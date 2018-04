Herätys: Syyrian vaihtoehdot Trumpin puntarissa, aktiivimallin vikoihin paikkausta, lukiolaisten opiskelu uudistuu

Valkoinen talo: Syyriaa koskevat vaihtoehdot yhä auki

Presidentti Donald Trump ei ole suunnitellut aikataulua Yhdysvaltain toimille Syyriassa, kertoo Valkoinen talo. Valkoisen talon mukaan Trumpilla on pöydällä Syyriaan liittyviä lukuisia vaihtoehtoja (siirryt toiseen palveluun), myös muita kuin sotilaallisia. Venäjä on varoittanut Yhdysvaltojen toimien Syyriassa voivan johtaa vakaviin seurauksiin. Uutistoimisto AFP kertoo, että Britannian pääministeri Theresa May on kutsunut maan hallituksen hätäkokoukseen Syyrian tilanteen vuoksi.

Työttömien järjestön johtaja kehysriihestä: Oikeansuuntaista mutta vaatimatonta, aktiivimallin vikoihin paikkausta

Aktiivimallin vikojen paikkausta, ei suuria yllätyksiä. Näin arvioi Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski kehysriihen ratkaisuja, joista hallitus kertoi keskiviikkona illalla. Kehysriihen isot päätökset liittyivät kahteen teemaan: työllistämisen ja työllistymisen helpottamiseen sekä pienimpien sosiaalitukien korotuksiin.

Jukka Haapakoski Matti Hämäläinen / Yle

Ylioppilaskokeen saa pian uusia niin monta kertaa kuin haluaa

Lukiolaisten opiskelu uudistuu. Ensimmäiset uudistukset aiotaan aloittaa vuoden 2019 syksyllä ja osa myöhemmin. Hallitus käsittelee tänään muutoksia koskevat lakiesitykset, jotka tarvitsevat vielä hyväksynnän eduskunnalta. Jatkossa esimerkiksi yksittäisiä ylioppilaskokeita voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Lue jutustamme, mitkä muut asiat muuttuvat.

Kaisa Siren / AOP

Laine teki historiaa ensimmäisellä pudotuspelimaalillaan NHL:ssä

Runkosarjassa 44 maalia tehneestä Patrik Laineesta tuli keskiviikkona NHL-seura Winnipeg Jetsin historian nuorin maalintekijä pudotuspeleissä. 19-vuotias suomalaispelaaja tasoitti pelin 2–2:een, kun Winnipeg aloitti putdotuspelisarjan 3–2 kotivoitolla.

Jason Halstead / AFP

Sää on aurinkoinen, mutta katupöly heikentää ilmanlaatua

Sää pysyy edelleen aurinkoisena lähes koko maassa. Taivaalla voi esiintyä hieman pilvisyyttä, ja pohjoisimmassa Lapissa voi ajoittain pilveillä enemmänkin. Päivälämpötilat ovat plussalla, mukavimmillaan etelässä hieman 10 asteen yläpuolella. Yöllä lämpötilat ovat kuitenkin vielä pakkasen puolella. Katupöly heikentää ilmanlaatua kuivassa ja heikkotuulisessä säässä.

Yle Sää

Lue lisää Ylen sääsivuilta.