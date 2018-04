Ruotsin akatemian salamyhkäinen skandaali sai jatkoa – Nobelin kirjallisuuspalkinnon julistaja joutui eroamaan

Ruotsin akatemia ei ole kertonut, mikä täsmälleen on sen sisäisen kuohunnan taustalla, mutta #metoo-kampanjan kerrotaan innoittaneen kohua.

Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Sara Danius eroaa tehtävästään. Danius ilmoitti asiasta tänään torstaina akatemian kokouksen päätyttyä.

Danius ei kuitenkaan halunnut kertoa, mikä johti eropäätökseen. Hän ei esimerkiksi kertonut, edelsikö eropäätöstä äänestys akatemian kokouksessa.

– Olisin mielelläni halunnut jatkaa, mutta elämässä on muitakin asioita, hän kommentoi Ruotsin television SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin akatemia on viime viikkoina ollut kovassa kuohunnassa ja kolme sen jäsentä on eronnut. Erojen syitä ei ole täsmennetty, mutta niiden arvellaan liittyvän Ruotsissa Kulttuuriprofiiliksi nimettyn merkittävään henkilöön. Hänen väitetään syyllistyneen seksuaaliseen ahdisteluun, johon akatemia ei ole riittävällä tarmolla puuttunut..

Kulttuuriprofiiliksi nimetty mies on Ruotsin akatemian jäsenen puoliso, kunniamerkein palkittu ja yksi vaikutusvaltaisimmista kulttuurieliitin hahmoista. Ruotsin akatemia on osittain myös rahoittanut hänen vetämänsä taidefoorumin toimintaa.

Kymmenet naiset kertoivat #metoo-kampanjan yhteydessä Kulttuuriprofiilin häirinneen työntekijöitään, taiteilijoita ja jopa Ruotsin akatemian jäsenten puolisoita ja tyttäriä seksuaalisesti.

Akatemia on koko kohun ajan vaiennut tapahtumista, mutta tapahtumia on selvitellyt asianajotoimisto.

Sara Danius on myös joutunut arvostelun kohteeksi. Entinen akatemian pysyvä sihteeri on lehtikirjoituksessa sanonut, että "Danius on akatemian huonoiten tehtävässään onnistunut sihteeri sitten akatemian perustamisen vuonna 1786".

Ruotsin akatemia vaalii ruotsinkieltä ja kulttuuria. Akatemian erikoistehtävänä on valita Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja. Palkinnon saajan ilmoittaa akatemian sihteeri.

Lue lisää:

Metoo-kampanjan laineet lyövät Nobelista päättävässä akatemiassa: Peter Englund ja kaksi muuta jäsentä eroavat Ruotsin Akatemiasta (siirryt toiseen palveluun)