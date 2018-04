Uimosten seksielämä on pikamuhinointia lapsiperheen rutiinien lomassa – Osallistu klo 20 alkaen keskusteluun, jossa seksuaaliterapeutti kertoo, mitä tilanteelle voi tehdä

Tutkimusten mukaan parisuhteissa seksistä puhuminen on tullut vaikeammaksi kuin ennen. Joonas ja Emmi Uimonen totesivat saman kun saivat lapsia. Seksistä puhuminen kuitenkin kannattaa, sillä se lisää onnellisuutta.

Emmi ja Joonas Uimosen seksielämässä ei monikaan asia ole enää niinkuin ennen. Kolmevuotias Valtteri kirkuu Joonaksen sylissä kolautettuaan päänsä. Kymmenen kuukauden ikäinen Reeta konttaa pitkin sohvaa.

– Kyllä meidän seksielämä on olemassa. Vähän vaan erilaisena kuin ennen, Emmi sanoo, ja nappaa kiinni Reetan, joka on juuri tipahtamaisillaan sohvalta.

Joonas jatkaa, että seksiä on nyt paljon aiempaa vähemmän. Nyt sitä kuitenkin taas on, toisin kuin synnytysten jälkeen.

– Emmin haluttomuus tuli ensimmäisen vauvan kohdalla aikamoisena yllätyksenä, vaikka tiesin, että hormonitoiminta muuttaa haluja. Se oli kova kolaus, että muutos oli niin suuri, Joonas sanoo.

Lopulta sain sanottua, että minua on vähän häirinnyt, kun hommat on lähes nollissa. Joonas Uimonen

Reetan synnyttyä molemmat osasivat jo odottaa, ettei seksi kiinnosta Emmiä ensimmäisinä kuukausina. Vaikka Emmille ei tullut synnytyksistä esimerkiksi repeämiä, hormonimyrsky oli sellainen, että seksi oli viimeinen asia, mikä Emmille juolahti mieleen.

– Niin pitkään, kun imetin tiiviisti, ei seksi kiinnostanut, Emmi sanoo.

Aika etenkin esikoisen syntymän jälkeen oli vaikeaa niin Joonakselle, joka kärsi siitä, ettei seksiä ollut, että Emmille, joka koki paineita siitä, että pitäisi haluta. Emmi näki, että Joonas ei ollut tyytyväinen, mutta Joonas ei uskaltanut ottaa asiaa puheeksi.

– Emmi lopulta kaivoi sen minusta esiin. Sain sanottua, että minua on vähän häirinnyt, kun hommat on lähes nollissa. Siitä sitä lähdettiin sitten puhumaan, Joonas sanoo.

Puhumisen kautta seksielämä alkoi korjaantua kuin itsekseen.

– Mitä enemmän me juteltiin, niin kohta huomasin, että hei, vitsi, ne hommathan rupeaa kiinnostamaan. Ja sitten yhteistä aikaa alkoi tulla enemmän ja enemmän, Emmi sanoo.

Uimosten illat menevät lasten ehdoilla. Ruuan jälkeen keksitään yhdessä tekemistä, josta lapset tykkäävät. Esa Huuhko/Yle

Väestöliiton vuoden 2016 parisuhteiden seksuaalisuuteen keskittynyt Perhebarometri osoitti, että pariskunnat kokevat seksistä puhumisen aiempaa vaikeammaksi. Samaan aikaan kun julkinen keskustelu seksistä on vapautunut ja muuttunut avoimemmaksi, on monen mielestä oman kumppanin kanssa seksistä puhuminen vaivaannuttavaa. Melko vaikeaksi seksistä keskustelun kokeneiden osuus on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä 2000-luvulla.

Sama barometri osoitti, että mitä vilkkaampi sukupuolielämä pareilla on, sitä onnellisemmaksi he kokevat parisuhteensa. Paljon seksiä harrastavat ovat muutenkin tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne parit, joilla on vähän seksiä.

– Paitsi, että seksistä puhutaan vähemmän, myös yhdyntäkertoja on nykyään vähemmän kuin esimerkiksi -70-luvulla. Jollakin tavalla seksille on jäänyt parisuhteissa vähemmän tilaa. Jokin vie pariskunnilta aikaa, energiaa ja tilaisuuksia, tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta sanoo.

