakuutustuotteet ovat monimutkaistuneet ja kansainvälistyneet.

– Tämä on houkuttelevaa sellaisille palveluntarjoajille, jotka ajattelevat, että tässä on helppo kohde myydä monimutkaisempia ja kalliimpia tuotteita, jotka eivät menisi kaupaksi asiaan enemmän perehtyneelle, hän sanoo.

Pettynyt sijoittaja syyttää itseään ja kärsii tappiot hiljaa

Siihen nähden miten paljon säästöhenkivakuutuksia on myyty viimeisen kymmenen vuoden sisään, niistä valitetaan Rahoitus- ja vakuutusneuvontaan tai käydään oikeutta todella vähän. FINEn säästöhenkivakuutuksia koskevien yhteydenottojen määrä on lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa noin pariin sataan. Kyse on kuitenkin pienestä määrästä, jos sitä verrataan FINEn vuosittain hoitamaan 6 000–7 000 vakuutusasiaan.

Suurin osa yhteydenotoista oli kyselyitä säästöhenkivakuutuksen kuluista, lopettamisesta eli takaisinostosta tai edunsaajamääräyksen tulkinnasta. Vain 23 tapausta eteni FINEn riidanratkaisumenettelyyn.

Johtava asiantuntija Ville Raulos kertoo, että iäkkäitä vakuutuksenottajia koskevia tapauksia tulee vastaan vähän. FINEn asiakkaat ovat olleet vakuutusta ottaessaan tavallisesti 60–65-vuotiaita.

Rauloksen mielestä sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus voi olla järkevä valinta iäkkäällekin ihmiselle. Paljon riippuu siitä, mitä sillä halutaan saavuttaa. Se on yksi tapa muiden joukossa suunnitella jäämistön siirtymistä perillisille.

– Enemmän kiinnittäisin huomiota siihen, mitä sijoitussalkkuun sisällytetään. Ettei sinne tulisi liian korkeariskisiä instrumentteja. Ne saattavat olla ikääntyneen salkussa suurikin riski, Raulos sanoo.

Rahoitus- ja vakuutusneuvonnan johtava asiantuntija Ville Raulos. Nella Nuora / Yle

Professori Vesa Puttonen arvioi valitusten vähäisyyden syyksi sen, etteivät ihmiset tiedä mihin valittaa tai katsovat, ettei sillä olisi mitään vaikutusta. Monet pettyneet sijoittajat myös ajattelevat, että tämä oli oma syy.

–Sitä jopa hävetään ja mieluummin kärsitään omissa nahoissa tappiot kuin lähdetään niistä julkisesti valittamaan, Puttonen toteaa.

Tämä voi olla syy, miksi Elvy Kajander-Koivumäki ei kertonut vakuutuksestaan tai ongelmiin ajautuneista sijoituksistaan läheisilleen.

Tiina Saijonmaan mukaan äitipuoli oli ilmeisesti havahtunut tilanteeseen siinä vaiheessa, kun vuosiraportista kävi ilmi kiinteistörahastojen selvitystila.

Vaikeasti liikkunut Elvy oli lähtenyt papereiden kanssa Espoosta Helsingin keskustaan Suomen Pankkiiriliikkeen tiloihin selvittämään asiaa. Saijonmaalle hän kertoi käyneensä Aleksanterinkadulla ja kaatuneensa pahoin matkalla.

Säästöhenkivakuutukseen pettyneen tai mielensä muuttaneen keinot ovat vähissä. Jos vakuutuksesta haluaa eroon, takaisinosto on kallista.

Elvyn olisi pitänyt maksaa vakuutuksen lopettamisesta 7,6 prosenttia vakuutusmaksusta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Alkuprosentti olisi laskenut jokaisen kuuden kuukauden kohdalla vajaalla prosenttiyksiköllä. Viidestä vuodesta eteenpäin takaisinosto olisi ollut ilmaista, mutta silloin iäkäs rouva ei olisi välttämättä enää ollut päättämässä asiasta.

Kiinteistörahastot olivat tässä vaiheessa jäädytettynä, joten lopettamalla vakuutuksen Elvy olisi menettänyt suurimman osan sijoittamistaan varoista.

