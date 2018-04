"Kohtalaisen pieni remontti" jopa nelinkertaistaa vuokrat – Jätkäsaaren galleriamakasiinin kunnostus maksaa 4,5 miljoonaa euroa

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevassa L3-makasiinirakennuksessa tehdään noin 4,5 miljoonaa euroa maksava remontti. Taustalla on rakennuksen puutteellinen paloturvallisuus, joka kävi ilmi tarkastusten yhteydessä viime syksynä. Tammikuussa kaupunki ilmoitti irtisanovansa kaikkien rakennuksessa toimivien taidegallerioiden ja yrittäjien vuokrasopimukset.

Lars Sonckin suunnittelema varastorakennus Vuonna 1924 valmistunut, suojeltu L3-makasiinirakennus on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema. Kaupunki on etsinyt rakennukselle ostajaa tai pitkäaikaista vuokralaista vuosia, ja makasiinin tiloja on vuokrattu väliaikaisesti. Tiloissa on viime vuodet toiminut muun muassa pop-antiikkiliike Weird Antiques, ravintola Golden Classics, taidegalleriat Huuto, Rankka ja Sic sekä pin up -valokuvastudio. Remontin hankesuunnitelma kustannusarvioineen tulee ensi torstaina kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston käsiteltäväksi.

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin Anni Sinnemäen (vihr.) mukaan talossa tehtävä remontti on kohtalaisen pieni, mutta kustannukset karkaavat suuriksi, koska rakennus on niin valtava.

– Korjauksia on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä, jotta vuokravaikutukset olisivat hallittavissa ja tila olisi jatkossakin vuokrattavissa. Tila on kuitenkin niin iso, että minimikorjauksetkin tuottavat vuokravaikutuksia.

Rakennuksesta puretaan nykyisten vuokralaisten tekemät väliseinät ja kosteusvaurioituneet osat. Samalla tehdään muun muassa uusia wc-tiloja, asennetaan puuttuvaa ilmanvaihtoa ja tehdään poistumistiet määräysten mukaisiksi.

Kallis remontti nostaa vuokria

Hintava remontti tulee näkymään myös vuokrissa, jotka ovat olleet varsin maltilliset. Kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan Jaakko Staufferin mukaan nykyiset vuokralaiset ovat maksaneet tiloista viisi euroa per neliö per kuukausi, mutta remontin jälkeinen hinta tulee olemaan 15–20 euroa per neliö per kuukausi.

Galleriakeskittymän pelastamista vaativassa nettiadressissa (siirryt toiseen palveluun)ehdotetaan vuokrakompensaatiota, eli kaupungin taloudellista tukea gallerioiden vuokrien maksuun. Sinnemäki ei sulje kompensaation mahdollisuutta pois, mutta ei halua ottaa asiaan voimakkaasti kantaa tekeillä olevan kiinteistöstrategian (siirryt toiseen palveluun) vuoksi.

Jaani Lampinen / Yle

– Taiteilijavetoisten tai yksityisten gallerioiden toimintaa ei ole tähän mennessä vuokratuella tuettu, mutta se ei ole asia, joka olisi ikuisesti poissuljettu. Monia muitakin taidemuotoja avustetaan. Se riippuu paljon siitä, mihin kaupungin tilatilanne kokonaisuudessaan kehittyy, Sinnemäki sanoo.

Kiinteistöstrategian päälimmäinen tavoite on löytää kouluja ja päiväkoteja kaupungin nopeasti kasvavan lapsimäärän tarpeisiin. Strategian seuraavassa vaiheessa on tarkoitus miettiä myös koko kaupungin tilaomaisuutta ja hyviä toimintatapoja.

– Siinä yhteydessä tullaan pohtimaan, mitä tämän kaltaisille rakennuksille pitäisi tehdä. Minkälaisia joustoja vuokratasoon pitäisi olla, ja miten kaupunki käsittelee kiinnostavia rakennuksia, joissa toimintoina ei ole kaupungin palveluja vaan jotain muuta.

Sinnemäen mukaan Jätkäsaaren makasiinirakennuksen nykyisille gallerioille on etsitty uusia korvaavia tiloja yhteistyössä galleristien kanssa. Tehtävä ei kuitenkaan ole aivan helppo, sillä tilojen tulisi olla tarkoituksenmukaiset ja edulliset, ja sijainnin pitäisi olla keskeinen, jotta yleisö löytää paikalle.

Rakennus tyhjennetään kesäkuuhun mennessä

Jätkäsaaren L3-makasiinirakennuksessa toimivien nykyisten vuokralaisten on poistuttava remontin tieltä kesäkuun alkuun mennessä. Remontti valmistuu nykyarvion mukaan maaliskuussa 2019.

Kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan Jaakko Staufferin mukaan Helsingin kaupungin intresseissä on pitää L3-rakennus jatkossakin nykyisen kaltaisessa käytössä. Ainakin katutaso on tarkoitus pitää yleisölle avoimena tilana, jota vuokrataan jatkossakin esimerkiksi gallerioille tai kahviloille.

Taiteilijat kunnostivat näyttelytilan, ja nyt joutuvat lähtemään kaupungin miljoonaremontin tieltä – "Tunnelma on järkyttynyt"