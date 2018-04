Britannian hallitus hätäkokouksessa: Syyrian tilanne vaatii toimia

Theresa May

Britannian hallitus on näyttänyt vihreää valoa pääministeri Theresa Mayn suunnitelmalle liittyä Syyrian vastaisiin toimiin yhdessä Ranskan ja Yhdysvaltojen kanssa. May ja yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat käyneet keskusteluja yön aikana Syyrian tilanteesta.

Britannian hallitus on antanut hyväksynnän joukkojensa mahdollisiin toimiin Syyriassa.

Britannian pääministeri Theresa May kutsui torstaina hallituksen hätäkokoukseen Syyrian tilanteen vuoksi. Kaksi tuntia kestäneen kokouksen jälkeen hallitus oli yhtä mieltä siitä, että Syyrian tilanne vaatii toimia, jotta kemiallisten aseiden käyttö voitaisiin estää.

Ministereiden mielestä on erittäin todennäköistä, että Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinto on vastuussa epäillystä kemiallisesta iskusta.

Britannian hallitus ei ole tarkentanut, mitä toimet Syyriassa voisivat tarkoittaa. Myöskään mahdollisesta toiminnan alkamisen aikataulusta ei ole kerrottu.

Britannian parlamentin oppositioryhmissä on haluttu pääministeri Mayn tuovan Syyriaa koskevan suunnitelmansa myös parlamentin hyväksyttäväksi. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun)May on kuitenkin valmistautunut lähtemään Syyrian hallinnon vastaisiin toimiin ilman parlamentin äänestystä.

Sanomalehti The Telegraph (siirryt toiseen palveluun)kertoi varhain torstaiaamuna, että pääministeri olisi jo lähettänyt sukellusveneitä ohjuskantaman päähän Syyriasta. Britannian puolustusministeriö on kieltäytynyt kommentoimasta lehden tietoja.

Yhdysvaltojen uskotaan ryhtyvän pian toimiin, mahdollisesti jopa sotilaallisiin toimiin, Syyriaa vastaan Ranskan ja Britannian tuella.

Trump pohtii vieläkin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Syyriaa sotilaallisilla toimilla, mutta Valkoinen talo on ilmoittanut, että kaikkia vaihtoehtoja harkitaan yhä.

Valkoinen talo kertoi myöhään torstai-iltana Suomen aikaa, että Trump on keskustellut Syyrian tilanteesta kansallisesta turvallisuudesta vastaavien asiantuntijoidensa kanssa.

– Lopullista päätöstä ei ole tehty, Valkoinen talo ilmoittaa.

Trump on keskustellut yön tunteina Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa Syyrian tilanteesta. Asiasta kertoi pääministerin kanslia.

Mitään uutta tietoa Syyriaan kohdistuvista suunnitelmista ei ole herunut. Julkisuuteen on kerrottu vain, että kaksikko pitää tärkeänä kemiallisten aseiden käytön pysäyttämisen.

– He pitävät tärkeänä, että asiaan puututaan, kun kemiallisia aseita käytetään ja haluavat estää niiden käytön, pääministerin kansliasta kerrotaan.

Britannian mukaan May ja Trump suunnittelevat yhdessä vastaustaan Syyrian kaasuiskuun.

Valkoisen talon mukaan presidentti Trump keskustelee lähitunteina myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Lähteet: Reuters, AP