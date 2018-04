Ruotsissa avattiin maantie, joka lataa sähköauton akkua ajon aikana

Tukholman pohjoispuolella on avattu kaksi kilometriä pitkä maantie, joka on varustettu sähköauton akkua lataavalla laitteistolla.

Arlandan lentokentän rahtiterminaalilta Rosersbergin logistiikkakeskukseen johtavan tien keskelle on upotettu kaksi rautakiskoa, jotka antavat sähkövirtaa autoille.

Maantie 893 on saanut nimen eRoad Arlanda ja se on ensimmäinen kokeiluväylä hankkeessa, joka on tarkoitus laajentaa koko Ruotsiin.

Tien avasivat Ruotsin infrastruktuuriministeri Tomas Eneroth ja tielaitoksen johtaja Lena Erixon.

– Ruotsi on ehdottomasti tekniikan kehittämisen etulinjassa ja me toivomme, että voimme viedä sitä eteenpäin muualle Ruotsiin ja maailmalle, sanoi eRoad Arlandaa rakentavan konsortion puheenjohtaja Hans Säll.

Valitulla tekniikalla haittapuolia

Tiellä ajavat sähköautot saavat sähköä tien keskelle asennetuista kiskoista. Autoissa tulee tätä varten olla erillinen varsi, joka saa fyysisen yhteyden kiskoon.

Ruotsissa on valittu tämä "dynaaminen lataustekniikka" akkujen lataamiseksi. Muuallakin on kehitteillä akkua lataavia teitä, mutta ne perustuvat langattomaan yhteyteen, joka ei edellytä fyysistä kosketusta.

Latauskisko on jaettu 50 metrin pätkiin, jotka saavat sähkövirran, kun auto on kohdalla. Jos auto pysähtyy, virta katkeaa, kertoo Guardian-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Ohitusten aikana latausvarsi nousee automaattisesti ylös.

Tie on turvallinen jalankulkijoille. Kisko on upotettu 5-6 sentin syvyyteen maanpinnasta, joten maanpinnalla ei ole sähkölatausta.

– Jos tie kastellaan suolavedellä, olemme havainneet, että maanpinnalla on yhden voltin vahvuinen sähkövirta. Tiellä voi silloinkin kävellä paljain jaloin, sanoo Hans Säll.

Laajennus koko maahan?

Ruotsissa suunnitellaan akkua lataavan maantieverkoston laajentamista koko maahan. Hallituksessa oleva ympäristöpuolue on esittänyt, että maan pitäisi päästä fossiilista polttoaineista kokonaan eroon vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttäisi sähköautojen käytön suurta lisäämistä.

Ruotsissa on nyt maanteitä noin puoli miljoonaa kilometriä.

Hans Sällin mukaan akkua lataavia teitä tulisi rakentaa 20 000 kilometriä. Silloin maanteiden välinen etäisyys ei olisi suurempi kuin 45 kilometriä ja sen etäisyyden sähköautot voivat taittaa ilman lisälatausta.

Yhden tiekilometrin sähköistäminen maksaa vain kaksi prosenttia siitä, mitä maksaa vastaavan mittaisen raitiotielinjan rakentaminen kaupunkiin.

Arlandan sähkötietä alkaa ensimmäisenä käyttää logistiikkayhtiö PostNordin pakettiauto, joka on aikaisemmin ollut tavallinen dieselpakettiauto, mutta muunnettu sähkömoottoriseksi.

Lue lisää:

24uppsala.se: Premiär för världsunik väg i Sverige (siirryt toiseen palveluun)

Mestmotor: Nu är svenska elvägen igång: "Vi ligger i absolut framkant" (siirryt toiseen palveluun)