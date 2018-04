Tutkimukset: Golf-virran heikkeneminen näkyy jo Amerikan rannikolla

Valtameritutkijat kykenevät jo havaitsemaan Golf-virran heikkenemisen vaikutukset, kerrotaan tänään keskiviikkona Nature-tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistuissa tutkimuksissa.

Saksalaisen Potsdamin ilmastotutkimusinstituutin tutkimuksessa arvioidaan, että niin sanottu Atlantin termohaliinikierto (AMOC), jonka osa Golf-virtakin on, on hidastunut 1900-luvun puolivälin jälkeen 15 prosenttia. Veden virtaus on hitaimmillaan 1 500 vuoteen, tutkijat sanovat.

Instituutin tutkijat ovat seuranneet meriveden virtauksen muutoksia vuodesta 2004 lähtien. 14 vuoden ajanjakso on lyhyt, mutta tutkijat ovat kehittäneet mallin, jolla havainnoista voidaan päätellä pidemmän ajanjakson kehitys.

Virtauksen hidastuminen näkyy esimerkiksi Yhdysvaltain itärannikolla. Lämmintä vettä päiväntasaajan seudulta tuova Golf-virta on aikaisemmin ohittanut Yhdysvaltain rannikon eteläisten Carolinan ja Virginian osavaltioiden kohdalta. Nyt virta on siirtynyt pohjoisemmas ja New Yorkin ja Mainen edustoille Atlanttiin on syntynyt "lämpökupla".

Atlantin halki kulkeva virtaus syntyy, kun lämmin, suolainen pintavesi liikkuu tropiikista kohti pohjoista. Grönlannin tasalla vesi jäähtyy, painuu pohjaan ja palaa pohjavirtauksena etelään.

Ilmaston lämpenemisen myötä vesi on entistä lämpimämpää. Grönlannin jäätikköjen sulaminen sekoittaa valtavan määrän makeaa vettä meriveteen. Tuolloin meriveden suolaisuus ja tiheys vähenevät, joten sen alttius painua pohjaan heikkenee. Ilmiötä voimistavat pohjoisella alueella kasvanut sademäärä.

Toinen tutkijaryhmä otti näytteitä merenpohjan sedimentistä Grönlannin länsipuolelta.

Hiekanjyvien koosta saattoi päätellä merivirran voimakkuuden. Mitä suurempia jyvät olivat, sitä voimakkaampi virtaus oli. Meriorganismien fossiloituneet jäänteet antoivat myös tietoa. Jotkut eliöt suosivat lämmintä vettä, jotkut kylmempää. Näin tutkijat saivat tietoa veden lämpötilan muutoksista, kertoo Lontoon University Collegen tutkija David Thornalley ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Tutkijat uskovat, että he ovat onnistuneet mallintamaan Atlantin termohaliinikierron voimakkuuden jopa 1 600 vuoden ajalta, joskin tutkimustulokset eivät ajoituksen osalta ole täysin yhteneväiset, kertoo brittiläinen Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Tutkijoiden mukaan Golf-virran hidastuminen tulee jatkumaan, millä on arvaamattomia vaikutuksia säähän niin Euroopassa, Länsi-Afrikassa kuin Amerikan itäosissakin.

Lähteet: AP