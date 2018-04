Tea Latvala suunnittelee seksivälineitä puusta – Dildoille on vaikeaa löytää tekijöitä Suomesta

Tekes myönsi alkumetreillä rahoituksen Tea Latvalan design-dildoille, mutta tekijöitä puisille peniksille ja anustapeille on vaikea löytää etenkin Suomesta. Neuvottelut tyssäävät usein alkuunsa, kun käy ilmi minkälaisista tuotteista on kyse.

– Joka toinen päivä kysyn itseltäni, miksi teen näitä? Sitten ajattelen, että kuka muu voisi suunnitella puusta dildoja ja anustappeja, yrittäjä ja taiteen maisteri Tea Latvala nauraa uudessa kotikaupungissaan Rovaniemellä.

– Minusta tuntuu, että tämä kutsumus on tullut ulkopuolelta. Dildodiilerin ammatti on kutsumusammatti, hän hymyilee.

Mistä kaikki alkoi?

Tea Latvala ei itsekään ole varma, mistä kaikki alkoi.

Tuskin vielä silloin, kun hän alle kouluikäisenä kiersi pari vuotta vanhemman siskonsa kanssa Kurikan puunjalostustehtaalla myymässä jäätelöä työntekijöille vanhempiensa työpaikalla.

– Sisko keräsi rahat ja olen jälkeenpäin nauranut, että minulle jäi jo silloin tikku käteen siitä hommasta. Sisko on nykyään varainhoitaja ja minä dildodiileri, että se jakautui sitten näin, Tea kertoo.

Seksilelut eivät olleet mielessä silloinkaan, kun hän vuosia sitten vietti iltaa Helsingissä ex-miehensä ja tutun italialaispariskunnan kanssa.

– He kysyivät, miksei minulla ole omaa firmaa ja alkoivat sitten huutaa italialaiseen tyyliin ”Tea, Tea, Tea tiamo, miten hieno nimi. Sehän tarkoittaa että sinä Tea, rakastan sinua, rakasta itseäsi – eikö olisi mahtava nimi firmalle?”

Tea päätti rekisteröidä nimen, vaikka ei vielä tiennyt mihin sitä käyttäisi.

Meedio näki dildoja

Hän ei ollut keksinyt dildojaan myöskään vuonna 2015 Miamissa, kun Tealle ja hänen silloiselle miehelleen tuli raastava ero. Sydänsurussa riutuva Tea hakeutui paikallisen meedion, Rachelin, luokse etsimään itseään.

Erään intensiivisen meditaatiosession aikana Rachel nousi seisomaan ja toisti: ”I see dildos in beautiful wooden boxes” – näen dildoja kauniissa puulaatikoissa.

Teaa ajatus silloin lähinnä kuvotti.

– Itselläni oli sellainen nuhruinen kuva dildoista ja seksikaupoista, jotka tuntuivat jymähtäneen jonnekin 1990-luvulle. Minulle tuli Rachelin sanoista enemmänkin epämiellyttävä olo, enkä miettinyt asiaa sen enempää, Tea muistelee.

- Tiesin toki, että vaikeuksia tulee. Silti olin voimakas ja vahva asenteessani, ihan varma, että löydän tekijän jostakin, sanoo Tea Latvala katsoessaan taakseen. Matias Väänänen / Yle

Alitajunta kuitenkin teki töitä.

Tea palasi Suomeen ja alkoi hahmotella visuaalista maailmaa, joka liittyi naisen seksuaalisuuteen. Aluksi hän työsti ajatuksiaan paperille puhuessaan puhelimessa, sitten tietokoneella.

– En muista missä vaiheessa naksahti, että minähän alan suunnitella kauniita, esteettisiä dildoja, suunnittelen dildojen Ferrarin, täyttä kultaa. Ja sitten keksin, että hei, minähän teen näitä puusta!

Siitä alkoi tikkuinen tie, tai jäätävä, kuten Tea itse kuvailee.

Todellisuus tikkuja täynnä

Seksivälinebisnes kukoistaa maailmalla, asenteet vapautuvat ja nettikauppa käy. Tea myöntää odottaneensa rahankiilto silmissä, että saavuttaisi ”kikkelibisneksellä” hyötyä nopeammin. Todellisuus oli toisenlainen.

– Tiesin toki, että vaikeuksia tulee. Silti olin voimakas ja vahva asenteessani, ihan varma, että löydän tekijän jostakin. Mutta kun olen tätä jo kaksi vuotta tehnyt ja edelleen kohtaan samoja ongelmia, niin kyllähän se satuttaa, Tea sanoo.

Sitten hän purskahtaa itkuun.

Dildobisnes on tuonut mukanaan tytöttelyä ja alatyylistä vihjailuja. Tealle on lähetetty epäasiallisia kuvia, ja hänen sosiaalisen median tilejään on sensuroitu.

– Pariin otteeseen sivuni on otettu alas tai ilmiannettu siitä, että niissä olisi vääränlaista viestiä. Kyseessä on design, enkä ole koskaan käyttänyt mitään yliprovokatiivista materiaalia, mutta tässä on paljon hankalia nyansseja, Tea muotoilee.

