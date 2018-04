Facebook-kuuleminen tiukka paikka Zuckerbergille – voi joutua selittämään haittoja kuin tupakkatehtailija

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on tiukan paikan edessä joutuessaan Yhdysvalloissa kongressin kuultavaksi, arvioi Tampereen yliopiston journalistiikan vierailuprofessori, digimaailmaa tunteva Jussi Pullinen. Kuulemista voi seurata tarkemmin tästä Ylen hetki hetkeltä -seurannasta.

Zuckerberg on pitkälti antanut kasvot Facebookille, ja on yhtiössä ratkaisevassa roolissa. Pullinen arvelee, ettei Zuckerberg tulisi esiin, ellei kokisi tilannetta uhkaavaksi itselleen ja yhtiölle.

– Hänen hahmostaan on tullut ristiriitaisempi kuin aiemmin. Aiemmin hän on luonut kuvaa itsestään visionäärisenä toimijana ja markkinoinut somen parantavan maailmaa ja lähentävän ihmisiä. Nyt hänelle ja yhtiölle ikäviä asioita on tullut sarjana, kun on alettu keskustella esimerkiksi some-addiktiosta, Pullinen toteaa.

– Alkaa olla vaara että Zuckerberg näyttäytyykin ikään kuin tupakkatehtailijana, jonka tuotteella on myös merkittäviä huonoja sivuvaikutuksia kuten riippuvuus, Pullinen miettii.

Taustalla ei ole vain kohu Cambridge Analytican luvatta hyödyntämistä käyttäjätiedoista, vaan myös laajempi pettymys sosiaalisen median maailmaan ja suuriin verkkoyhtiöihin, Pullinen katsoo.

Facebook reagoinut aiempaa tiukemmin

Pullinen muistaa Facebookin tehneen historiassaan monenlaisia virheitä, joita se on joutunut pyytelemään anteeksi. Samalla on usein luvattu muutoksia, joiden toteuttamisen aste on vaihdellut. Nyt yhtiö vaikuttaa suhtautuneen tilanteeseen vakavammin.

– Nyt on suljettu kolmansien osapuolien käyttämiä rajapintoja ja muutettu ehtoja, mitkä ovat olleet selkeämpiä tekoja kuin monesti aiemmin.

Pullinen katsoo yhtiön ympärillä käydyn keskustelun avanneen ihmisten silmiä sille, mitä kaikkea tietoa suuret internetyhtiöt meistä keräävät ja miten tätä tietoa voikaan hyödyntää.

Suomessa asia on voinut tuntua etäiseltä, kun näkyvimmät vaikutukset Facebookista saadun datan käytöllä on ollut Yhdysvaltojen vaaleissa tai Britannian Brexit-äänestyksessä.

Pullinen vertaa tilannetta ympäristöasioihin, joissa on vaikea hahmottaa yksittäistä tekoa tai hetkeä mitenkään ratkaisevaksi, mutta pienet teot yhdessä luovat laajemman ilmiön.

Datan ympärille kasvanut ympäristö näkyväksi

Pullinen katsoo, ettei Facebook ole kärsinyt merkittävästä käyttäjäkadosta, vaikka palvelu on kerännyt kritiikkiä. Massojen sijaan palvelusta on lähtenyt yksittäisiä, näkyviä käyttäjiä.

Hänen mukaansa ihmiset yrittävät nyt ymmärtää ympärillä olevaa systeemiä, jota he eivät oikein hahmota.

– On herätty miettimään, mikä tämä ympäristö on ja ajateltu sitä eri tavalla kuin aiemmin. Nyt on tullut aiempaa näkyvämmäksi, millainen ympäristö datan ympärille on syntynyt, Pullinen sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että isot internetyhtiöt kävisivät vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yhtiöillä voisi olla yleisöasiamiehiä, jotka yrityksen sisällä ajaisivat käyttäjien etua tai niillä voisi olla esimerkiksi paikallistason edustajia.

– Ei pitäisi hyväksyä tilannetta, jossa suuret internetyhtiöt ovat vain Kaliforniassa eivätkä vastaa puheluihin tai yhteydenottoihin, Pullinen katsoo.

Hän kaipaa laajempaa pohdintaa siitä, kuinka analogisen ajan lainsäädäntö sopii nykyiseen digitaaliseen aikaan ja suuriin internetyrityksiin. Pullinen viittaa Saksan tehneen rajun muutoksen, kun se velvoitti yrityksiä poistamaan nopeasti lainvastaisen sisällön.

– Sen myötä esimerkiksi Twitterillä on velvollisuus poistaa lainvastainen sisältö, mutta se itse joutuu arvioimaan, mikä on lainvastaista ja tässä on ilmeinen ylireagoinnin riski.

Pullinen pitää tärkeänä, että voimassa olevat lait saataisiin toimeenpantua verkkoympäristössä nykyistä tehokkaammin, ja että esimerkiksi ilmeiset uhkaukset otettaisiin vakavammin.