Seksistä puhuminen on äärimmäisen kiusaannuttavaa. Siinä asettaa itsensä toiselle alttiiksi. Emmi Uimonen

Kontula korostaa, ettei tuloksia pidä tulkita niin, että seksi itsessään tekisi pareista onnellisia. Sen sijaan vaikuttaa siltä, että hyvät asiat kasautuvat samoille pareille. Kun parilla menee hyvin, on seksiä paljon ja keskusteluyhteys pariskunnan välillä on hyvä. Kun toiselle uskaltaa kertoa mitä kaipaa tai mikä mieltä painaa, se rakentaa suhteen onnellisuutta ja vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Myös halukkuus ja halun puute kytkeytyvät Perhebarometrin mukaan toisiinsa. Ne, joiden mielestä seksistä puhuminen oman kumppanin kanssa on vaivaannuttavaa, kertovat kokevansa muita useammin myös halun puutetta. Avoin keskustelu vaikuttaa etenkin naisten halukkuuteen.

Emmi ja Joonas ovat avoimia ihmisiä, joiden on helppo puhua keskenään. Mutta kun ongelmia tuli, oli yhteisestä seksistä puhuminen silti kynnyksen takana.

– Se, että ryhtyy puhumaan tosi avoimesti oman puolison kanssa, tuntuu sille, että ei vitsi, kehtaanko sanoa näin. Se on äärimmäisen kiusaannuttavaa. Siinä asettaa itsensä toiselle alttiiksi. Ja Joonakselle se oli tosi vaikeaa, Emmi kertoo.

– Oli vain pakko alkaa puhua. Ajattelin asiaa niin pitkälle, että jos ei tälle nyt tehdä jotakin, niin mihin se johtaa, Joonas sanoo.

Uimosten eteisen seinällä on perheen menoista muistuttava liitutaulu. Let´s never split, muistuttaa kortti taulun alareunassa. Riina Kasurinen/Yle

Kun Uimoset saivat toisen lapsensa, oli tilanne jo tuttu. He totesivat yhdessä, että tiedossa on taas aika, kun seksiä ei ole.

Nykyisin seksistä puhuminen ei ole enää kummallekaan kiusaannuttavaa. Ja se on hyvä, koska lapsiperheen arjessa seksille löytyy usein aikaa vain niin, että molemmat katsovat kalenteristaan vapaan illan.

– Joskus on sovitut illat, että kun lapset saadaan nukkumaan niin sitten hommiin. Ennen oli aikaa antaa toiselle vaikka tuntikausia, mutta nyt se on niin, että nyt on kymmenen minuuttia aikaa, äkkiä nyt!, Emmi kertoo.

– Spontaanisuutta ei käytännössä ole enää, Joonas vahvistaa.

Pikapanot ovat molemmille ok. Kun on ollut yhdessä lähes vuosikymmenen, tuntee jo toisen niin hyvin, että laatu korvaa määrän, Uimoset toteavat.

Tutkimusprofessori Osmo Kontula on tutkinut suomalaisten parisuhdeonnea Perhebarometreilla jo vuosikymmenet. Hän on tullut siihen tulokseen, että ilman parin toimivaa seksuaalisuhdetta syvempää parisuhdeonnea on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saavuttaa. Kontula kannustaa pariskuntia puhumaan seksistä silloinkin kun kaikki toimii.

– Ne parisuhteet, joissa on haettu yhdessä uusia virikkeitä ovat parien oman kertoman mukaan onnellisempia ja tyydyttävämpiä. Eihän siinä mitään menetä, jos ehdottaa kumppanille, että kokeillaanko tällaista, Kontula sanoo.

Kolme ohjetta, joiden avulla puhumisessa pääsee alkuun

Uimoset ovat ammattiensa ansiosta etulyöntiasemassa seksistä puhuttaessa. Joonas on ensihoitaja ja Emmi kätilö, joten intiimeistä asioista keskustelu on heille työn kautta tutumpaa kuin monille muille. Emmin ajatukset seksuaalisuudesta voivat olla myös jalostuneempia kuin keskimäärin, sillä hänen siskonsa Henna on seksuaaliterapeutti.

Ongelmansa Joonas ja Emmi ratkoivat kuitenkin ilman ammattiapua.

