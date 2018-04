Valkoinen talo: Syyriaa koskevat vaihtoehdot yhä auki

Presidentti Donald Trump ei ole suunnitellut aikataulua Yhdysvaltain toimille Syyriassa, kertoo Valkoinen talo.

Valkoisen talon mukaan Trumpilla on pöydällä Syyriaan liittyviä lukuisia vaihtoehtoja, myös muita kuin sotilaallisia. Presidentti arvioi nyt, kuinka vastata Syyrian tapahtumiin.

– Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä eikä lopullista päätöstä ole tehty, tiedottaja Sarah Sanders sanoi myöhään keskiviikkona Suomen aikaa.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset suunnittelevat nyt iskuja Syyriaan vastauksena epäillylle lauantaiselle kaasuhyökkäykselle Douman kaupunkiin Itä-Ghoutassa. Iskussa kuoli ainakin 70 ihmistä ja yli 500 loukkaantui.

Trump pitää Syyriaa ja sen lähintä tukijaa Venäjää vastuussa iskusta ja on uhannut Syyriaa ohjusiskulla. Venäjä vakuuttaa, ettei Douman kaasuiskua koskaan tapahtunut vaan tapahtuma oli lavastettu.

Venäjä on varoittanut Yhdysvaltojen toimien Syyriassa voivan johtaa vakaviin seurauksiin ja samalla se ilmoittaa pudottavansa Syyriaa lähestyvät ohjukset maassa olevilla ilmatorjuntajärjestelmillään.

Britannia valmistautuu

Uutistoimisto AFP kertoo, että Britannian pääministeri Theresa May on kutsunut hallituksen hätäkokoukseen Syyrian tilanteen vuoksi.

Myös uutiskanava Sky News kertoo (siirryt toiseen palveluun) hallituksen kokoontuvan torstaina. Tarkoituksena on saada hyväksyntä Britannian osallistumiselle Syyrian vastaisiin toimiin.

Brittiläinen sanomalehti The Telegraph (siirryt toiseen palveluun) tietää, että May on lähettänyt sukellusveneitä ohjuskantaman päähän Syyriasta. Lehden salaisen lähteen mukaan iskut Syyriaan saattavat alkaa jo torstai-iltana.

Tietoja sukellusveneistä tai mahdollisten iskujen ajankohdasta ei ole kuitenkaan vahvistettu virallisista lähteistä.

Lähteet: Reuters, AFP