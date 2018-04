Sanna Ukkola: Kun hoitaja rokotekapinaan läksi

Ikkunan blogi Ikkuna on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan mielipidepalvelu, joka kokoaa yhteen mielipiteet ja näkökulmat, keskustelee ja hakee ratkaisuja. Ikkunan blogeja kirjoittaa joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki uutisten blogit löydät täältä

Keskustelu terveysalan ammattilaisten Minä päätän itse -kampanjan Facebook-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun) saa haukkomaan henkeä – kauhusta.

Lähinnä naispuoliset ryhmäläiset paheksuvat sitä, että uusi laki määrää heidät ottamaan influenssarokotteen:

“Ei sairastuttu tänä(kään) vuonna. Ei kyllä otettu rokotettakaan tänä(kään) vuonna.”

“Koko perhe terve, ei rokotuksia. Käytän eteerisiä öljyjä terveydenhoitoon.”

“Influenssarokotetta en minäkään ottanut, enkä ota. Maskin ja hyvän käsihygienian turvin kävin äippälomieni välit työpaikallani, minne lähialueiden influenssapotilaat oli keskitetty ja heitäkin hoisin.”

“Kuinka moni haluaa olla lääketeollisuuden koekaniineina.”

Moni keskustelija perustelee päätöstään olla ottamatta rokotusta subjektiivisella kokemuksella ja mutulla, ei tieteellä ja faktalla. Ammatti-ihmisten keskustelun seuraaminen sivusta hämmentää, jopa hirvittää.

Jos ette usko lääketieteeseen, vaihtakaa alaa.

Terveydenhuollon ammattilaisten kapina pakollisia influenssarokototuksia vastaan leviää somessa kulovalkean tavoin. Itsemääräämisoikeuden puolesta taistelevat hoitajat aikovat osoittaa mieltään eduskuntatalon edessä myöhemmin tässä kuussa – elleivät sitten sorru flunssan kaatamina pedin pohjalle.

Kätilö Heli Rämäkkö on antanut kasvot hoitajien kapinalle. IL:n Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) hän perusteli kantojaan – mutta ei osannut vastata esimerkiksi siihen, miksi lääkärit eivät ole sankoin joukoin kapinoimassa influenssarokotetta vastaan.

“Mitähän mä sanoisin. En mä osaa sitä kuvailla. Lääkärit on lääketieteen kannattajia ja he uskovat lääkkeisiin varmaan enemmän kuin hoitotyöntekijät”, Rämäkkö sanoi.

Niin. Toivoisi, että myös hoitajat ja vaikkapa vastasyntyneiden kanssa tekemisissä olevat kätilöt uskoisivat lääketieteeseen.

Te teette töitä riskiryhmiin kuuluvien potilaiden kanssa: vanhusten, vauvojen, raskaana olevien, sairaiden ihmisten kanssa. He tulevat teidän luoksenne saamaan hoitoa, eivät ylimääräisiä pöpöjä. Jos ette usko lääketieteeseen, vaihtakaa alaa.

Eriskummallisinta tapauksessa on, että ammatti-ihmiset alkavat taistella lääketiedettä vastaan.

Influenssa aiheuttaa vuosittain satoja kuolemia Suomessa - ja juuri nämä riskiryhmät ovat heikoimmassa asemassa. On täysin vastuutonta työskennellä riskiryhmien kanssa eikä pitää huolta omasta terveydestään. Influenssa kun tarttuu jo silloin, kun sen kantajalla ei ole vielä oireita.

Kapinahoitajat korostavat, että influenssarokotteen turvallisuudesta ja tehosta ei ole takuita.

Influenssarokotteen tehossa onkin toivomisen varaa, mutta se on paras mahdollinen suoja influenssaa vastaan. Rokote on myös turvallinen, vakavia haittoja ilmenee erittäin harvoin. Nyt markkinoilla olevia influenssarokotteita on käytetty 70-luvulta lähtien.

Hoitohenkilökunnan rokottaminen influenssan varalta vähentää tutkitusti potilaskuolemia.

Kampanja on vaarallinen, koska se saattaa antaa maallikoille käsityksen siitä, että tämänkaltainen ajattelu olisi ammattilaisten keskuudessa jotenkin hyväksyttyä tai yleistä. Näin ei ole.

Tuhkarokon leviäminen Suomessa on tänä vuonna todennäköisempää kuin viime vuonna – vanhempien rokotevastaisuuden takia.

Lääkärit ja hoitajat osallistuvatkin parhaillaan Minä suojaan potilasta (siirryt toiseen palveluun) –nimiseen vastakampanjaan, joka on kerännyt Facebookissa lyhyemmässä ajassa huomattavasti enemmän jäseniä (tätä kirjoitettaessa yli 7 400) kuin Minä päätän itse -kampanja (yli 2 200).

Suomessa rokotusvastaisuus on jostain käsittämättömästä syystä noussut, arvioi lähi- ja perushoitajaliitto Superin Silja Paavola (siirryt toiseen palveluun).

Hiljattain uutisoitiin, että esimerkiksi tuhkarokon leviäminen Suomessa on tänä vuonna todennäköisempää kuin viime vuonna – vanhempien rokotevastaisuuden takia. Entistä harvempi lapsi saa rokotuksen tuhkarokkoa vastaan, ja rokotekattavuus onkin pudonnut kriittisen rajan alle (siirryt toiseen palveluun) koko Suomessa.

Toissa vuonna Euroopassa alkoi tuhkarokkoepidemia osittain juuri rokotusten puutteen takia. Viime vuonna erittäin helposti tarttuva tuhkarokko todettiin yli 20 000 ihmiseltä, ja 35 kuoli tautiin.

Vaikka rokotteet estävät vuosittain 2–3 miljoonan ihmisen kuoleman ja ovat yksi ihmiskunnan parhaista keksinnöistä, niihin suhtaudutaan edelleen tietyissä piireissä skeptisesti. On surullista, että Suomen kaltaisessa sivistysmaassa rokotekritiikki jyllää yhä.

Mutta toisaalta se ei ole mikään ihme, jos ammattilaiset näyttävät etunenässä mallia.

