Silmätipat auttavat katupölyn oireisiin – helpotus löytyy nopeasti vaikka suihkuttamalla sumutetta silmät kiinni

Hiekkainen tunne silmissä, kutina ja ärsytys piinaavat monia keväisin, lumien sulettua. Ilmatieteen laitoksen mukaan katupölyn määrä on lähipäivinä huipussaan (siirryt toiseen palveluun). Apteekin ovi onkin jo käynyt paikoin varsin vilkkaasti.

Samaan aikaan päälle puskevat siitepölyallergiat, joten oireiden alkuperää voi olla vaikea määrittää. Mutta ei huolta, sama keino tepsii molempiin keväthäiriköihin.

Sopivat tipat löytää testaamalla

Jos tiedät kärsiväsi allergioista, kannattaa apteekissa marssia suoraan allergiahyllylle. Jos et kuitenkaan ole varma ja epäilet kutinan silmissä johtuvan pelkästään katupölystä, voit napata mukaasi huoletta kosteuttavia silmätippoja. Niitä voi käyttää, oli syy kutinaan mikä tahansa.

– Reseptivapaista kosteuttavista silmätipoista ei ole mitään haittaa. Niitä voi käyttää vaikka ihan kokeilumielessä, Porin yliopiston apteekin proviisori ja asiakaspalvelupäällikkö Krista Elomaa vakuuttaa.

Elomaa muistuttaa kuitenkin, että tulehdukseen kosteuttavista tipoista ei ole apua. Rähmiviä silmiä kannattaakin käydä näyttämässä lääkärille, ettei avun saaminen pitkity turhaan.

Antibiootti- tai allergiatippojen käyttö ei silti estä kosteuttavien silmätippojen käyttöä. Niiden tarkoitus on käytännössä vain kosteuttaa tai joskus jopa huuhdella silmiä. Moni käyttääkin kosteuttavia silmätippoja esimerkiksi kuivina pakkaspäivinä tai tuulen tuiskeessa.

Herkkäsilmäisille ei säilöntäaineita

Kosteuttavien silmätippojen valikoima on valtava. Kaikkein herkkäsilmäisimpien tai esimerkiksi piilolinssien käyttäjien kannattaa Krista Elomaan mukaan valita sellainen valmiste, jossa ei ole käytetty säilöntäaineita. Sellaisia löytyy esimerkiksi yksittäispakattuina pipetteinä.

Tällaisen sumutteen laittaminen on todella helppoa ja sen voi laittaa myös silmämeikin päälle. Krista Elomaa

Jos tippojen laittaminen tuntuu hankalalta, on Elomaalla toimiva kikka siihenkin. Tarjolla on silmäluomen päälle laitettavia sumutteita, joita ei tarvitse saada osumaan suoraan silmään.

– Silmä laitetaan kiinni ja ainetta suihkutetaan noin 20 senttimetrin etäisyydeltä. Tällaisen sumutteen laittaminen on todella helppoa ja sen voi laittaa myös silmämeikin päälle.

Yökäyttöön Elomaa suosittelee paksumpia geelimäisiä tippoja. Niitä voi toki käyttää päivälläkin, mutta moni kokee silmän pintaan muodostuvan kalvon epämukavaksi.

– Jos hoitavaa vaikutusta kaipaa vielä enemmän, kannattaa valita dekspantenolia sisältävät tipat, Elomaa ohjeistaa.

Lisähyötyä allergiatipoille

Koska katupölyn aiheuttama ärsytys tuntuu silmissä usein allergiatyyppiseltä, voi oireista kärsivä kokeilla myös natriumkromoglikaattia sisältäviä silmätippoja.

– Herkät silmät voivat saada samaan aikaan ärsytystä katupölystä ja siitepölystä, joten neuvoisinkin kutinasta kärsiviä asiakkaita kokeilemaan natriumkromoglikaattia sisältäviä silmätippoja ja antihistamiinitabletteja, Krista Elomaa ohjeistaa.

Silmätippojen kysyntä lisääntyy apteekeissa tähän aikaan vuodesta. Elomaan mukaan suurin piikki näkyy erityisesti allergiasilmätippojen käytössä, koska pähkinäpensaan ja lepän siitepölykausi alkaa usein vaivata katupölyn kanssa samaan aikaan.

– Kosteuttavia silmätippoja käytetään enemmän ympäri vuoden, mutta on niille keväälläkin tarvetta. Niistä saa lisähyötyä allergiaoireiden hoidossa, joten ne eivät todellakaan sulje toisiaan pois, Elomaa toteaa.

Kysyntäpiikkiä ei ole vielä nähty

Vaikka katupölyä onkin jo ilmassa, ei silmätippojen kysyntäpiikkiä ole vielä tänä keväänä nähty. Yle tiedusteli asiaa apteekeista Helsingistä, Tampereelta, Porista, Kotkasta, Kuopiosta, Vaasasta ja Oulusta.

Esimerkiksi Oulussa on vielä lunta maassa runsaasti, joten kysyntä kasvanee kevään edetessä. Tampereella silmätippojen ja katupölyn yhteys on huomattu erityisesti viime vuosina, kun alueella on ollut suuria rakennustyömaita, kuten rantatunneli- ja raitiotiehankkeet. Sielläkin on vielä jonkin verran lunta maassa, joten pölyherkkien ei ole tarvinnut hieroa silmiään yhtä tiuhaan kuin aiempina keväinä. Niinkin etelässä kuin Helsingissä aamulla sataneen lumen arveltiin vielä tuovan helpotusta pölykauteen.

Kovin pitkälle helpotuksen huokaus ei kuitenkaan kanna, sillä kuten Ylekin aiemmin tänään uutisoi, on ilmanlaatu jo tuoreimpien mittausten mukaan monella paikkakunnalla erittäin huono.