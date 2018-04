Liivijengi pyöritti Porin seudulta poikkeuksellisen suurta huumekauppaa – netissä ja kadulla kaupattu yli 11 kiloa amfetamiinia

Poliisi on ottanut tapauksen tutkintaan liittyen kiinni kuusi Cannonball MC -rikollisjärjestön jäsentä. Huumausainerikosten lisäksi tutkinnassa on rahanpesurikoksia ja ampuma-aserikoksia.

Porista on pyöritetty yhtä Suomen suurinta huumekauppaa.

Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikkö ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen Porin huumerikosyksikkö ovat tutkineet kesästä 2017 saakka laajaa huumausainerikoskokonaisuutta, jossa huumeita on myyty sekä verkon kautta että kadulla.

– Huumeiden myynnissä käytetyt nettiprofiilit ovat olleet valtakunnan merkittävimpiä huumekauppiaita, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Susanna Arppe Keskusrikospoliisista.

Poliisi takavarikoi Cannonball MC -kerhon jäseniltä neljä käsiasetta. Poliisi

Yli 20 epäiltyä

Rikoksista epäillään 23 henkilöä. Kiinniotettuja on kymmenen, joista kuusi on Porin/Ulvilan Cannonball MC -rikollisjärjestön jäseniä. Neljä muuta henkilöä ovat myös satakuntalaisia. Yksi kiinniotetuista on nainen, loput miehiä.

– Kyseessä on yksi suurimmista ryhmistä, joka Satakunnassa on myynyt huumeita, rikoskomisario Arppe sanoo.

Epäillyt ovat esitutkinnan mukaan myyneet ja välittäneet yli 11 kiloa amfetamiinia, noin 6 000 ekstaasitablettia, 700 grammaa MDMA-jauhetta, 200 grammaa kokaiinia, 380 millilitraa amfetamiiniöljyä ja 300 LSD-lappua. Rikoshyötyä huumekaupasta on saatu yli 350 000 euroa.

Käteistä rahaa takavarikoitiin yli 70 000 euroa. Poliisi

Myös muita rikosepäilyjä

Törkeiden huumausainerikosten lisäksi kiinniotettuja epäillään myös törkeistä rahanpesurikoksista, ampuma-aserikoksista, rekisterimerkintärikoksista ja petoksista, jotka ovat kohdistuneet yhteiskunnan myöntämiin tukiin ja etuuksiin.

Kiinniottojen ja kotietsintöjen yhteydessä on takavarikoitu käteistä rahaa yli 70 000 euroa, 200 000 euron arvosta kelloja ja koruja sekä neljä käsiasetta. Vakuustakavarikkoon on lisäksi määrätty 300 000 euron arvosta omaisuutta, muun muassa kaksi kiinteistöä.

Käsittely alkaa Satakunnan käräjäoikeudessa toukokuun puolivälissä ja kestää kesäkuun alkuun.