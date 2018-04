"Yhdet rajut juhlat ja vuokranantaja saattaa sanoa, että lähdepä täältä" – entiset asunnottomat ideoivat ysiluokkalaisille teemapäivän, jotta asumisen taidot olisivat hallussa yksin asuessa

Huoneessa on roskia siellä täällä: tyhjiä pulloja, sipsipussin raatoja ja oluttölkkejä. Matot on poljettu myttyyn ja huonekaluja on viskelty ympäriinsä. Pöydällä seisoo pystyssä tyhjä pullo kirkasta alkoholia.

Tämä näky kohtasi kymmeniä yhdeksäsluokkalaisia kuopiolaisnuoria, kun he pääsivät harjoittelemaan elämänhallintaa ja arjentaitoja Elämän kylä -teemapäivässä. Kuvitteellinen tilanne oli seurausta opiskelija-asunnossa järjestetyistä kotibileistä, jotka olivat päätyneet kaaokseen. Minna Canthin yläkoulua käyvät yhdeksäsluokkalaiset joutuivat pohtimaan, mihin tilanne voisi pahimmillaan johtaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran maaliskuussa julkaiseman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan nuorten asunnottomuus on edelleen kasvussa. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa työskentelevän Virpi Kilpeläisen mukaan esimerkiksi Kuopiossa nuorten asunnottomien määrä on kasvanut huomattavasti. Tilannetta halutaan helpottaa nyt uudenlaisin ennaltaehkäisevin keinoin.

Elämän kylä -teemapäivässä esitelty kuvitteellinen tilanne kaaokseen päätyneistä kotibileistä. Anna Ronkainen / Yle

Nuorten asunnottomien määrä kasvaa edelleen

Kuopiossa järjestettiin kaupungin ja Savon ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden yhteistyössä toteuttama teemapäivä, jonka aikana yhdeksäsluokkalaiset pääsivät harjoittelemaan arjen taitoja ja elämänhallintaa. Samassa yhteydessä nuorille kerrottiin asunnottomuudesta, sen syistä, raha-asioista ja elämäntavoista.

– Tämä on varhaista välittämistä, jos nyt voidaan jo jotain tehdä. Osa voi lähteä yhdeksännen luokan jälkeen opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, sanoo hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen.

Yksi tapahtumaan osallistuneista nuorista oli yhdeksäsluokkalainen Siiri Nissinen. Hänellä itsellään ei mielestään ole epärealistisia kuvitelmia omillaan asumisesta. Peruskoulun viimeistä luokkaa käyvä nuori kuitenkin uskoo, että monilla on.

– Sellainen epätietoisuus on aika läsnä nuorilla. Monet kuvittelevat tietävänsä näistä asioista, mutta todellisuutta he eivät ole eläneet. Eivät he tiedä, kuinka paljon rahaa menee mihinkin, pohtii vanhempiensa luona asuva Nissinen.

Ajatus lähti asunnottomuuden kokeneilta

Idea teemapäivästä syntyi asunnottomuuden hankkeen työpajassa, jossa mukana olleet asunnottomuuden kokeneet ihmettelivät, miksi taitoja ei opeteta varhain tai miksi ongelmiin ei ylipäätään puututa tarpeeksi ajoissa. Kilpeläinen uskoo, että omassa elämässään asunnottomuuden kokeneilla oli huoli nuorista.

– Näyttää siltä, että nuoret ovat kaivanneet tämmöistä tietoa. Haluamme herätellä miettimään laajasti näitä asioita ja pohtimaan esimerkiksi rahankäyttöä. Osalla nuorista tämmöiset asiat on hyvin hallussa, mutta sitten on se toinen puoli, kuvailee Kilpeläinen.

Seuraavaksi tarkoitus on vetää päivän kokemukset yhteen ja suunnata Elämän kylä -teemapäivän kanssa toisen asteen opiskelijoiden pariin. Toiveissa on viedä pilottia myös muualle maahan.

Haasteellisinta olisi rahan hallitseminen, sanoo nuori

Yhdeksättä luokkaa käyvä Siiri Nissinen arvioi, että yksi syy, miksi yhä useampi nuori tai nuori aikuinen ajautuu ongelmiin ja esimerkiksi asunnottomaksi, ovat epärealistiset mielikuvat rahanmenosta.

– Myös se, että kotibileet ovat yleistyneet ja nuoret juhlivat rankastikin. Yhdet rajut juhlat ja vuokranantaja saattaa sanoa, että lähdepä täältä. Olen kuullut, että semmoisia tilanteita on paljon. Sitten ihmiset ajautuvat puille paljaille, kertoo Nissinen.

Lain mukaan vuokrasopimusta ei tosin saa yleensä purkaa (siirryt toiseen palveluun) "yksien rajujen juhlien" jälkeen, ellei taustalla ole jo ennestään varoitusta.

Nykypäivänä raha-asioita käsitellään paljon, mutta nuoret eivät silti välttämättä ole kovin tietoisia. Siiri Nissinen

Lukioon tähtäävä Nissinen pitää Elämän kylä -teemapäivän kaltaista tapahtumaa erittäin hyvänä ja tarpeellisena.

– Tämä antoi hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea elämässä voi tapahtua ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nykypäivänä raha-asioita käsitellään paljon, mutta nuoret eivät silti välttämättä ole kovin tietoisia, miettii Nissinen.

Hän arvioi, että haasteellisinta omillaan olemisessa olisi varmasti rahan hallitseminen ja se, että muistaa maksaa kaikki nettiin tulevat laskut.

– Kavereiden kanssa on kyllä puhuttu kotoa muuttamisesta. Kun asuu lähellä koulua, niin se ei ole kuitenkaan järkevää. Onhan se haaveissa silti, myöntää Nissinen.