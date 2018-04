Työmatkakustannus pieneni kolmannekseen, kun auto vaihtui dieselistä sähköautoksi: "Sopii hyvin maaseudulla asuvan työmatkoille"

Mistä on kyse? Suomessa on nyt noin 1 500 sähköautoa.

Vuonna 2030 tavoite 250 000 sähköautoa.

Energiakustannus noin neljäsosa polttomoottoriautoihin verrattuna.

Valtio tukee sähköautoilua 2 000 euron hankintatuella.

Sähkö- ja polttomoottoriautojen hinnat tasoittuvat ensi vuosikymmenen alkupuolella.

JoutsaMikko Huikon työmatka sähköautolla Joutsan Rutalahdesta Jyväskylään ja takaisin sujuu lähes hiljaisuudessa. Vain rengasmelu kuuluu auton sisään, sillä perinteistä polttomoottoria autossa ei ole lainkaan melua tuottamassa.

– Tämä on hiljainen ja käyttäytyy tosi rauhallisesti, sanoo Huikko.

Huikon sähköauton lisäksi niitä löytyi Keski-Suomesta 26 kappaletta vuoden vaihteessa.

Sähköauto on vielä harvinaisuus Suomen teillä. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan Suomessa oli viime vuoden lopulla noin 1 500 (siirryt toiseen palveluun) täyssähköhenkilöautoa. Se on vähän, sillä esimerkiksi Norjassa niitä on jo yli 100 000 ja Ruotsissakin kymmeniä tuhansia.

– Sähköautot ovat vielä noin puolitoista kertaa kalliimpia kuin tavalliset bensa- tai dieselautot. Tämä on ohjannut autojen hankintaa, sanoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Esimerkiksi Keski-Suomessa ensirekisteröitiin sähköhenkilöautoja kolme kappaletta viime vuonna. Kaikkiaan niitä oli vuoden vaihteessa maakunnassa 27 kappaletta, minkä lisäksi löytyy 8 sähköpakettiautoa. Selvästi eniten molempia on Uudellamaalla.

Työmatkakustannukset pienenivät sähköautolla

Elektroniikka-asentaja Mikko Huikko hankki sähköauton alkuvuodesta. Hänellä on nyt parin kuukauden kokemus sähköautoilusta. Ajotuntuma ei juurikaan poikkea tavanomaisesta autosta.

– Potkua riittää tarvittaessa myös ohitustilanteissa.

Huikko on tehnyt tarkat laskelmat siitä, millaiset käyttökustannukset sähköautolla on verrattuna polttomoottoriautoihin.



Dieseliä hänen ajoillaan kului vuodessa noin 1 600 litraa eli kustannus oli yli 1 200 euroa.

– Sähköautolla kustannus on 400 euroa vuodessa eli säästö on huomattava, summaa Mikko.

Trafin mukaan ladattavan henkilöauton energiakustannus on noin neljäsosa vastaavan bensiinikäyttöisen henkilöauton energiakustannuksesta.

Sähköautoilu sopii maaseudulle

Mikko Huikon edestakainen työmatka on lähes sata kilometriä. Matka taittuu yhdellä latauksella eli autoa ei välttämättä tarvitse ladata kaupungissa työpäivän aikana. Se olisi kuitenkin mahdollista, sillä esimerkiksi Jyväskylän keskustasta löytyy puolenkymmentä latauspistettä.

– Lähellä Toivakan kauppakeskuksessa on sähköyhtiön tarjoama ilmainen latauspiste, tietää Huikko.

Valmistajat lupaavat nykyisille täyssähköautoille tyypillisesti 150–300 kilometrin toimintamatkoja. Suurilla akuilla toimintamatka voi olla jopa 600 kilometriä.

– Sähköauto sopii hyvin maaseudulla asuvan työmatkoille kun matka on joka päivä sama, sanoo Huikko.

Huikon mielestä sähköllä ajaminen on iso mahdollisuus maaseudun kehittämisen kannalta. Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa on samoilla linjoilla.

– Jos kuluttaja pystyy lataamaan auton niin se voi olla erinomainen ratkaisu.

Jyväskylän keskustassa on puolenkymmentä latauspistettä.

Huikon mukaan esimerkiksi Rutalahdessa ei ole ollut huoltoasemaa vuosikymmeniin, mutta pistorasia löytyy joka talosta.

– Akkujen lataaminen onnistuu tavallisesta pistorasiasta eikä erillisiä latauslaitteita välttämättä tarvita, sanoo Huikko.

Huikko laittaa auton lataukseen yön ajaksi ja aamulla töihin lähtiessä akut ovat täynnä.

– Jos haluaa kotona nopean latauksen, silloin kannattaa hankkia erillinen latauslaite. Sen hinta on 1 000–2 000 euroa.

Sähköautoilla hurja tulevaisuus

Hallituksen tavoite on, että Suomessa on ainakin 250 000 sähköautoa vuonna 2030 eli jo kahdentoista vuoden kuluttua. Autoalan Keskusliiton toimitusjohtajan Pekka Rissa uskookin sähköautoilun yleistyvän voimakkaasti lähivuosina.

– Ennusteiden mukaan sähköautojen ja polttomoottoriautojen hintataso on samalla tasolla ensi vuosikymmenen puolivälissä, sanoo Rissa.

Sähköautojen hinnasta akkujen osuus on merkistä ja mallista riippuen noin 40 prosenttia. Sähköakkujen valmistusmäärät kasvavat ja niiden hinnat laskevat, sanoo Rissa.

– Vuosina 2025–2030 tulee tapahtumaan merkittävää sähköautoilun kasvua.

Sähköauton lataaminen onnistuu tavallisesta pistorasiastakin.

Sähköautoilua perustellaan liikenteen päästövähennyksillä, joihin Suomikin on sitoutunut. Trafin mukaan energiatehokkaan polttomoottoriauton hiilidioksidipäästö on 100g/km. Täyssähköauton hiilidioksidipäästö on Suomessa sähköntuotannon päästöjen mukaan laskettuna 21g/km.

Valtio tukee uuden sähköauton ostajaa tai pitkäaikaisvuokraajaa 2 000 euron hankintatuella.

Mikko Huikon sähköauton kojelautaan ilmestyy muutaman kilometrin ajon jälkeen kuusen kuva ilmaisemaan sitä, kuinka paljon päästöjä on ikään kuin säästynyt ajon aikana.

– Nyt on säästetty päästöjä yhtä paljon kuin yksi tukkipuu kasvaessaan sitoo hiilidioksidia, sanoo Huikko.

Digitaalisuus onkin iso osa sähköautoilua. Huikko esittelee kännykässään olevaa sovellusta, joka kertoo, missä ovat lähimmät latauspisteet. Sähköauto myös ilmaisee, mitä reittiä kannattaa ajaa ja milloin akkujen lataus on paikallaan perillepääsyn varmistamiseksi.