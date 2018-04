Cambridge Analytican epäillään sekaantuneen vaaleihin Filippiineillä

Manila

Filippiineillä kiistellään, sekaantuiko pahamaineinen brittiläinen Cambridge Analytica -yhtiö vaalikampanjointiin Filippiinien viime presidentinvaaleissa. Ulkomaalaisten osallistuminen vaalikampanjoihin on Filippiineillä rikos.

Cambridge Analytica on erikoistunut vaikuttamaan äänestäjien vaalikäyttäytymiseen profiloimalla heitä tietokonesovellusten avulla.

Filippiinien kansallisen yksityisyydensuojaa valvovan komission mukaan Facebook on myöntänyt, että siltä päätyi Cambridge Analyticalle 1,2 miljoonan filippiiniläisen tiedot. Vain yhdysvaltalaisia nimiä päätyi yhtiön haltuun enemmän kuin filippiiniläisiä.

Cambridge Analytica -yhtiön epäillään vaikuttaneen äänestämiseen niin Yhdysvaltain viime presidentinvaaleissa kuin Britannian Brexit-kansanäänestyksessä.

Sen syytetään keränneen kymmenien miljoonien henkilöiden tietoja laittomasti Facebookista, profiloineen heidän persoonallisuutensa ja kohdistaneen heihin vaalimainontaa.

Yhtiö teki töitä Donald Trumpin vaalikampanjalle ja sen epäillään toimineen myös Britannian EU-eroa vaativia ryhmien hyväksi Brexit-kansanäänestyksessä.

Dutertesta vahva toiminnan mies

Honkonglainen South China Morning Post -lehti kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Cambridge Analytican emoyhtiö SCL Group oli mainostanut verkkosivuillaan, että se auttoi Filippiineillä ehdokasta voittamaan presidentinvaalit. Se olisi neuvonut ehdokasta esiintymään vahvana ja suorana toiminnan miehenä.

Teksti on poistettu verkkosivulta, mutta lehti löysi arkistoidut versiot. Tekstissä ei kuitenkaan mainita vaalivuotta. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan myös, että sillä on satelliittitoimisto Filippiineillä.

Lehti julkaisi myös kuvan (siirryt toiseen palveluun), jossa Cambridge Analytican toimitusjohtaja Alexander Nix ruokaili Manilan pressiklubilla vuonna 2015.

Nixin seurassa istuneet filippiiniläiset ryhtyivät pian johtamaan Rodrigo Duterten presidentinvaalien mediakampanjaa, joka päättyi vaalien voittoon vuonna 2016. Jose Gabriel Lavina nousi Duterten sosiaalisen median päälliköksi. Peter Tiu Lavinasta tuli vaalikampanjan puhemies.

Duterten edustaja kiistää yhteyden

Presidentin edustaja Harry Roque kiistää kuitenkin, että Duterten kampanja olisi käyttänyt Cambridge Analytican apua vaalikampanjassa.

Hän vakuutti lehdistötiedotteessa, että suosittu presidentti Duterte voitti vaalit reilulla pelillä.

Nykyinen valtiovarainministeri oli presidentti Duterten vaalikampanjan rahastonhoitaja. Hän vakuuttaa, että hän ei maksanut mitään Cambridge Analyticalle eikä hän ollut sen kanssa tekemisissä, Roque ilmoitti lehdistötiedotteessaan.

Somekampanja siivitti Dutertea voittoon

Rodrigo Duterte voitti vaalit lupaamalla tappaa huumeidenkäyttäjät ja kauppiaat. Häntä avusti valtava sosiaalisen median kampanja, jossa on Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan käytetty lukuisia trolleja levittämään propagandaa.

Taistelu sosiaalisessa mediassa Duterten kannattajien ja vastustajien välillä on jatkunut tähän päivään saakka.

Duterte on kuitenkin yhä hyvin suosittu. Juuri julkaistun mielipidemittausten mukaan seitsemänkymmentä prosenttia filippiiniläisistä kannattaa presidenttiä.

Filippiiniläiset ovat maailman aktiivisimpiin kuuvuvia sosiaalisen median käyttäjiä. Sosiaalisen median yhtiön Hootsuiten kansainvälisen tutkimuksen mukaan filippiiniläiset viettävät keskimäärin nelisen tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa.

Facebook on erityisen suosittu, koska sen kännykkäsovelluksen käyttö on maksutonta Filippiineillä. Valtaosalla kännykän käyttäjistä on liittymä, jota laskutetaan datan käyttömäärän mukaan.

Myös luottamus sosiaalisen median tarjoamaan tietoon on tutkimusten mukaan korkea.