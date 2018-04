Miksi sahata, kun voi räjäyttää? Asentajille uusi nopea tapa päästä eroon sähkölinjoille katkenneista puista

Räjäyttämisvaihtoehtoa on testattu Pohjois-Savossa talven aikana. Kuopion Pelastusopiston kehittämishanketta kehitetään eteenpäin yhdessä verkkoyhtiön kanssa.

Sähkölinjoille kaatuneet puut voidaan poistaa räjäyttämällä sen sijaan, että ne sahataan pois. Puiden räjäyttäminen on nopea ja kevyt tapa toimia suurhäiriötilanteessa, kun esimerkiksi myrsky tai tykkylumi on kaatanut puita sähkölinjalle.

Räjäyttämisvaihtoehtoa on testattu Kuopion Pelastusopistolla tehdyn kehittämishankkeen eli opiskelijan lopputyön yhteydessä. Paloesimieheksi Pelastusopistolta valmistuva Jere Mäki-Patola kertoo, että puiden poisto sähkölinjoilta perinteisellä menetelmällä eli sahaamalla puu pois oksasahalla on hitaampaa kuin räjäyttämällä.

– Esimerkiksi 25-senttisen latvan sahaaminen kestää ääriolosuhteissa sähköasentajalta noin puolitoista tuntia, lopputyötään tekevä Mäki-Patola kertoo.

Jere Mäki-Patolalla on merivoimien raivaajasukeltaja-koulutus. Mäki-Patola työskenteli merivoimissa muutaman vuoden ajan. Nykyään hän tekee räjähdystöitä oman yrityksen kautta. Toni Pitkänen / Yle

Sen sijaan puun räjäyttäminen tapahtuu paljon nopeammin. Räjäytettävän puun panostamisen valmisteluun menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Jos puita on kaatunut useampia samalla alueella, ne voidaan panostaa kaikki kerrallaan. Sen jälkeen puut räjäytetään turvallisen etäisyyden päästä.

– Räjähdekenttä laukaistaan kymmenien metrien päästä.

Mäki-Patolan mukaan kaatuneiden puiden räjäyttäminen on turvallista, koska räjäytystilanteessa asentajan ei tarvitse olla puun alapuolella. Asentajan ei myöskään tarvitse tehdä nopeita väistöliikkeitä raskaan kaluston kanssa.

Räjähdepanos Pohjois-Savon Pelastusopisto

Räjäytyksille tehdään oma toimintamalli

Seuraavaksi on tarkoitus tehdä malli, jonka mukaan toimitaan, jos räjäyttäminen on hyvä vaihtoehto.

Jere Mäki-Patola on tehnyt kehittämishankkeessaan yhteistyötä Infratek Finlandin kanssa, joka rakentaa ja huoltaa sähkölinjoja Suomessa. Infratek Finland on verkkoyhtiö Savon Voiman sopimusurakoitsija. Seppo Tuovinen Infratekiltä kertoo, että yhtiö jatkaa yhteistyötä Mäki-Patolan kanssa hänen valmistumisensa jälkeen.

– Räjäyttäminen on yksi vaihtoehto, mutta sitä ei oteta ensimmäisenä käyttöön. Se on hyvä tapa hoitaa yksittäiset puut pois linjoilta, Seppo Tuovinen sanoo.

Verkostopäällikkö Pekka Miettinen seuraa mielenkiinnolla, miten kustannustehokas vaihtoehto puiden räjäyttäminen tulee olemaan. Miettinen uskoo, että räjäyttäminen on järkevää niissä tilanteissa, kun puiden poistaminen miestyönä on vaarallista.

Toni Pitkänen / Yle

– Sellaisissa erikoistilanteissa, kun työ on vaarallista esimerkiksi siksi, että poistettavissa puissa on jännitteitä, on räjäyttäminen varmasti hyvä vaihtoehto, Pekka Miettinen pohtii.

Kun puita on kaatunut paljon, tehokkainta on käyttää metsätyökoneita.

Sähkölinjoille kaatuneiden puiden räjäyttämistä ei voida tehdä asutuksen ja maatilojen läheisyydessä. Kehittämishankkeen tehnyt Jere Mäki-Patola kuitenkin uskoo, että menetelmää tarvitaan varsinkin syrjäseudulla.

– Meillä on vielä paljon ilmajohtoja syrjäseudulla, ja siellä on yleensä isoimmat vahingotkin, Mäki-Patola toteaa.