– Henna ei vielä silloin ollut seksuaaliterapeutti, kun meillä oli Joonaksen kanssa vaikeita aikoja. Emme ole puhuneet Hennan kanssa näistä asioista, mutta vertaistukea sain häneltä, Emmi sanoo.

Sisko, Henna Kekkonen, on työskennellyt seksuaalineuvojana kaksi vuotta ja valmistuu tänä keväänä seksuaaliterapeutiksi. Kekkonen auttaa pareja puhumaan seksistä silloin, kun keskustelu ei luista omin avuin. Useimmiten pariskunnan jompikumpi osapuoli kaipaa enemmän hellyyttä, läheisyyttä ja seksiä kuin toinen.

Kekkosen vastaanotolla on esillä dildoja, vibraattoreja ja anaalitappeja. Harvemmin keskustelussa kuitenkaan puhutaan itse aktista.

– Lähdemme yleensä puhumaan parin vuorovaikutuksesta. Siitä, millaista kommunikaatio ja toisen kanssa oleminen on, ja mitkä asiat vaikuttavat siihen, että seksiä ei ole, Kekkonen kertoo.

Seksuaaliterapeutti Henna Kekkosen vastaanotto sijaitsee teollisuusalueella Mikkelissä. "Vaikka ollaan syrjässä, on kynnyksen ylittäminen silti korkealla", Kekkonen sanoo. Esa Huuhko/Yle

Kekkonen muistuttaa, että vaikka takana olisi jo vuosikymmenienkin yhteinen suhde, kukaan ei silti ole selvänäkijä. Kumppanin ajatukset, halut ja toiveet voivat jäädä mysteeriksi, jos niistä ei rohkene puhua.

Kekkonen antaa kolme neuvoa, joiden avulla seksistä puhumisessa voi päästä alkuun. Ensimmäinen on, että jos seksistä puhuminen pelottaa, se kannattaa kertoa kumppanille.

– Sano, että tämä jännittää minua ja on minulle outo aihe, mutta haluaisin puhua tästä. Jo pelkästään se voi olla iso myytinmurtaja, jonka avulla asian äärelle voi laskeutua, Kekkonen sanoo.

Toiseksi Kekkonen kehottaa miettimään sanoja, joilla itse haluaisi seksistä puhua. Toiset puhuvat mieluummin itsetyydytyksestä, toiset runkkaamisesta.

– Omilla sanoilla seksistä uskaltaa ehkä helpommin puhua.

Kolmas ohje onkin jo haastavampi. Kekkosen mukaan yleisin kompastuskivi pariskunnilla on kuuntelemisen taito.

– Laskeudu kuuntelemaan, mitä toinen sanoo. Kommentoi mieluummin niin, että “onpa mielenkiintoista, kertoisitko lisää” kuin hyökkäämällä heti, että “ai jaa, mutta minustapa tuntuu tältä!”, Kekkosen sanoo.

Silloin kun seksi toimii, se on 5 prosenttia suhteesta. Silloin kun se ei toimi, se on 95 prosenttia. Emmi Uimonen

Emmi ja Joonas Uimonen kannustavat etenkin tuoreita vanhempia puhumaan toisilleen. Yhdessä voi todeta, että elämään on tullut iso muutos.

Uimoset kannustavat puolisoita antamaan toisilleen aikaa. Olisi tärkeää pitää yllä läheisyyttä ja koskettaa toista muutenkin kuin seksuaalisessa mielessä, Joonas sanoo.

– Aluksi voi tuntua siltä, että jää ihan ulkopuolelle koko hommasta. Pitäisi kuitenkin vaan olla olemassa siinä alussakin. Jos itse sulkeutuu, on huomattavasti vaikeampi lähteä työstämään asioita myöhemmin.

– Kyllä se toinen sieltä takaisin tulee, kun vaan malttaa odottaa, Emmi sanoo.

Uimoset sanovat, että seksi on heidän parisuhteensa onnellisuuden kannalta toisaalta hyvin tärkeää, ja toisaalta ei ollenkaan.

– Silloin kun seksi toimii, se on vain viisi prosenttia suhteesta. Mutta silloin kun se ei toimi, se on 95 prosenttia, Emmi kiteyttää.

