Maailmalla odotetaan Yhdysvaltojen seuraavaa siirtoa Syyriassa – Nämä kolme hankalaa vaihtoehtoa Trumpilla on

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Syyriaa kemiallisen iskun jälkeen.

Yhdysvallat harkitsee sotilaallisia toimia Syyriaa vastaan kemiallisen iskun vuoksi. Yhdysvaltojen näkökulmasta Syyriassa on tarjolla lähinnä huonoja vaihtoehtoja.

Yhdysvaltojen uskotaan ryhtyvän pian toimiin Syyriaa vastaan mahdollisesti Ranskan ja Britannian tuella. Syynä on epäilty kemiallinen isku kapinallisten hallitsemassa Doumassa pääkaupunki Damaskoksen liepeillä. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallintoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Syyriaa sotilaallisilla toimilla, mutta Valkoinen talo on antanut ymmärtää, että kaikkia vaihtoehtoja harkitaan yhä. Nämä kolme hankalaa vaihtoehtoa Yhdysvalloilla ja sen liittolaisilla on Syyriassa.

1. Todennäköisin vaihtoehto: Rajatut sotilaalliset iskut

Kaikkein todennäköisin vaihtoehto on, että Syyriaan tehdään muutamia täsmäiskuja . Iskut olisivat luonteeltaan rangaistuksen omaisia. Niiden viesti olisi, ettei kemiallisten aseiden käyttöä hyväksytä. Iskuilla ei olisi vaikutusta presidentti Bashar al-Assadin asemaan tai Syyrian sodan kulkuun.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti toteaa, että nämä iskut olisivat tehtävissä nopeasti. Välimerellä oleva Yhdysvaltain 6. laivasto voisi ampua Syyriaan risteilyohjuksia.

– Se on myös suhteellisen riskitöntä, sillä Syyriaan ei tarvitsisi lähettää lentäjiä, Jäntti huomauttaa.

Tällaiseen iskuun Trump päätyi jo vuosi sitten. Silloin Yhdysvallat iski kemiallisen iskun jälkeen al-Shayratin lentotukikohtaan, mutta iskun tehokkuutta arvosteltiin paljon. Tukikohta oli pian taas käytössä, eikä kemiallisten aseiden käyttö Syyrian sodassa näytä päättyneen.

Yle / Uutisgrafiikka

Nyt paineet näyttävämpiin iskuihin ovat kovat. Mahdollisena kohteena on pidetty kemiallisten aseiden tuotantoon tai varastointiin käytettäviä paikkoja sekä lentoinfrastruktuuria.

– Kohteena voivat olla esimerkiksi maassa olevien ilmavoimien koneet eli näin poistettaisiin välineitä, joilla kemiallisia aseita voidaan käyttää, Jäntti sanoo.

Kohteiden valitseminen on vaikeaa. Keskeisin syy on Venäjän laaja sotilaallinen läsnäolo Syyriassa. Yhdysvallat tuskin haluaa provosoida Venäjää esimerkiksi aiheuttamalla venäläisuhreja.

– Todennäköisesti tämä on yksi syy, miksi iskujen aloittamisessa kestää. Yritetään löytää tasapainoa mittaville ja laajoille iskuille, jotka eivät kuitenkaan aiheuta eskalaatiota, konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio sanoo.

2. Hyvin epätodennäköinen vaihtoehto: Laajemmat sotilaalliset toimet

Yhdysvallat vaati Obaman kaudella al-Assadin lähtöä, ja Trumpkin näyttää koventaneen Syyrian presidenttiin kohdistuvaa retoriikkaansa. Trump nimitti hiljattain al-Assadia tviiteissään "kaasulla tappavaksi eläimeksi".

Jos Yhdysvallat haluaisi todella vaikuttaa Syyrian sodan kulkuun tai presidentti al-Assadin asemaan, sen pitäisi ryhtyä huomattavasti laajempiin sotilaallisiin toimiin. Tätä vaihtoehtoa pidetään hyvin epätodennäköisenä.

Yle / Uutisgrafiikka

Yhdysvalloilla on Syyriassa hyvin pieni määrä joukkoja, mutta niiden tarkoitus on Isisin vastaisen taistelun tukeminen. Jos Yhdysvallat haluaisi käynnistää Syyriassa maaoperaation, se olisi kallista ja aikaa vievää.

Käytännössä Yhdysvalloilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia al-Assadin syrjäyttämiseen, ellei se halua joutua sotilaallisesti vastakkain Venäjän kanssa. Sellaista riskiä tuskin otetaan.

Myös al-Assadia vastustavien kapinallisten tukeminen on epätodennäköistä. Ne ovat hajanaisia, alakynnessä ja monet ryhmistä radikaaleja. Jos Yhdysvallat lisäisi tukeaan kapinallisille, todennäköisesti Venäjä ja Iran kasvattaisivat tukeaan Syyrian hallinnolle. Näin ollen Syyrian konflikti kiihtyisi, muttei heikentäisi olennaisesti al-Assadia.

Bashar al-Assad, Syyrian presidentti. Mikhail Klimentyev / AOP

3. Yllätysvaihtoehto: Sovittelu tai perääntyminen

Voitaisiinko tilanteeseen löytää diplomaattinen ulospääsy niin, ettei Yhdysvallat ryhtyisi sotilaallisiin toimiin? Asiantuntijat pitävät tätä mahdollisuutta tällä hetkellä epätodennäköisenä.

Sovittelusta tekee vaikeaa viime päivien kova kielenkäyttö. Trump on uhannut Syyriaa niin selvästi sotilaallisilla toimilla, että perääntyminen alkaa olla hankalaa.

Lisäksi Venäjän ja lännen suhteet ovat hyvin tulehtuneessa tilassa. YK:n turvallisuusneuvostossa suurvallat eivät ole päässeet yksimielisyyteen edes kemiallisen iskun tutkimisesta.

Tosiasia on, että länsimailla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa Syyrian hallintoon ilman Venäjän apua. Venäjä on onnistunut saamaan itselleen suuren vaikutusvallan Syyrian kohtalosta.

CMI:n Mikko Patokallio pitää kuitenkin periaatteessa mahdollisena, että tilanteesta peräännyttäisiin tekemättä mitään, jos esimerkiksi sopivia kohteita iskuille ei löydy. Trump tviittasi torstaiaamuna mystisesti, että isku Syyriaan saattaa tulla ”pian tai ei lainkaan pian”.

– Todennäköistä kuitenkin on, että jotain symbolista tehdään. Muuten tästä tulisi arvovaltatappio Yhdysvalloille, Patokallio sanoo.

Lähteet: Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun), sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) ja The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).