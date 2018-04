Uudenmaan TE-toimisto juhlii lisätyövoimaa ja aktiivimallin korjauksia – "Näin toteutettuna aktiivimallista tulee aika hyvä"

Hallitus päätti kehysriihessä keskiviikkona, että aktiivimallin vuoksi TE-palveluihin lisätään koko maassa hieman yli 200 henkilötyövuotta. Suurin lisäys on luvassa Uudellemaalle.

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen on tyytyväinen mies ja haluaa sen myös kertoa.

– Jos työllisyyttä katsoo, niin tämähän oli kuin jouluaatto TE-hallinnolle!

– Aktiivimalliin tuli tosi paljon muutoksia, joita olimme itsekin esittäneet. Työllisyysmäärärahaa tuli lisää ja tekeviä käsiäkin näyttää tulevan lisää, Ukkonen listaa tyytyväisyytensä aiheita tarkemmin.

"Alkuvuonna kaikki tuntui olevan vähän sekaisin"

Hallitus päätti kehysriihessä toteuttaa täysimääräisesti ELY-keskusten pyynnöt sekä työllisyysmäärärahojen että henkilöstön lisäämisestä. TE-keskuksiin kautta maan palkataankin hieman yli 200 uutta työntekijää. Ukkonen laskeskelee, että suurin potti osuu väistämättä Uudellemaalle.

– Me itse esitimme meille sataa uutta työntekijää ja jos koko maan luku on 206, niin kyllä siitä aika iso määrä Uudellemaallekin tulee. Siinä mielessä luku on ihan riittävä.

Alkuvuodesta Ukkonen ei hykerrellyt tyytyväisyydestä, päin vastoin. Uudenmaan TE-toimisto oli tammikuussa hukkua pääasiassa aktiivimallin epäselvyyksistä johtuviin yhteydenottoihin ja soveltamisohjeetkin olivat puutteelliset.

Pahimmillaan kyselyitä tuli yhden työpäivän aikana jopa 10 000. Nyt tahti on rauhoittunut.

– Silloin alkuvuonna kaikki tuntui olevan vähän sekaisin ja ohjeet olivat epäselvät ja kaikki kyselivät toisiltaan. Mitä tarkemmin ohjeet selviävät, sitä vähemmän kyselyjä tulee. Enää ei olla sellaisessa kaaoksessa, jossa ehkä silloin oltiin, Ukkonen toteaa.

"Suunta on hyvä"

Aktiivimallia myös paikkaillaan niin, että aktiivisuudeksi hyväksyttävien koulutusten kirjoa laajennetaan. Jatkossa työttömyysturvan leikkaukselta voi välttyä myös ammattiliiton, kansalaisjärjestön tai muun työvoimaviranomaisen hyväksymällä koulutuksella.

– Aika hyviä mahdollisuuksia tulee lisää ja aika iso skaala on nyt käytettävissä asiakkailla. Eli suunta on hyvä, Ukkonen toteaa.

Aivan yhtä tyytyväinen ei keskiviikkoiltana ollut Työttömien Keskusjärjestön johtaja, vaikka hänenkin mukaansa päätöksen ovat oikeansuuntaisia.

Soveltamisohjeita – eli tietoa siitä, mikä kaikki koulutus todella kelpaa aktiivisuuden osoitukseksi – ei vielä ole.

– Nyt pitää kiivaasti ohjeistaa työttömyysturvan maksajia, eli Kelaa ja työttömyyskassoja, mitä lisäykset tarkoittavat, Ukkonen vaatiikin.

Aktiivimallin valuviat on hänen mukaansa kuitenkin nyt korjattu.

– Tässä listauksessa on lähes kaikki se, mitä on tullut meidän asiakkailtamme, liitoilta, järjestöiltä ja meidän omilta asiantuntijoiltamme ja mitä me olemme myös viestineet ministeriöihin eteenpäin. Näin toteutettuna aktiivimallista tulee aika hyvä.