- Hoidan kaiken itse: sosiaalisen median, markkinoinnin, dildojen tarkistamisen ja pakkaamisen, joka ikisen asian. Ei ole ketään työntekijöitä tai mitään koneistoa, jotka olisivat minulle apuna, Tea Latvala kertoo. Matias Väänänen / Yle

Myös media innostui aiheesta: ”Puudildo-yrittäjä testaa tuotteensa itse”, kirkui otsikko.

– Tietenkin suunnittelijalla täytyy olla omakohtainen kokemus tuotteesta. Se sitten nostettiin kärkeen. Mutta en minä jokaista tuotetta itse testaa, olkaa huoleti. Eivät ne ole käytettyjä tuotteita, Tea sanoo nauraen, mutta selvästi harmistuneena.

Tekijöitä vaikea löytää

Eniten häntä satuttaa se, ettei tuotteille tahdo löytyä tekijöitä. Viimeksi hän sai kokea sen uutuustuotteensa anustapin tiimoilta. Alussa yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä.

– Kaikki sujuu hyvin siihen asti, kunnes sanon, mitä lankusta pitäisi tehdä. Sitten vastataankin, että ei sittenkään, ei meillä olekaan aikaa, ei ainakaan ennen syksyä… tuskin ollenkaan. Ei jakseta palvella, vaikka saisi ihan euroja siitä. En minä ole keneltäkään ilmaiseksi mitään pyytänyt, Tea purskahtaa ja pyyhkäisee taas silmäkulmiaan.

Anustapeille löytyi lopulta tekijä Rovaniemeltä, mutta Tean dildot valmistetaan toistaiseksi pienellä tehtaalla Puolassa. Sieltä ne lähetetään Suomeen Tealle, joka tarkistaa ja pakkaa jokaisen kappaleen omin käsin ja lähettää ne edelleen Virossa toimivaan nettivarastoon. Kaikkiaan dildoja on siellä alle sata.

– Ihmiset kuvittelevat, että minulla on paljon henkilökuntaa ja oma pikku puudildotehdas, mutta toiminta on todella pientä edelleen. 2016 oli tappiollinen, mutta viime vuonna pääsin muutaman euron plussalle. Puudildoilla olen kuitenkin pysynyt hengissä, hän naurahtaa.

Pieniä henkisiä voittoja

Tea Latvala on ylpeä innovaatiokeskus Tekesin (nykyinen Business Finland) rahoituksesta, joka auttoi alkuun.

– Jaksan siksi, että näitä pieniä henkisiä voittoja tulee. Aina joku huomaakin, että tuohan on suomalaista uutta puunjalostusta, ymmärtää ja näkee isomman kokonaisuuden, Tea sanoo.

– Joku kommentoi, että veronmaksajien rahoilla täällä tuetaan puukikkeleitä. Jos 14 000 euroa Tekesin satojen miljoonien potista on mennyt minun dildoihini, niin voin sanoa, että on niitä mennyt pahempiinkin reikiin, hän jatkaa.

Ja kuten kaikkiin kunnon satuihin, tähänkin tarinaan liittyy prinssi. Elokuussa 2015 Tean silloiselle kotiovelle Helsingin Vallilaan saapui nettideittailusovellus Tinderistä tutuksi tullut mies pohjoisesta.

- Tapahtui niin, että elokuussa 2015 ovelleni saapui nuori mies. Hän on nykyinen aviomieheni, Tea Latvala esittelee Aki Mikkolan Rovaniemeltä. Matias Väänänen / Yle

Tea Latvala ja Aki Mikkola vihittiin keväällä 2017.

Tea muutti Rovaniemelle ja toimii vuokrayrittäjänä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan Arctic Design Shopissa, joka myy paikallisten suunnittelijoiden tuotteita. Unelmissa tuoreella avioparilla on kokonainen design-luksuskylä, arkkitehtuurinen nähtävyys.

Ellei kohtalo päätä toisin.

Uudet tuulet puhaltavat

– Minulla oli jo alussa visio hienoista luksusmyymälöistä, joissa yhdistyvät kauniit alusvaatteet ja uudet seksivälineet, ja jonne voi mennä päivänvalossa. Vähän niin kuin karkkikauppa, mutta brändätty kauniisti. Ketjuja Miamissa ja Helsingissä ja ympäri maailmaa, Tea visioi.

– Edelleen se on minulla takaraivossa, että jonakin päivänä se voi olla totta.

Haastatteluhetkellä Tealla on edessään puolentoista kuukauden matka tutuille seuduille Miamiin.

Pian hänen Facebook-seinälleen ilmestyy päivitys: Anustapit ja puudildot esitellään joulukuussa paikallisessa galleriassa, ja uusi jakelukanavakin on löytynyt. ”Jatkuva pelko siitä, että perseelleen menee, mutta niinhän näiden pitääkin. Pari muutakin kalaa on syötillä, mutta väärä viehe vielä”, Tea kirjoittaa.

- Pidän itseäni edelläkävijänä siinä, että rikotaan rajoja seksivälinemarkkinoilla. En sano, että olisin ensimmäinen, joka tekee dildoja puusta, mutta olen ensimmäinen, joka brändää sitä designin suuntaan, Tea Latvala sanoo. Matias Väänänen / Yle

Perjantai-dokkari: Dildodiileri nyt Areenassa.

Perjantai: Orgasmi. Seksin ilosanomasta puhumassa ex-pelimies, näyttelijä Eero Herranen, seksipositiivinen Iris Flinkkilä ja toimittaja Ina Mikkola. Katso koko lähetys täältä.