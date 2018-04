Kevätretki Örön saarelta kuvina: hapertuvia jäälauttoja, hiljaisuutta, mustarastaan lauluhetkiä... ja rantaan ajautunut sipsipussi

Ensimmäinen päivä

KemiönsaariKevään risteilykausi Örön saarelle alkoi torstaina 12. huhtikuuta 2018 jännittävissä merkeissä. Vielä edellisellä viikolla oli epävarmaa, pääseekö risteilyalus Fanny puskemaan Turun Aurajoesta jäiden läpi.

Aurajoki jäiden lähdön aikaan. Minna Rosvall / Yle

Aluksen kansimies Jonas Skrifvars kertoi, että keskiviikkona Fanny teki itse väylän itselleen, kun työntekijät kävivät hakemassa juomaveden alukseen Turun satamasta. Tuolloin kansimies Konsta Mikkola aloitti Jonaksen lailla kesäkauden työrupeaman.

Kansimiehet Jonas Skrifvars ja Konsta Laakso. Minna Rosvall / Yle

Pidä saaristo siistinä -yhdistyksen kevätseminaari kokosi matkalle noin 40 osallistujaa. Väki ei meinannut millään pysyä kokoushuoneessa sisätiloissa, vaan halusi haistella keväistä meri-ilmaa.

Fanny-aluksen päällikkö Gustav Ramberg seurasi tarkasti jäälauttojen liikkeitä Saaristomerellä. Matkalla harmaahylje pulahti mereen yhdeltä jäälautalta ja eräällä pienellä luodolla värjötteli kolme merikotkaa.

Fanny-aluksen päällikkö Gustav Ramberg. Minna Rosvall / Yle

Jäälauttoja matkalla Örön saareen. Minna Rosvall / Yle

Projektipäällikkö Anna von Zweygbergk kertoi matkalla, että muoviroska on iso työsarka Pidä saaristo siistinä -yhdistykselle. Anna kutsuu muovipulloja "valitettavan klassiseksi rantaroskaksi". Muovia on myös veden pinnan alla. Örön ranta on yksi niistä rannoista, jossa yhdistys on tehnyt roskaseurantaa vuodesta 2012..

Projektipäällikkö Anna von Zweygbergk Pidä Saaristo Siistinä yhdistyksestä. Minna Rosvall / Yle

Fanny-alus saapui Örön pohjoislaituriin noin neljän ja puolen tunnin merimatkan jälkeen.

Fanny tiukasti kiinni Örön laiturissa. Minna Rosvall / Yle

Veneilijät joutuvat odottamaan pääsyä suosittuun vierasvenesatamaan, jossa jäätä oli vielä paljon.

Jäätä Örön vierasvenesatamassa. Minna Rosvall / Yle

Örön vierasvenesataman tuttu seinä. Minna Rosvall / Yle

Ilta laskeutui Örön kyläkeskukseen, jossa sijaitsevat ravintola ja hotelli. Mustarastas aloitti laulelunsa vasta, kun raitti oli hiljentynyt.

Örön ravintola ja hotelli Minna Rosvall / Yle

Kyläkeskuksen läheiseltä kalliolta näkee kauniin saaristolaismaiseman. Jos ei ehdi käydä millään muulla näköalapaikalla, niin tätä ei kannata ohittaa. Se on myös hyvä paikka seurata lintujen paluumuuttoa.

Merimaisema kuvattuna Örön saarelta. Minna Rosvall / Yle

Illan päätteeksi kannattaa tehdä pyöräretki. Pitkä ikävä on armeijan ajoilta periytynyt nimi taipaleelle kohti saaren eteläkärkeä. Pyörä rullaa hyvin kiveyksellä.

Pyörä ja Örön kuuluisan Pitkän ikävän kiveystä. Minna Rosvall / Yle

Örön hiekkarannalla on rauhallista. Keväinen ilta on tyyni ja laineet liplattavat vain hiljaa.

Örön hiekkarantaa. Minna Rosvall / Yle

Auringonlaskussa ruokaili vain yksi yksinäinen joutsen. Miten rauhoittavaa oli seurata sen verkkaista iltapalaa. Välillä kaunis kaula vajosi syvyyksiin hakemaan evästä, ja välillä kaunis lintu kylpi kevätauringon viime säteissä. Hyvää yötä Örö!

Auringonlasku Örön saarella. Minna Rosvall / Yle

Toinen päivä

Aamu käynnistyi lintuja tarkkailemalla kasarmialueen läheisellä kalliolla lintuharrastaja Atte Lindqvistin kanssa. Iloitsimme kuikkahavainnosta ja näimme myös västäräkkejä, isokoskeloita ja joutsenia ilmassa.

Lintuharrastaja Atte Lindqvist Örön saarella. Minna Rosvall / Yle

Kausityöntekijä Anna Gröning oli reippaana aloittamassa työpäiväänsä ravintolan edustalla.

Kausityöntekijä Anna Gröning Örön kasarmialueella. Minna Rosvall / Yle

Anna on ikänsä liikkunut saaristossa joten Örön oppaana toimiminen on hänelle unelmatyö.

Jarmo Vehkakoski on vakituinen asukas Örön saarella ympäri vuoden. Minna Rosvall / Yle

Jarmo Vehkakoski asuu vakituisesti Örön saarella. Sähköpyörä on Örössä hyvä menopeli.

Örön kaislikkorantaa. Minna Rosvall / Yle

Kauempaa katsoen kevätvalossa kylpevät Örön rannat näyttävät siisteiltä.

Lähemmäksi tultuani huomasin, että meri oli tuonut roskaa rantaan. Pinnan alla lymyävä muovi on totta.

Roskia Örön rannassa Minna Rosvall / Örö

