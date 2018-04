MTV:n päällikköä epäillään salakatselusta – mies on tunnustanut neljä tapausta

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta, jossa MTV:llä päällikkötehtävissä työskennelleen miehen epäillään kuvanneen salaa seksikumppaneitaan.

Tutkintaa johtavan rikoskomisario Mikko Minkkisen mukaan mies on myöntänyt neljä tapausta. Minkkisen mukaan kaikkea materiaalia ei ole kuitenkaan ehditty käydä läpi, joten on mahdollista, että tapauksia on enemmänkin.

Tutkintapyynnön epäillystä salakuvaamisesta teki kaksi epäillyn salakuvaamisen kohteena ollutta naista. Poliisi on puhuttanut molempia heistä. Tutkinnanjohtaja Minkkisen mukaan kahta muuta kuvamateriaalille tallentunutta naista ei ole vielä ehditty kuulla.

Minkkisen mukaan tämän kaltaisista tapauksista käytetään rikosoikeudellista termiä salakatselu, josta rangaistus on joko sakkoja tai enemmillään vuosi vankeutta.

Minkkisen mukaan poliisilla ei ainakaan toistaiseksi ole syytä epäillä, että materiaalia olisi kuvattu levitystarkoituksessa.

MTV tiedotti asiasta työntekijöilleen

MTV järjesti tänä aamuna asiasta tiedotustilaisuuden (siirryt toiseen palveluun) yhtiön työntekijöille. Toimitusjohtaja Jarkko Nordlund sai MTV:n mukaan tietää asiasta eilen tiistaina.

Nordlund kertoi olevansa pettynyt kyseisen henkilön toimintaan ja korosti, että MTV:ssä on nollatoleranssi ahdisteluun ja kiusaamiseen.

MTV on vapauttanut miehen tehtävistään toistaiseksi.

Myös salakuvaamisesta epäilty työntekijä osallistui MTV:ssä pidettyyn tilaisuuteen. Hän myönsi kuvanneensa videoita ilman lupaa.

