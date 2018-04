Korkean luokan riskiksi arvioitu somalimies karkotetaan Suomesta – asui maassa 25 vuotta

Mies on Joutsenon säilöönottokeeskuksessa odottamassa Somalian viranomaisten hyväksyntää palautukselle.

Suomessa 25 vuotta asunut somalimies on saanut karkotuspäätöksen Somaliaan. Syynä karkotuspäätökseen ovat useat rikokset, joihin mies on syyllistynyt Suomessa asuessaan.

Rikosseuraamuslaitos arvioi miehen korkean luokan riskihenkilöksi. Viimeisen vankeustuomion aikana miehessä huomattiin merkkejä uskonnollisesta radikalisoitumisesta. Suojelupoliisi ei ole tehnyt miehestä uhka-arviota vaan rikosseuraamuslaitos ja keskusrikospoliisi.

Karkotuspäätöksen jälkeen mies on ollut säilöönotettuna Lappeenrannassa Joutsenon säilöönottokeskuksessa. Säilöönotto tehtiin, koska poliisi oletti miehen piileskelevän tai vaikeuttavan maasta poistamistaan.

Mies vastustaa karkotusta ja valitti siitä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen tämän vuoden helmikuussa. Lisäksi mies kanteli säilöönotosta. Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi keskiviikkona kantelun ja miehen säilöönottoa jatketaan.

Epäilty 39 rikoksesta kymmenen vuoden aikana

Mies on tuomittu vuosina 2000–2016 vankeusrangaistukseen 20 eri kertaa. Hän on ollut epäiltynä yhteensä 39 rikoksesta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi Suomessa oleskelunsa aikana hän on menettänyt vapautensa eri syiden vuoksi 140 kertaa.

Viimeisen vankilareissun syynä olivat ryöstöt sekä törkeä ryöstö. Mies vapautui kahden vuoden viiden kuukauden tuomiosta viime vuoden marraskuussa. Vapautuessaan vankilasta mies siirrettiin odottamaan maastakarkotusta säilöönottokeskukseen.

Somalimiehen palautus odottaa tällä hetkellä viranomaisten hyväksyntää Somaliasta. Poliisin mukaan maasta poistaminen pannaan täytäntöön hyvin pian sen jälkeen, kun hyväksyntä on saatu.

– Diplomaattiset välit Somalian kanssa ovat parantuneet. Aiemmin Somalia oli hankalampi palautusmaa, koska viranomaisten hyväksyntää palautuksille sai sieltä odotella, kertoo rikoskomisario Saku Tielinen.

Tielinen kertoo, että kohdemaista ei aina saada hyväksyntää palautuksiin. Tällöin karkotettu pysyy maassa, josta on karkotuspäätöksen saanut.

Kaksi lasta ja sukulaiset Suomessa

Somalimies muutti Suomeen vuonna 1993 perheenyhdistämisen perusteella. Miehellä on vakituinen asunto Espoossa ja kaksi alaikäistä lasta. Hänen sukulaisistaan monet asuvat Suomessa.

– Tiiviit perhesiteet ja pitkä oleskelu Suomessa ei estä karkotusta, koska mies on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin, sanoo rikoskomisario Saku Tielinen.

Pitkän oleskelunsa ja perhesiteidensä vuoksi mies haluaa pysyä Suomessa ja välttää palauttamisensa Somaliaan.

Mies on ilmoittanut poliisille, ettei hän aio palata Somaliaan eikä aio tehdä yhteistyötä palauttamisen onnistumiseksi.

Palautuksen täytäntöönpano odottaa Somalian viranomaisten hyväksyntään. Stuart Price / EPA

Pitkään Suomessa asuneiden palautukset harvinaisia

On harvinaista, että alaikäisenä Suomeen tulleita ulkomaalaisia karkotetaan maasta. Perhesiteiden vuoksi karkotukseen asti harvoin mennään.

– Pitää olla taustalla vakavia ja toistuvia rikoksia, että pitkään Suomessa asunutta aletaan karkottaa, sanoo maaahanmuuttoyksikön tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti Maahanmuuttovirastosta.

Viime vuonna karkotuspäätöksen sai 905 henkilöä, joista noin 20 prosentin perusteena oli rikos. Koskipirtin mukaan vain murto-osa rikoksen takia karkotetuista on asunut Suomessa pitkään.

– Yleensä taustalla karkotukseen pitää olla esimerkiksi seksuaali- tai väkivaltarikoksia, kertoo Koskipirtti.

Suurin osa karkotuksista liittyy perhesiteiden katkeamiseen Suomessa tai työpaikan menetykseen, jolloin oleskeluluvan jatkoluvan myöntämiseen ei ole enää perusteita. Vaaralliseksi arvioidut henkilöt pannaan palautusjonon kärkeen.