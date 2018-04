Pettymys republikaaneille: USA:n edustajainhuoneen puhemies jättää politiikan

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan ei asetu ehdolle marraskuun välivaaleissa.

Ryan kertoi päätöksestään aamulla presidentti Trumpille ja omalle henkilökunnalleen ja myöhemmin julkisesti.

Ryan perustelee päätöstään perhesyillä. Hän sanoo haluavansa olla enemmän perheensä kanssa. Ryanilla on kolme teini-ikäistä lasta, eikä hän halua olla heille vain viikonloppuisä.

Hän kertoi myös saavuttaneensa poliittiset tavoitteensa, kun Yhdysvalloissa tehtiin talvella suuri verouudistus.

Republikaanipuolueelle Ryanin lähtö on suuri pettymys. Ryan on ollut puolueen näkyvimpiä hahmoja ja sen paras avustusvarojen kerääjä, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Hänen lähdöstään on spekuloitu jo kuukausia. Monet asiantuntijat ovat uskoneet Ryanin jättävän politiikan.

Ilmoittaessaan päätöksestä Ryan sanoi uskovansa, että edustajainhuoneen republikaanienemmistö jää hyviin käsiin. Hän myös lupasi olla vahvasti mukana syksyn vaalikampanjassa.

Nyt 48-vuotias Paul Ryan nousi edustajainhuoneeseen jo nuorena tähtenä vuonna 1998. Puhemieheksi hänet valittiin vuonna 2015, kun John Boehner yllättäen jätti tehtävänsä.

Yhdysvaltain edustajainhuoneessa on tätä nykyä 237 republikaaniedustajaa. Heistä jo yli 40 on ilmoittanut, ettei asetu ehdolle seuraavissa vaaleissa. Ryan on ollut luopujista selvästi näkyvin poliitikko.

Lähteet: AP, Reuters