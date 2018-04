Trafi herättelee autonomistajia, jotka eivät ole noudattaneet VW:n takaisinkutsua: jos autoa ei pian korjata, katsastuksessa odottaa hylkäys

Vuoden 2015 päästöhuijauksen jäljiltä on päivittämättä maahantuojan mukaan vielä parituhatta Volkswagenia ja Audia Suomessa. Osaa niistä uhkaa jo hylkäys seuraavassa katsastuksessa, jos omistajat eivät vie autojaan korjattaviksi.

Osa päästöhuijauksen vuoksi takaisinkutsuttujen autojen omistajista näyttää viivyttävän autonsa korjauttamista viimeiseen asti. Trafi on lähestynyt kirjeellä autonomistajia, jotka eivät ole valmistajan kutsukirjeistä huolimatta vieneet autoaan päivitettäväksi.

Yhteensä noin 50 000 Volkswagenin ja Audin moottorit on päivitettävä tai autot eivät mene läpi katsastuksesta. Merkkejä maahantuovan VV-auto Groupin mukaan korjaamatta on vielä parituhatta autoa.

Viestintäpäällikkö Riitta Karjalaisen mukaan autojen omistajille on lähetetty kaksi korjauskutsua. Jos niitä ei ole noudatettu, on lähetetty vielä niin sanottu "viimeinen kirje". Siinä on mukana myös Trafin viesti:

Ajoneuvo tulee toimittaa korjattavaksi mahdollisimman pian. Mikäli ajoneuvoa ei toimiteta korjattavaksi valmistajan edustajalle tai merkkikorjaamoon 8 viikon kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tallentaa ajoneuvon rekisteritietoihin merkinnän keskeneräisestä takaisinkutsukampanjasta.

Rekisterimerkintä puolestaan johtaa siihen, että ajoneuvo hylätään seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa. Merkintä voidaan poistaa vasta sitten, kun vaadittu korjaus on tehty.

"Pitäisi olla ollut riittävästi aikaa"

Trafin ylitarkastaja Erik Stålhammarin mukaan ensimmäiset Trafin muistutuskirjeet VW-päästöskandaaliautojen omistajille lähtivät postiin helmikuussa. Kirjeistä on jo ehtinyt tulla kyselyitä viranomaiselle.

– Meiltä on kyselty, mitä kirje tarkkaan ottaen tarkoittaa. Olemme selittäneet, että kyseessä on takaisinkutsukampanja ja se on siinä pisteessä, että pitäisi hoitaa auto kuntoon, Stålhammar sanoo.

– On kulunut aikaa ja kirjeitä on lähetetty jo useampi. Pitäisi olla ollut riittävästi aikaa hoitaa asia kuntoon.

Päästöhuijaus koskee Suomessa yhteensä noin 70 000 Volkswagen-, Audi-, Seat- ja Skoda-merkkistä autoa. Takaisinkutsut koskevat näistä Volkkareita ja Audeja; Seat- ja Skoda-autojen tapauksessa maahantuoja ainoastaan suosittelee (siirryt toiseen palveluun) tekemään päivitykset.

Päästöskandaali paljastui vuonna 2015, kun Volkswagenin havaittiin peukaloineen päästömittauslukemia yhteensä yli 11 miljoonassa dieselautossa. Tarkempia taustatietoja päästömanipulointijutusta löydät muun muassa Trafin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Takaisinkutsun "unohtaminen" johtaa satoihin hylkäyksiin vuosittain

Sen enempää maahantuoja kuin viranomainenkaan eivät tiedä varmasti, miksi osa autonomistajista on jättänyt noudattamatta korjauskutsuja.

– Voi olla, että ihmiset eivät ymmärrä asian vakavuutta, miettii ylitarkastaja Erik Stålhammar.

Yksi mahdollinen syy voivat Trafinkin mukaan olla laittomat hiukkassuodattimien poistot, joita tehtiin paljon samoihin aikoihin, kun päästömanipulaatio tuli ilmi. Nämä "jokamiehen päästöhuijaukset" eivät yleensä paljastu katsastuksessa, mutta toisin käy, kun auto tuodaan merkkihuoltoon päivitettäväksi.

Voi tuntua erikoiselta, että joku autonomistaja jättäisi takaisinkutsun huomioimatta niin pitkään, että se todella johtaisi auton hylkäämiseen katsastuksessa. Näitä tapauksia tulee kuitenkin vastaan jatkuvasti, joskin harvoin.

Trafin mukaan esimerkiksi viime vuonna hylätystä noin 750 000 ajoneuvosta 251 hylättiin rekisterissä olevan recall-merkinnän vuoksi. Siinä mukana olivat kaikkien automerkkien takaisinkutsukampanjat, eivät pelkästään VAG-konsernin.