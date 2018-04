Katso video: Raju kontaktilaji rugby houkuttaa myös naisharrastajia – "Joskus pelin jälkeen vertaillaan, että kenellä on komeimmat mustelmat"

Naisten rugby on Suomessa vielä marginaalilaji. Harrastajamäärä on ollut kuitenkin kasvussa ja nyt lisenssipelaajia on noin kaksisataa. Vaasalainen Foxes pelaa seitsemän pelaajan joukkueena rugbyn SM-sarjaa.