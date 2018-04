Apulaispormestari: Helsinki aikoo sittenkin selvittää lastentarhanopettajien palkkatasoa

Liekö asian media- ja somejulkisuus taustalla, mutta nyt Helsingin kokoomuslainen apulaispormestari lupaa ainakin selvityttää lastentarhanopettajien palkkatason. Asia oli esillä Helsingin valtuuston ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelussa eilen keskiviikkona.

Käänne on uusi, sillä lastentarhanopettajien työn vaativuuden kasvu esimerkiksi Helsingissä on ollut esillä aiemminkin. Yle Uutiset kertoi asiasta pari viikkoa sitten. Työn vaativuuden kasvua on siis arvioitu jo aiemmin mutta ei sen mahdollisia vaikutuksia palkkaukseen.

Lastentarhanopettajat ovat vaatineet valtakunnallisesti nykyisen noin 2 300 euron palkan nostamista opettajien palkkojen tasolle, mikä tarkoittaisi tonnia lisää kuussa.

Helsingissä väestö kasvaa. Apulaispormestari Pakarinen arvioikin kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että myös varhaiskasvatuksen lapsimäärä kasvaa ensi vuonna lähes tuhannella. Muun muassa tämä tarkoittaa Pakarisen mukaan 60 miljoonan euron määrärahan lisäystarvetta päiväkoti- ja koulupalveluihin.

Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen Markku Rantala / Yle

Helsingissä kehittämistä on sekä puitteissa että kasvatuksen sisällössä

Pakarinen ilmoittaa tuoreessa kannanotossaan lisäksi, että ensi vuonna Helsingissä keskitytään paitsi varhaiskasvatukseen myös koulukiinteistöjen hoitoon, ja syystä. Julkisuudessa kun on viime aikoina ollut vanhempien kannatottoja sekä mellunmäkeläisen päiväkodin agressiivisista lapsista (siirryt toiseen palveluun) ja henkilökunnan kyvyttömyydestä puuttua tilanteeseen että Puotilan peruskoulun sisäilmaongelmista.

Ei ole kuitenkaan vielä kauaakaan siitä, kun esillä oli väitteet Helsingin, Espoon ja Vantaan "herrasmiessopimuksesta" päivähoitohenkilökunnan palkkauksen tasosta.

Pakarinen muistuttaa, että kaupungin palkoista päätetään keskitetysti kaupungin kanslian henkilöstöosastolla. Toisaalta hän kuitenkin myöntää, että "lastentarhanopettajien työn vaativuus on kiistatta lisääntynyt uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä. "