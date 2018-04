Viranomainen antoi someohjeet #kiinteistönvälittäjä-aihetunnisteen käytöstä – Professori: "Kuulostaa aprillipilalta"

Aluehallintovirasto on lähestynyt kiinteistönvälitysyrityksiä tiedotteella, jossa puututaan kiinteistönvälityksen markkinointiin erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Aluehallintoviraston mielestä vain laillistettu kiinteistönvälittäjä saa käyttää sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita #kiinteistönvälittäjä ja #välittäjä.

Tuoreessa tiedotteessaan Avi muistuttaa, että välitysliikelain mukaan vain kiinteistövälittäjäkokeen suorittanut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV.

Avi huomauttaa myös, että vain pelkkä välittäjä-nimityksen käyttö antaa kuluttajalle vaikutelman, että kyseessä on laillistettu kiinteistönvälittäjä.

Sosiaalisen median aihetunnisteet syynissä

Aluehallintovirasto kiinnittää tiedotteessaan huomiota erityisesti alan toimijoiden sosiaalisen median käyttäytymiseen ja toteaa, että esimerkiksi aihetunnisteiden #kiinteistönvälittäjä ja #välittäjä käyttö ei ole sallittua, ellei henkilöllä ole LKV-pätevyyttä. Näin ollen esimerkiksi välitysliikkeessä töissä oleva myyntineuvottelija ei saisi käyttää näitä aihetunnisteita esimerkiksi Twitterissä tai Instagramissa.

Aluehallintoviraston välitysliikevalvonnan tiiminvetäjä Ilkka Heikkilä toteaa, että esimerkiksi aihetunnistetta #kiinteistönvälitys voi käyttää, sillä se ei anna ymmärtää käyttäjän olevan kiinteistönvälittäjä.

Ismo Pekkarinen / AOP

– Se viittaa silloin kiinteistönvälitykseen toimialana. Eli se tarkoittaa, että olet mukana välitystehtävissä. Kiinteistönvälittäjä-termin käyttö viittaa omaan titteliin ja on harhaanjohtavaa, Heikkilä toteaa.

Hänen mukaansa aluehallintoviraston näkemys on, että jos esimerkiksi Instagramissa on kuva välitettävästä kohteesta ja sen yhteydessä on aihetunniste #kiinteistönvälittäjä, henkilö käyttää silloin kiinteistönvälittäjä-termiä itsestään.

"Mahdoton tehtävä. Hashtag ei ole mainos."

Turun yliopiston työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälän mukaan Avin pyrkimys rajoittaa yksittäisten aihetunnisteiden käyttöä ja asian valvonta on mahdoton tehtävä.

– Aihetunniste on kymmenen vuotta vanha sosiaalisen median tapa jäsentää tietoa ja jaotella asioita helposti löydettäväksi, eikä niistä voida antaa määräyksiä. Kuulostaa mielestäni vähän aprillipilalta, Aalto-Setälä sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, ettei sosiaalisessa mediassa tietenkään voi valehdella. Esimerkiksi seuraavanlaisen twiitin: "Olen laillistettu #kiinteistönvälittäjä" -käyttö on Aalto-Setälän mielestä arveluttavaa, jos kyseessä ei oikeasti ole laillistettu välittäjä.

Aihetunniste on kymmenen vuotta vanha sosiaalisen median tapa jäsentää tietoa ja jaotella asioita helposti löydettäväksi, eikä niistä voida antaa määräyksiä. Pauli Aalto-Setälä

Aalto-Setälä painottaa, ettei hashtag ole mainos, vaan aihetunniste. Tässä yhteydessä sillä ei ole tekemistä mainonnan kanssa, eikä siihen näin ollen voi päteä samat säännöt kuin esimerkiksi lehti- tai katumainoksiin.

– Se on aihetunniste, jolla kaikki siihen asiaan liittyvä tieto löytyy verkosta. Kaikki sosiaalisen median palvelut käyttävät niitä, Aalto-Setälä painottaa.

–Sen jälkeen kun Twitter aikanaan otti aihetunnisteet käyttöön, on ollut useita yrityksiä säädellä niitä, mutta se ei ole mahdollista, hän jatkaa.

Aalto-Setälän mukaan tällainen asia ei ole viranomaisen käsissä.

Ei sääntöjen kiertämistä muilla kielillä

Aluehallintoviraston tiedotteessa yksilöidään nimenomaan aihetunnisteet #kiinteistönvälittäjä ja #välittäjä. Entä jos twiittejä tai kuvia merkkaisi jollain muulla kielellä kuin suomella?

Välitysliikevalvonnan tiiminvetäjä Ilkka Heikkilän mukaan se ei onnistu.

– Kyllä siinä listassa on välittäjä-sanan johdannaiset eikä suomenkielistä lainsäädäntöä voi kiertää myöskään käyttämällä esimerkiksi ruotsiksi sanaa meklare, tai englanniksi sanaa broker tai real estate agent, Heikkilä sanoo.

Avin yhteydenotot ovat vaikuttaneet somekäyttäytymiseen

Avi ei itse valvo aihetunnisteiden käyttöä somessa. Välitysliikevalvonnan tiiminvetäjä Ilkka Heikkilä kertoo, että ilmoitukset harhaanjohtavasta mainonnasta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tulevat useimmiten keskenään kilpailevilta yrityksiltä.

Millaisiin toimiin harhaanjohtavan aihetunnisteen käyttö sitten voisi johtaa?

– Sähköpostia olemme joskus lähettäneet ja pyytäneet korjaamaan asian, sanoo Heikkilä.

Hänen mukaansa sillä on ollut vaikutusta. Esimerkiksi Instagramissa #kiinteistönvälittäjä-tunnisteet ovat muuttuneet muotoon #kiinteistönvälitys tai #kiinteistönvälittäminen.Se on Avin näkemyksen mukaan hyvä asia.

"Emme me lue tätä kuin piru raamattua." Ilkka Heikkilä

Avin mukaan uudessa ohjeistuksessa ei ole kyse yksityisten henkilöiden sananvapauden rajoittamisesta. Esimerkiksi alalla toimiva laillistamaton työntekijä voi sosiaalisessa mediassa osallistua keskusteluun, jota käydään aihetunnisteen #kiinteistönvälittäjä alla.

– Emme me lue tätä kuin piru raamattua. Tapauskohtaisesti tietysti mennään Ilkka Heikkilä kertoo.

Voit lukea Avin tiedotteen välitysliikkeille kokonaisuudessaan täältä (siirryt toiseen palveluun).