Venäjän media keksi Skripalien myrkytykselle kymmeniä selityksiä – Tutkija: "Tarkoitus on totuuden käsitteen hämärtäminen"

Venäjä on ottanut käyttöön samat tiedotuskonstit kuin Itä-Ukrainassa pudotetun malesialaiskoneen tapauksessa.

BrysselBritannian Salisburyssa tehty hermomyrkkyattentaatti sai Venäjän viranomaiset ja tiedotusvälineet kehittelemään moninaisia teorioita siitä, kuka tai mikä on voinut olla Sergei ja Julia Skripalin myrkytysten taustalla.

Läntiset tutkijat ovat löytäneet Venäjän mediasta kolmisenkymmentä erilaista selitystä hermomyrkkyiskulle, sen motiiveille ja hermomyrkyn alkuperälle.

Kuvio on samankaltainen kuin vuonna 2014, kun Venäjä pyrki kiistämään osallisuutensa malesialaisen matkustajalennon MH17 alasampumiseen Itä-Ukrainan ilmatilassa.

– Tämä on osa Venäjän strategiaa. He ovat toimineet näin monesti aiemminkin, sanoo tutkija Alina Poljakova yhdysvaltalaisesta Brookings-tutkimuslaitoksesta.

MH17:n pudottamisen jälkeen venäläismedia ja viranomaiset tuottivat Poljakovan mukaan julkisuuteen 30–40 erilaista viestiä ja selitystä, joiden tarkoitus oli kääntää syyttävä sormi pois osoittamasta kohti Venäjää.

"Pelkkä arvaus"

Myös Skripalien tapauksessa osa venäläisteorioista on lähtöisin viranomaisilta, osa on tiedotusvälineiden omaa tuotantoa.

Esimerkiksi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi maaliskuussa tiedotustilaisuudessa, että Novichok-hermomyrkkyä on vain Tšekin tasavallalla, Slovakialla ja Ruotsilla.

Venäläiset tv-kanavat ovat syyttäneet iskusta Britanniaa itseään, Ukrainaa ja Yhdysvaltoja. Moskovski Komsomolets -lehti arveli, että teon taustalla oli Julia Skripalin tuleva anoppi.

– Tarkoitus on pyrkiä hämärtämään totuuden käsite, ja antaa vaikutelma että monenlaiset selitykset voisivat olla mahdollisia. Samalla Venäjä torjuu syytökset sen omasta osallisuudesta, Poljakova sanoo.

Hänen mukaansa on paljon helpompi kylvää hämmennystä monien vaihtoehtoisten selitysten avulla kuin yrittää saada ihmiset uskomaan yhteen selitykseen.

Viranomaisten ei tarvitse koordinoida viestejään edes keskenään. Esimerkiksi Venäjän Tukholman-suurlähettiläs Viktor Tatarintsev sanoi, että ulkoministeriön Zaharovan syytös ei ollut virallinen selitys, vaan "pelkkä arvaus".

Samaan aikaan sekä valtiollinen että yksityinen venäläismedia ja verkossa toimivat trollit kehittelevät omia teorioitaan.

– Kaaoksen tuottaminen on hyvin halpaa, Poljakova sanoo.

Sputnik tarttui Packalénin blogiin

Brysselissä Venäjän informaatiokamppailua seuraa EU:n ulkosuhdepalvelun yhteydessä toimiva East Stratcom -ryhmä. Sen kokoamien Skripal-uutisten joukossa on venäläisillä sivustoilla levinnyt artikkeli (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan joukko suomalaisia kansanedustajia on tullut siihen johtopäätökseen, että Ukraina on hyvin todennäköisesti sekaantunut myrkytykseen.

Artikkeli siteeraa kansanedustaja Tom Packalénin (ps.) blogikirjoitusta, johon myös Sputnik (siirryt toiseen palveluun)-sivusto on tarttunut. Blogissa ei kuitenkaan syytetä Ukrainaa iskusta, eikä artikkelista selviä, keitä mahdolliset muut samanmieliset suomalaiskansanedustajat ovat.

East Stratcomin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjän media ja viranomaiset ovat viime päivinä kääntäneet huomiotaan Skripalien myrkytystapauksesta kemiallisten aseiden käyttöön Syyriassa.

Venäjän ulkoministeriön mukaan väitteet kemiallisten aseiden käyttämisestä Syyriassa ovat sepitettä. Puolustusministeriö puolestaan syyttää avustusjärjestö Valkoisia kypäriä uhrien kuvien lavastamisesta.

Venäjän YK-lähettilään Vasili Nebenzian mukaan Syyrian iskuväitteiden tarkoitus olisi ohjata huomiota pois Salisburyn hermomyrkkytapauksen selitysten epäjohdonmukaisuuksista.

"Länsi on meitä vastaan"

Tutkija Alina Poljakova sanoo, että venäläismedia toimii kahdella eri näyttämöllä. Kotimaiselle yleisölle tarjotaan aggressiivisempia viestejä, joissa torjutaan Venäjää vastaan esitetyt syytökset.

– Suuri tarina on, että länsi on meitä vastaan, ja että tämä on kaikki vain russofobiaa [Venäjän-vastaisuutta], Poljakova sanoo.

Venäjän sisällä viesti menee hyvin perille, sillä riippumatonta mediaa ei ole juurikaan enää jäljellä. Levada-tutkimuslaitoksen kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) 72 prosenttia venäläisistä oli sitä mieltä, että Venäjää kohtaan esitetyillä syytöksillä ei ole perusteita.

Toinen näyttämö on ulkomailla. Kattavaa kuvaa eurooppalaisten mielipiteistä ei ole, mutta esimerkiksi Bulgariassa Gallup-yhtiön tekemän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan 81 prosenttia asukkaista ei usko, että Venäjän osallisuudesta Skripalien myrkyttämiseen on riittävää näyttöä.

Yli puolet piti tapausta Venäjän-vastaisena provokaationa. Bulgaria ei osallistunut venäläisdiplomaattien karkotuksiin Skripal-tapauksen johdosta.

Venäläismedia on ajoittain onnistunut myös saamaan viestinsä läpi sosiaalisessa mediassa. Atlantic Council (siirryt toiseen palveluun) -tutkimuslaitoksen raportin mukaan maalis–huhtikuun vaihteessa kaksi kolmesta sosiaalisessa mediassa jaetusta Skripal-artikkelista oli joko Russia Todayn tai Sputnikin tuotantoa. Molemmat ovat Kremlin rahoittamia uutiskanavia.

Selvityksen mukaan tulos selittyy osin otannan ajankohdalla. Britannian armeijan tutkimuslaitos Porton Down ilmoitti samaan aikaan, ettei se pysty todistamaan, missä Salisburyssa käytetty Novichok-hermomyrkky oli valmistettu.

Venäläismedia tulkitsi tietoa siten, että todisteet Venäjän osallisuudesta ovat hatarat, ja aiheesta tehdyt jutut levisivät nopeasti verkossa.