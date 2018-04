Ai niin, se tilinpäätös! Tuhansia yrityksiä uhkaa kaupparekisteristä poisto – kehotuskirjeitä lähetetty vino pino

Poistomenettelyn vaiheet PRH lähettää kehotuskirjeen, jossa yritykselle annetaan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa tilinpäätös. Jos yritys ei ole tehnyt ilmoitusta kehotuskirjeen jälkeen, julkaisee PRH kehotuksen Virallisessa lehdessä ja merkitsee kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin. Merkintä näkyy kaupparekisteriotteella, ja PRH lähettää yritykselle päätösotteen. Yritykselle annetaan kolme kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätökset. Yritykset, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätöksiä määräpäivään mennessä, poistetaan kaupparekisteristä. _Lähde: PRH (siirryt toiseen palveluun)_

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on lähettänyt kehotuskirjeen lähes 5 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Jos tilinpäätöstä ei toimita määrättynä aikana, poistetaan yritys kaupparekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

5 000 saattaa kuulostaa aika suurelta, mutta todellinen määrä on rutkasti suurempi. Pelkästään tänä vuonna rekisteripoiston uhan sisältäviä kehotuskirjeitä on lähetetty kaikkiaan noin 10 000 yritykselle. Eikä tässä kaikki. Tilinpäätöksiä hautovia mattimyöhäisiä näyttää lymyävän kaupparekisterissä kymmeniä tuhansia.

– Viime vuonna tehdyn poiminnan perusteella noin 66 000 yritystä kaupparekisterissä täytti poistomenettelyn kriteerit, eli tilinpäätös on yli vuoden myöhässä, kertoo valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Kehotuskirje kannattaa ottaa tosissaan, sillä iso luuta on lakaissut kaupparekisteristä viime vuodesta jo pari tuhatta yritystä, kun tilinpäätöstä ei ole kuulunut.

Kun kirje kolahtaa postiluukusta, eikä tilinpäätöstä toimita, niin kaupparekisteristä poisto tapahtuu noin viiden kuukauden kuluessa.

Kehotuskirjeiden lähetys jatkuu: "Tämä ei ole haluamisesta kiinni"

PRH on siis saanut tarpeekseen puuttuvista tilinpäätöksistä, ja käynnissä on suuri siivous. Pelkästään kevätsiivouksesta ei voi puhua, sillä poistouhkauksen sisältäviä kehotuskirjeitä on lähetetty vuodesta 2017 lähtien. Tähän mennessä kehotuskirjeen on saanut noin kaikkiaan 13 000 yritystä. Eivätkä kirjeet ole loppumassa aivan heti.

– Käytäntö on vasta otettu käyttöön, ja vielä on työtä jäljellä kovasti. Tilinpäätöksiä kuitenkin puuttuu muutama kymmenentuhatta, Maijala toteaa.

Toki joukossa on myös yrityksiä, jotka eivät enää ole toiminnassa – mutta muitakin riittää.

– Taustalla on varmasti moninaisia syitä. Tilinpäätös voi olla unohtunut toimittaa, toimitusvelvollisuudesta ei tiedetä tai ei vain halua toimittaa tilinpäätöstä. Se ei kuitenkaan ole kiinni haluamisesta, sillä kyseessä on laissa säädetty velvollisuus.

Poistomenettely perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin. Maijala kertoo, että kehotuskirjeiden vaikutus on nähty.

– Olemme toki saaneet enemmän tilinpäätöksiä kyllä.

Jos yritys poistetaan rekisteristä, ei kannata heittää kirvestä kaivoon. Jos yritys poistetaan rekisteristä, ja haluaisikin jatkaa toimintaa, niin lähtökohtaisesti pitää perustaa uusi yritys.

– Mutta tässä menettelyssä on tehty mahdolliseksi saada yritys myös palautettua rekisteriin. Tämä edellyttää hakemusta kaupparekisteriin ja tiettyjen edellytysten täyttämistä – erityisesti sitä tilinpäätöstä.

Seuraava suursiivouksen kehotuskirjeiden nippu on tarkoitus lähettää matkaan syksyllä.

PRH on koonnut tietoa kehotuskirjeistään muun muassa tänne (siirryt toiseen palveluun).