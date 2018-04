Venäjä koventaa puheitaan: Tuhoamme sekä ohjukset että tukialukset

Sanasota Syyrian kriisissä kiihtyy jatkuvasti, mutta varsinaisia sotatoimia ei ole tapahtunut.

Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis sanoo olevansa valmis antamaan presidentille sotilaallisia toimintavaihtoehtoja. Hän kuitenkin painottaa, että ministeriö kerää tässä vaiheessa vasta tietoja viime lauantaina tapahtuneesta epäillystä kaasuiskusta Douman kaupungissa.

Yhdysvaltain laivaston lentotukialus Harry S. Trumanin johtama laivasto-osasto lähtee tänään keskiviikkona Norfolkista, Virginiasta kohti Lähi-itää. Laivaston mukaan osaston lähtö on ollut suunnitteilla jo aikaisemmin. Osasto saapuu Persianlahdelle toukokuun alussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti tänään Venäjää, että Douman kaasuhyökkäyksen vastaisku on tulossa pian. Trumpin mukaan Venäjän on oltava varuillaan, koska ohjuksia alkaa pian tulla.

Venäjän johto vastasi Trumpille hetkeä myöhemmin. Venäjä aikoo pudottaa Syyriaa lähestyvät ohjukset maassa olevilla ilmatorjuntajärjestelmillään. Venäjä torjuisi "niin ohjukset kuin lentotukialuksetkin", ja voisi käyttää tähän Välimerellä olevia laivastonsa aluksia, Moskova uhkaa.

Syyriassa vierailulla oleva korkea-arvoinen iranilainen poliitikko Ali Akbar Velayati kertoo, että Iran tukee Syyriaa "sen taistelussa Amerikkaa ja siionistihallintoa [Israelia] vastaan.

Venäjä: Kaasuisku oli lavastettu

Venäjä vakuuttaa edelleen, että Douman kaasuiskua ei koskaan tapahtunut. Venäjän mukaan sodan uhreja avustava Valkokypärät-järjestö lavasti tapahtuman.

Venäjän mukaan sen Doumaan lähettämät tutkijat eivät ole löytäneet todisteita myrkkykaasusta. Paikalliset asukkaat eivät myöskään kuulleet, että iskun uhreja haudattaisiin, eikä paikallinen sairaala ole hoitanut myrkkykaasusta kärsiviä potilaita, Venäjä väittää.

Venäjä ei ole kuitenkaan täsmentänyt, miten kuvamateriaali myrkyn tappamista perheistä ja kaasusta kärsivistä lapsista olisi väärennetty.

YK:n alainen Kemiallisten aseiden kieltojärjestö on lähettämässä Doumaan tutkijaryhmää.

Monet avustusjärjestöt ovat kertoneet (siirryt toiseen palveluun) kaasuiskusta ja sen uhreista. Maailman terveysjärjestö WHO on saanut omilta avustajiltaan raportteja suuresta myrkkykaasuiskusta. WHO ei kuitenkaan voi täydellä varmuudella vahvistaa kaasuiskun tapahtuneen.

Syyrian armeija evakuoi tukikohtiaan

Syyrian armeija on vetäytynyt monista tärkeistä rakennuksistaan pääkaupungissa Damaskoksessa, kertoo vapaaehtoisjärjestö Syrian Observatory for Human Right.

Järjestön mukaan mm. armeijan päämaja ja puolustusministeriö ovat olleet tyhjillään jo kaksi päivää.

Eliittijoukkoihin kuuluvat 4. divisioona ja tasavaltalaiskaarti ovat tyhjentäneet tukikohtansa ja eräät lentotukikohdat ovat autioina.

Järjestön johtaja Abdel Rahman sanoo uutistoimisto AFP:lle, että Syyrian armeija on saanut ohjeet vetäytymiseen Venäjältä, jolla kerrotaan olevan tiedustelutietoa länsimaiden oletetuista hyökkäyskohteista.

Lue lisää:

Jopa lapsia tapetaan kemiallisilla aseilla, mutta mikään osapuoli ei ole sanojensa mukaan tehnyt mitään - Miksi Syyriassa kävi jälleen kerran näin?

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö tutkii Douman epäiltyä kaasuiskua

Lähteet: AP, Reuters, Tass, AFP