Näin vakuutusyhtiö ja pankkiiriliike vastaavat:

Yle pyysi SEB Lifea ja vakuutusta hoitanutta Suomen Pankkiiriliikettä kommentoimaan jutussa esiin nousseita asioita. Yhtiöt vetoavat sähköposteissaan useissa kohdissa salassapitovelvollisuuteen, mikä estää heitä kommentoimasta yksittäisen asiakkaan tietoja. Yritykset kommentoivat asiakassuhteiden hoitoaan ja sijoitustuotteitaan vain yleisellä tasolla.

SEB Life ja Suomen Pankkiiriliike sanovat toimineensa lakien ja säännösten mukaisesti.

SEB Life kertoo kuitenkin, että kyseisen vakuutuksen on välittänyt asiakkaan valitsema vakuutusmeklari ei yhtiön sidonnaisasiamies.

Tämän ero on se, että vakuutusmeklari edustaa palkkion maksavaa asiakasta. Sidonnaisasiamies taas edustaa vakuutusyhtiötä ja saa tältä maksun.

SEB Life kirjoittaa, ettei se toimi sijoitusten hoitajana tai neuvonantajana, näitä tehtäviä hoitaa aina vakuutusedustaja. Suomen Pankkiiriliike välittää sijoitustuotteita ja antaa sijoitusneuvontaa sekä hoitaa varallisuutta. Konserniin kuuluvat vakuutusmeklari- ja vakuutusasiamiesyritykset. Elvy Kajander-Koivumäen vakuutuksen on välittänyt BH Broker House, joka on Suomen Pankkiiriliikkeen rinnakkaistoiminimi. Vakuutuksen on välittänyt ja sitä on hoitanut samaan konserniin kuuluvat yritykset.

Syksyllä voimaan astuvan uuden vakuutuslain mukaan myyjän on kerrottava sidoksistaan eturistiriitojen välttämiseksi.

SEB Life ja Suomen Pankkiiriliike toteavat Asset Management Bond -vakuutuksen erikoisehdoista ja sen soveltuvuudesta yli 75-vuotiaille: vakuutusedustaja tai välittäjä tekevät hakijalle aina soveltuvuusarvion, jossa asiakkaan sijoitushorisontin pitää olla vähintään 5 vuotta. Tuotteen on sovelluttava muutenkin hänen sijoitustavoitteisiinsa ja riskiprofiiliinsa. Asiakkaan pitää hyväksyä sijoittajaprofiilin kartoituslomake ja vakuutuksen erikoisehdot, jotta vakuutus voidaan myöntää hänelle.

Tämä on tilanne nykyään, vuonna 2012 sääntely oli löyhempää. Esimerkiksi sijoituksen kokonaiskuluista kertova niin kutsuttu nollatuottolaskelma tuli voimaan vuonna 2013.

SEB Lifen mukaan edunsaajat saavat tarvittavat tiedot ja vakuutuskorvauksen, kun heidät on ensin laillisesti vahvistettu vainajan perillisiksi. Normaalisti sijoitusten realisointi vie kolme pankkipäivää, mutta epälikvidien sijoitusten selvittely voi aiheuttaa viivettä, yhtiö kertoo.

SEB Life oli todennut maaliskuun 1. päivä kirjatussa, omaisille lähetetyssä asiakirjassa Tiina Saijonmaan, hänen veljensä ja heidän isänsä Elvy Kajander-Koivumäen edunsaajiksi.

Tiina Saijomaa kertoi haastattelun jälkeen, että SEB Life oli yllättäen maksanut vakuutuskorvauksen edunsaajien tileille tämän viikon torstaina. Muuta tietoa tai asiakirjoja edunsaajat eivät ole tässä yhteydessä yhtiöltä saaneet. Saijonmaa oli laittanut korvaukseen vaadittavat uudet dokumentit sähköpostilla SEB Lifelle maanantaina ja alkuperäiset paperit postiin tiistaina. Aiemmat ohjeiden mukaiset dokumentit olivat yhtiön mielestä "väärin oikeiksi todistetut".

Suomen Pankkiiriliike kiistää suullisen asioiden hoidon. Yhtiö kertoo, että sen edustajat ottavat vastaan asiakkaan ohjeita ja toimeksiantoja vain kirjallisesti. Vakuutusmeklari taas toimii vain asiakkaan toimeksiantovaltakirjan perusteella.

Juttua varten ovat antaneet tietoja myös Finanssivalvonnan markkinavalvoja Päivi Turunen ja Verohallinnon veroasiantuntija Kalle Isotalo.

