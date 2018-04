Sipilä puolustaa irtisanomisten helpottamista: Yksinyrittävälle suurin riski on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Hallitus päätti kehysriihessään, että irtisanomiset helpottuvat pienissä yrityksissä. Lakia sovelletaan alle 20 ihmisen yrityksissä, jos irtisanomisperuste on henkilökohtainen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että pienten yritysten keskeisiä työllistämisen kynnyksiä on se, että mitä jos palkkauksessa tapahtuukin virhe, niin voidaanko se purkaa nykyistä helpommmin.

Esimerkiksi työmarkkinajärjestöt (siirryt toiseen palveluun) ovat arvostelleet hallituksen päätöstä.

– Kun yksinyrittävä palkkaa ensimmäisen työntekijän, niin se on yrityksen sen hetkisen tilanteen suurin riksi. Jos pystymme sitä nyt keventämään niin uskon, että saamme sitä kautta positiivista työllisyyskehitystä vauhditettua, Sipilä sanoo.

Myös alle 30-vuotiaan, kolme kuukautta työttömänä olleen voi jatkossa palkata määräaikaisuuten ilman perustetta. Pääministerin mukaan kyseessä on palkkauskynnystä helpottava asia.

– Nuorisotyöttömyys on edelleen korkea, vaikka kokonaistyöttömyys on laskenut. Tämä on täsmätoimi siihen, että nuori joka saa määräaikaisen suhteekin, niin se joka tapauksessa edistää työllistymistä jatkossa ja antaa toivoa siitä, että työtä on jatkossakin, hän sanoo.

