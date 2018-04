Herätys: Katso asuinalueesi tähtiluokitus, brittihallitus puoltaa vastatoimia Syyriassa, sää jatkuu aurinkoisena

Yle tutki kaikki Suomen 3 030 asuinaluetta – katso, montako tähteä oma postinumeroalueesi saa

Eriytyvätkö rikkaat ja köyhät omille alueilleen kotikaupungissasi? Kuinka elinvoimainen kotialueesi on? Yle analysoi Suomen postinumeroalueet Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen perusteella. Alueet saavat 1–5 tähteä väestöpohjansa ja elinvoimansa mukaan muun muassa sillä perusteella, millainen koulutustausta ja tulotaso asukkailla on ja mikä on työssäkäyvien osuus.

Britannian hallitukselta vihreää valoa Syyrian vastaisiin toimiin

Britannian hallitus puoltaa pääministeri Theresa Mayn suunnitelmaa liittyä Syyrian vastaisiin toimiin yhdessä Ranskan ja Yhdysvaltojen kanssa. Ministereiden mielestä on erittäin todennäköistä, että Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinto on vastuussa epäillystä kemiallisesta iskusta. Vastatoimien laatua tai mahdollista aikataulua ei ole tarkennettu.

Andy Rain / AOP

Väitös: Organisaation keskijohto jää ilman tukea, kun ylempi johto lakaisee ongelmia maton alle

Tuoreen väitöskirjan mukaan keskijohto voi jäädä yksin työpaikan ongelmatilanteissa. Johto ja henkilöstö jättävät usein epämukavat tilanteet huomiotta, ja keskijohto jää tasapainottelemaan näiden johdon ja henkilöstön luomien odotusten välille. Minna-Maaria Hiekkataipaleen väitöskirja tarkastetaan tänään perjantaina Jyväskylän yliopistossa.

Niina Kalliainen / Yle Uutisgrafiikka

Vuoden lehtikuva on otos palavasta mielenosoittajasta

Vuoden lehtikuvan palkinnon World Press Photo -kilpailussa on voittanut uutistoimisto AFP:n valokuvaajan Ronaldo Schemidtin otos. Voittokuva on otettu Venezuelassa Caracasissa protestien aikaan. Kuvassa tuleen syttynyt protestoija 28-vuotias Jose Victor Salazar Balza juoksee katuja pitkin kaasunaamari päässään.

Valokuvaaja Ronaldo Schemidtin ottama valokuva on valittu yli 73 000 valokuvan joukosta Vuoden lehtikuvaksi 2018. Epa-Efe/ Ronaldo Schemidt

Sää jatkuu aurinkoisena

Lähipäivien sää jatkuu edelleen aurinkoisena lähes koko maassa. Ajoittain taivaalla voi liikkua ylä- tai keskipilveä. Päivälämpötilat ovat plussan puolella, etelässä hieman yli 10 asteessa. Öisin on vielä pakkasta. Ilmanlaatu on heikko katupölyn takia. Viikonloppuna etelästä saattaa saapua sunnuntaiksi hajanaisia sateita.

