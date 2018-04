Asiantuntijat Zuckerbergin kuulemisesta: Facebookilta näennäisiä myönnytyksiä ja näpertelyä

Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin ensimmäinen grillaus sisälsi suomalaisasiantuntijoiden mukaan näennäisiä myönnytyksiä ja myös osittain erikoisia lausuntoja.

F-Securen tietoturvajohtaja Erka Koivunen painotti Ylen aamu-tv:n haastattelussa, että kuulemisesta kävi selväksi, ettei Zuckerberg kaipaa uutta lainsäädäntöä.

– Mutta ei hän voi sitä mennä suoraan senaatille sanomaan. On päivänselvä asia, että hän haluaisi jatkaa kuten aina ennenkin mutta tunnistavat, että nyt tuli kuumottaa alla ja pitää ainakin näennäisiä myönnytyksiä tehdä.

Koivusen mukaan todellinen myönnytys olisi ollut eurooppalaiseen malliin meneminen ja se, että palveluun rekisteröityneille ihmisille olisi annettu todellinen kontrolli omiin datoihin.

– Silloinhan se rikkoisi Facebookin bisnesmallin, ei semmoiseen pystytä menemään.

"Vastuu myös käyttäjillä"

Yhtiön linja on ollut pyytää anteeksi ja myöntää, se ettei ole tehnyt tarpeeksi estääkseen käyttäjiensä tietojen väärinkäytöksiä.

Kuulemisessa Zuckerberg sanoi, että Euroopan malli valvontaan on "osittain sopiva".

It-oikeuden professori Tomi Voutilainen pitää lausuntoa erikoisena ja muistuttaa, että Facebook on sitoutunut eurooppalaisten ihmisten henkilötietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin Privacy Shield (siirryt toiseen palveluun) -järjestelyn kautta.

– Sen voi jokainen käydä Facebookin omilta sivuilta toteamassa samoin kuin Yhdysvaltain kauppakomission sivuilta.

Facebook on siis sitoutunut eurooppalaisiin periaatteisiin. Professori Voutilaista asia kuitenkin epäilyttää.

– Kyllähän tässä tulee sellaisia viestejä, joissa ainakin sivulauseesta voi päätellä, että siihen, mihin Facebook on sitoutunut ainakin eurooppalaisten tietojen käsittelyn osalta, niin mahtaako ne oikeasti olla toteutettu.

Voutilainen painottaa, että myös käyttäjän täytyy ymmärtää vastuu.

– Kannattaa lukea, mitä siellä Facebookin käyttöehdoissa tietosuojaperiaatteessa ja -selosteessa lukee, mihin kaikkeen ihmisten tietoja käsitellään.

"Korjaukset tehty, muuta ei tarvita"

Facebookin mukaan analyysiyhtiö Cambridge Analytica on päässyt käsiksi jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tietoihin, joita on sitten käytetty mm. presidentti Donald Trumpin presidentinvaalikampanjassa hyväksi.

Suomessa tämän Facebookin tietovuodon arvellaan koskevan noin 20 000 ihmisen tietoja.

F-Securen Koivunen sanoo, että tiedot on vuodettu Facebookin aivan liian avoimen vanhan järjestelmän kautta. Tämä on korjattu ajat sitten.

– Monta päivää tuntui, että Facebookin julkisuuskampanja pyöri sen ympärillä, että korjaukset on tehty, muuta ei tarvita. Sitten yhtäkkiä joudutaankin senaatin kuultavaksi. He ehdottivat pieniä tekoälyparannuksia, palkkaavat lisää ihmisiä tutkimaan ja lupasivat viiden vuoden päähän tekoälyratkaisua, joka suitsii vihapuhetta. Mielestäni se on näpertelyä.

"Valehtelen aina, kun pystyn"

Koivusella on vinkkejä Facebookin ja muidenkin palveluiden käyttäjille.

– Aina kaikkiin palveluihin kirjautuessa olen huomioinut sen, että valehtelen, kun pystyn, ja luovutan mahdollisimman vähän tietoa silloin, kun vain mahdollisuus on.

Koivunen neuvoo myös tiukentamaan, kiristämään ja minimoimaan jakoasetuksia.

Professori Voutilaisella on sen sijaan toisenlainen näkemys Facebookista.

– En ole koskaan käyttänyt, enkä tule koskaan käyttämään, Voutilainen summaa.

