Kansalaisuudesta voi yrittää eroon 400 eurolla: Miten Suomi varautuu, jos osa suomalaisista ei halua enää olla Suomen kansalaisia?

Suomen kansalaisuudesta voi hakea vapautusta. Se maksaa 400 euroa. Nyt ilmassa on merkkejä, että jotkut saattavat kokeilla, pääsisikö Suomen laeista ja veroista eroon.

Nämä kansalaisuudesta vapautumisen merkit tulevat muualta Euroopasta. Esimerkiksi Saksassa viranomaiset arvioivat, että maassa on jo noin 15 000 niin sanottua ”Reichsbürgeriä”.

Heitä yhdistää kieltäytyminen esimerkiksi verojen ja sakkojen maksamisesta. Reichsbürger vetoaa siihen, että hän ei tunnusta nykyistä Saksan liittotasavaltaa.

”Suojelupoliisi ei ole havainnut Suomessa vastaavaa kansalaisuudesta luopuneiden ihmisten liikettä kuin tämä Saksan Reichsbürger", Supo vastaa sähköpostissaan.

Poliisihallitukselle koko kysymys siitä, miten Suomessa on varauduttu siihen, jos osa kansalaisista ei haluakaan olla suomalaisia, tuli yllättäen. Asiaa ei ole tähän saakka mietitty.

Poliisihallitus tietää kuitenkin odottaa eurooppalaisia ilmiöitä Suomeen yleensä noin kolmen vuoden viiveellä. Nyt jäädään kuulolle.

Protestiksi eroamaan pyrkiviä on silloin tällöin

Teknisenä suorituksena Suomen kansalaisuudesta vapautumisen hakeminen ei ole kovin kummoinen juttu. Vapautumista voi pyytää Maahanmuuttoviraston nettisivuilla. Hakemus maksaa 400 euroa ja käsittelyaika kestää kolmisen kuukautta.

Kovasta maksusta huolimatta tulee Maahanmuuttoviraston käsittelyyn välillä yksittäisiä protestityylisiä hakemuksia, joissa kansalaisuudesta halutaan vapautua vaikkapa vastalauseena Suomen verotuspolitiikalle.

Pelkkä kansalaisuudesta luopuminen ei kuitenkaan onnistu. Jos henkilön kotikunta on Suomessa, eikä uutta kansalaisuutta jossakin toisessa maassa ole tiedossa, hakemus hylätään poikkeuksetta. Kansalaisuudesta ei siis voi esimerkiksi luopua asevelvollisuutta väistääkseen.

Käytännössä Suomen kansalaisuudesta pääsee lopullisesti eroon vain vaihtamalla kansalaisuus jonkun toisen valtion kansalaisuuteen. Joskus uuden kansalaisuuden saaminen kestää. Silloin suomalainen saatetaan vapauttaa kansalaisuudestaan ehdollisesti.

Tyypilistä eri maiden protestiksi eroamaan pyrkiville on kuitenkin, että he eivät virallisia hakemuksia täyttele. He vain päättävät erota.

Keitä Suomen eroamaan pyrkivät voisivat olla?

Suomessa verohallinto tekee vuosittain noin tuhat rikosilmoitusta verosotkuista, mutta toistaiseksi verottajakaan ei ole kuullut maksamattomuuden johtuvan siitä, että verovelvollinen ei halua olla suomalainen Suomessa.

Kansalaisuudesta kieltäytyvät ajavat usein jotain tiettyä asiaa. Espanjassa käydään esimerkiksi keskustelua, voisiko Kataloniasta tulla jonkinlainen sähköinen tasavalta, jonka kansalaisuus olisi valittavissa netissä liittymän tavoin.

Muissa maissa kansalaisuudestaan eroon haluavat ovat yleensä joko vanhojen aikojen perään haikailevia konservatiiveja tai vastaavasti sellaisia, joille maan nykyinen valtiomuoto on liian vanhanaikainen.

Suomessa taas ensimmäiset tapaukset saattaisivat asiantuntijoiden arvioiden mukaan löytyä mahdollisesti Lapista.

Taustalla ovat esimerkiksi erimielisyydet uudesta kalastuslaista ja Tenon kalastussopimuksesta. Osa saamelaisista ei haluaisi noudattaa Suomen lakeja. He vetoavat saamelaisten oikeuteen. Myös Jäämerelle suunniteltu ratahanke on saamelaisten itsehallintoelimen Saamelaiskäräjien mukaan saanut entistä useamman saamelaisen suuttumaan Suomen valtiolle ja vihjaamaan erolla.

Suomessa mahdollisia omin päin kansalaisuudesta eroon julistautujia odottaisi syyte kansalaistottelemattomuudesta.

Juttua varten on pyydetty tietoa Suojelupoliisista, Poliisihallituksesta, Maahanmuuttovirastosta, Verohallinnosta, Ulkopoliittisesta instituutista sekä Saamelaiskäräjiltä.