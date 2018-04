Tällainen jätti on suunnitteilla Espoon Keilaniemeen – Tornitalolla olisi korkeutta 158 metriä

Kuvassa etualalla on 158-metrinen tornitalo, jonka takana näkyy neljä asuinkäyttöön suunniteltua kerrostaloa. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Keilaniemessä sijaitsevan ”Raaden hampaan” eli Fortumin entisen pääkonttorin viereen suunnitellaan 158 metristä toimisto- ja hotellitornia. Tällä hetkellä alueen korkein rakennus on 84 metrinen Raaden hammas.

Uuden tornitalon toimisto-osan päävuokralainen olisi KONE Oyj. Rakennuksen alimpiin kerroksiin tulisi Rantaraitin suuntaan avautuvat kongressi-, ravintola- ja kahvilatilat.

Suunnitelmien takana on Regenero Oy, joka omistaa entisen Fortum Oyj:n kiinteistökokonaisuuden Keilaniemen metroaseman vieressä. 158-metristä jättiä on hahmoteltu Raaden hampaan vieressä olevan matalan toimistorakennuksen paikalle.

Regenero pyytää nyt Espoon kaupunkia käynnistämään hankkeen edellyttämän kaavoittamisen. Toimisto- ja hotellitornin olisi tarkoitus olla valmis vuonna 2022.

– Kiinteistönomistaja toivoo, että asemakaavamuutos saataisiin käynnistettyä reippaasti, kertoo projektinjohtaja Antti Mäkinen Espoon kaupungilta.

Alueelle rakennetaan myös asuintorneja

Regenero uudistaa entisen Fortumin pääkonttoritornin toimistotilaksi, jonka päävuokralaisena on Accountor.

– Pari kolme vuotta sitten tehtiin asemakaavamuutos, joka mahdollistaisi rakennukseen asumistakin, mutta uusi omistaja katsoi parhaaksi säilyttää rakennus toimitiloina, Mäkinen kertoo.

Tulevaisuudessa Keilaniemen alueelle saadaan myös asuinkerrostaloja. Alueelle on suunnitteilla neljän pilvenpiirtäjän kokonaisuus. Niistä korkein kohoaisi 145 metriin ja 40 kerrokseen. Kolme matalampaa olisiva 32 ja 36 kerroksisia.

Pyöreät asuintornit on tarkoitus rakentaa Keilaniemen tunnelin kylkeen. Niiden rakentaminen voi alkaa aikaisintaan Kehä I:n liikenteen siirryttyä tunneliin. Näillä näkymin siis keväällä 2019.

– Keilaniemi on tällainen korkean rakentamisen paikka Suomessa. Alueelle on tulossa korkeita toimisto- ja asuintorneja. Uskoisin, että tämä on kaupungin kannalta erittäin myönteistä, Mäkinen sanoo.

Regenero Oy on kiinnostunut myös Keilaniemen ranta-alueen kehittämisestä ja se on pyytänyt siihen suunnitteluvarausta. Rantavyöhyke on osa Espoon Rantaraittia.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa Espoon kaupungin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kehittämissuunnitelmien olevan merkityksellisiä myös alueen nykyisille toimijoille.

– Uskon, että uutinen on mieluinen myös Keilaniemessä toimiville yrityksille, jotka ovat toivoneet alueen palvelujen kehittämistä ja rannan elävöittämistä.

Lue myös:

74 miljoonan euron kauppa – Fortumin pääkonttori "Raaden hammas" Espoossa vaihtoi omistajaa

Espooseen valmistui kaikessa hiljaisuudessa tornitalo, joka saattaa olla jopa Suomen korkein – suurempiakin tekeillä jo nyt

Näin Kehä I sukeltaa tunneliin Espoossa – autojen päälle puutarha ja pelikenttä